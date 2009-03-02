Феномен екс-президентів

Звичайно, ніхто з людей, а тим більше – з політиків, не без гріха. І справді, політика чинного Президента дає чимало підстав для того, аби поставити йому питання ще жорсткіші, аніж поставив Кравчук. Та й у політичній історії Леоніда Макаровича є сторінки, при згадці про які зараз він напевно почервонів би.

Проте складається враження, що опоненти Кравчука не усвідомлюють, що спір між ним та Ющенком – це не чергова «Свобода слова» на черговому телеканалі. Рівень цієї розмови інший – це розмова між людьми, які очолювали цю державу, брали на себе відповідальність за її розвиток, з більшим чи меншим успіхом вели її вперед.

Тому – і це має врахувати й сам нинішній Президент України – не випадає називати свого попередника політиком, якого дістали з нафталіну. Бо п’ять років президентської каденції – не вічність, і хто як не Ющенко має це усвідомлювати краще за інших...

Утім, цей інцидент можна списати на вади «вічно молодої» української демократії. Незалежні ми, мовляв, не так давно, Президентів мали не так багато – от і маємо те, що маємо.

«Главред» вирішив дослідити, чим займаються відставні президенти в інших більш і менш демократичних країнах, ніж Україна, і як ставляться до їхніх слів ті, хто волею долі стали їхніми наступниками...

«Батьки нації»

Ставлення до президента, який пішов зі свого посту, можна вважати хорошим індикатором для визначення рівня політичної культури тієї чи іншої країни. Бити лежачого, плювати вслід главі держави, що відходить з посту, вважається ознакою поганого тону в усіх демократіях світу.

Показовим є такий випадок: після того, як депутати литовського Сейму у 2004 році проголосували за імпічмент президента Роландаса Паксаса, всі вони встали і провели главу своєї держави з посади оплесками – вони віддавали шану президентові, якого щойно самі відправили у відставку! Чи можна уявити собі таку картину в Україні?

Узагалі, повага до колишнього глави держави, ввічливе звертання до нього «пане президенте» – це те, що відрізняє справді демократичні країни від тих, які свою демократичність лише вдають...

Так чи інакше, колишні президенти у демократичних країнах – це носії безцінного досвіду, який можна передати своїм наступникам для блага усієї держави. Такі президенти стають людьми, яких в Україні назвали б «совістю нації». Вони вдаються до активної громадської діяльності, у той же час тримаючи руку на політичному пульсі своєї держави.

У цьому розумінні еталоном є Сполучені Штати Америки, де президенти усіма силами допомагають чинній адміністрації. Останній приклад такого діалогу між поколіннями – зустріч усіх живих на цей час президентів США у Білому домі у січні цього року. Батько та син Буші, Білл Клінтон та Джиммі Картер на запрошення Барака Обами зібралися у своїй колишній резиденції для того, щоб дати новообраному главі держави останні настанови перед інавгурацією. І в цьому немає нічого дивного: чинні президенти не соромляться у разі потреби запитати поради у своїх попередників, а ті – прийти колезі на допомогу, незважаючи, до речі, на його партійність.

Є приклади подібних президентів і ближче до України. Так, моральним авторитетом для Чехії залишається її перший посткомуністичний президент Вацлав Гавел, для Румунії – президент Еміль Константінеску. У 1997 році про відмову від балотування на другий термін (хоча всі шанси виграти вибори у нього були) заявив президент Литви Альгірдас Бразаускас. Аргументація була простою: політика потребує молодих облич...

Із вогню – в полум’я

Проте вже за три роки той самий Бразаускас повернувся у політику і очолив литовський уряд. І це – ще один варіант того, чим можуть займатися президенти після того, як залишать свій пост: вони залишаються активними політичними гравцями, формують свої партії, беруть участь у виборах, борються за реалізацію своєї президентської програми на інших постах...

Не всім це вдається: наприклад, блок колишнього польського президента Александра Квасьнєвського «Лівиця і демократи» не зміг подолати прохідного бар’єра на позаминулорічних парламентських виборах – незважаючи на те, що на загал наші західні сусіди ставляться до Квасьнєвського досить прихильно. А от вже згаданому Бразаускасу, колишньому президентові Югославії Воіславові Коштуніці чи, наприклад, багаторічному лідеру Росії Владіміру Путіну це вдалось – і наступною після президентства зупинкою в їхній політичній кар’єрі стала посада прем’єр-міністра їхньої держави.

Однак, залишаючись у політиці, колишні президенти повинні враховувати один важливий аспект свого рішення: така кар’єра вимагатиме від них спуститися зі своєрідного постамента глави усієї держави на рівень боротьби за крісла та гарячих дискусій з опонентами... А це – не дуже чиста справа не лише в Україні.

За прикладами далеко ходити не треба: достатньо поглянути на стосунки президентів Польщі, колишнього – Лєха Валенси з його наступниками – Александром Квасьнєвським та Лєхом Качиньським. З першим Валенса не розмовляв аж десять років – відколи на передвиборних дебатах у 1995 році відмовився подати йому руку і заявив, що подасть хіба що ногу. Історія ж взаємин Валенси з Качиньським почалася ще на початку 1990-х, коли тодішній президент звільнив нинішнього з високої посади у своїй адміністрації. Тепер же тезки не шкодують гарячих слів один для одного: Валенса називає Качиньського негідною людиною, обманщиком чи навіть дурнем, той відповідає йому тією самою монетою – звинувачуючи у співпраці з комуністичними спецслужбами за часів ПНР. Одним словом, «старі друзяки» чубляться, а страждає авторитет посади польського президента та імідж цілої держави...

На штурм нових висот

Можливо, небажанням повторювати «польський прецедент» керуються колишні президенти, які, з одного боку, не хочуть покидати політику назавжди, а з іншого – цілком справедливо бажають, що у своїй країні вони вже досягли усього, чого могли.

Такі президенти знаходять застосування своєму досвіду у політиці міжнародного масштабу і часто досягають чималих успіхів на цьому поприщі. Наприклад, минулорічну Нобелівську премію миру отримав колишній президент Фінляндії Мартті Ахтісаарі – за роль у врегулюванні косовського конфлікту. Менш успішною виглядає міжнародно-політична діяльність колишнього президента Франції Валері Жискар д’Естена – його ім’я значилось серед розробників досі не ухваленого остаточно проекту Конституції Європейського Союзу.

А у 2006 році одразу декілька президентів звернули свої погляди до крісла, яке часом називають «найвищим на планеті», але яке досі не посідав жоден глава держави – генерального секретаря ООН. На цю посаду претендували колишні президенти Польщі Александр Квасьнєвський та Латвії Вайра Віке-Фрейберга. Втім, тоді цю посаду обійняв південнокорейський міністр закордонних справ і торгівлі Пан Гі Мун.

У зв’язку з цим доречно було б згадати про чутки щодо амбіцій стати генсеком ООН, які нібито плекає колишній президент США Білл Клінтон. Ці чутки з’явилися після того, як у 2005 році його було призначено спеціальним представником генсека ООН з ліквідації нас¬лідків цунамі в Індійському океані.

До речі, у неполітичних проектах в структурі ООН працюють ще двоє колишніх президентів – південноафриканський Нельсон Мандела та ісландський Вігдіс Фіннбогадоттір і один чинний – литовець Валдас Адамкус. Усі вони є посланцями доброї волі при ЮНЕСКО.

Геть з політики!

Однак часом колишні глави держав, почуваючись втомленими від політики, повністю відходять від справ громадської ваги і починають жити у своє задоволення, наслідуючи приклад Діоклетіана, який з римського імператорського престолу подався вирощувати капусту на території нинішньої Хорватії – за великим рахунком, у курортній місцевості.

Чи хтось із сучасних високопосадовців у відставці власноруч вирощував овочі на присадибній ділянці – нам невідомо. Однак не було б дивним, якби цим займався, приміром, колишній президент Естонії Арнольд Рюйтель, якому минулого тижня талліннська мерія дозволила безкоштовно користуватися муніципальними автопарковками – відзначаючи його заслуги перед державою.

Зелень іншого роду спокусила високопосадовців із Німеччини та Фінляндії – досі чимало критики лунає на адресу екс-канцлера ФРН Герхарда Шрьодера та колишнього фінського прем’єра Пааво Ліппонена, які нині обіймають посади у компаніях, пов’язаних з російським «Газпромом». Менш «гарячу» посаду обійняв у січні минулого року колишній прем’єр Великобританії Тоні Блер – він отримав призначення старшого радника крупного банку JPMorgan.

Наче з іншої планети дивиться на мирські турботи колишніх колег екс-президент Франції Жак Ширак: він очолює власноруч створену мистецьку фундацію в Парижі з офісом на березі Сени...

Небо в клітинку

Невідомо, як ставляться до Ширака президенти, які продовжують займатись політикою чи перекинулись на громадську діяльність. Однак напевно заздрять йому ті президенти, які після закінчення свого терміну опинилися за ґратами.

Мабуть, найзнаменитіший із таких глав держав – президент (а згодом – імператор) Центрально-Африканської Республіки Жан-Бедель Бокасса, якого після повалення у 1979 році спочатку засудили до смертної кари (за державну зраду, розтрату державного майна, вбивства і каннібалізм), потім – до 20-річного ув’язнення, а згодом – і зовсім відпустили за амністією.

Вистачає президентів-в’язнів і зараз. Серед них: колишні очільники Тайваню Чень Шуйбянь (його звинуватили в корупції, відмиванні грошей, хабарництві та підробці документів), Малаві – Бакілі Мулузі (підготовка заколоту з метою державного перевороту), чи Ліберії – Чарльз Тейлор (воєнні злочини та контрабанда діамантів).

Можна помітити, що ув’язнення колишніх президентів – візитна картка не найдемократичніших країн світу, тож це варто було б усвідомити і вітчизняним критикам президентів – і колишніх, і нинішнього.

Український досвід



Можемо констатувати: власної традиції щодо того, чим українські президенти повинні займатися після того, як полишать Банкову, наша держава ще не виробила.

Леонід Кравчук після невдалих для себе виборів-1994 спробував себе у кількох іпостасях. Спочатку він повернувся до активної політики: очолював фракцію СДПУ(о) в парламенті, активно підтримував Григорія Суркіса у боротьбі за крісло київського мера 1999 року, у 2002-му – очолював виборчий список блоку «Не так!». Зрештою, після фіаско цього утворення – відходить від політики та очолює Раду старійшин. Саме зараз, на думку багатьох експертів, Кравчук справді виглядає першим Президентом незалежної України: він має свою точку зору на суспільно-політичні процеси, що відбуваються в державі, та аргументовано захищає її, не стаючи при цьому відкрито на сторону будь-кого зі сторін-суперників.

Леонід Кучма спостерігає за «Україною без Кучми» з посади голови Президентського фонду «Україна». Він принципово відійшов від політики і дає коментарі на цю тему рідко і, наскільки можна судити, неохоче.

Який шлях обере після закінчення президентства Віктор Ющенко? Варіантів у нього більш ніж достатньо. Залишиться в політиці, спробувавши здійснити свою давню мрію і створити потужну націонал-демократичну силу? Очолить ще один Президентський фонд? Остаточно відійде від публічних справ, присвятивши себе дослідженню маловідомих сторінок історії України? Навряд чи відповіді на ці запитання відомі і самому Ющенкові. Але те, як йому розпорядитися своїм постпрезидентським майбутнім, – одне з небагатьох питань, вплив на вирішення якого має він сам, не озираючись на численних недругів, явних і уявних...





Олексій ГАРАНЬ, науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА



{1-} Як правило, після перебування на посаді президента людина формально відходить від політики. Вона або створює власний фонд, або пише мемуари й бере участь у громадській діяльності. Хоча є й інша ситуація. Наприклад, де Голль, який спочатку був прем’єр-міністром наприкінці 40-років, але коли йому не вдалося прийняти свою Конституцію, то пішов у відставку і з політичного життя на 10 років, писав мемуари. Потім повернувся й став прем’єром, а згодом – президентом. Але це радше виняток із правил. На загал роль президентів у відставці зводиться до ролі експертів і моральних авторитетів. Віктор Ющенко вже увійшов в історію як лідер Помаранчевої революції. Але йому все одно треба відкинути авторитарні спокуси наприкінці свого правління. Вже всім зрозуміло, що ще раз Президентом він не стане. Зараз йому треба взяти на себе відповідальність за непопулярні рішення, а не перекладати цю відповідальність на інших. Якби він це зробив, то історія б це оцінила. Але боюсь, що логіка політичної конфронтації може цьому завадити. Бальцеровичем він вже не стане.



Дмитро ВИДРІН, політолог



{2-} Найбільший вплив на політику колишні президенти мають у США. Я був знайомий з кількома президентами, неодноразово зустрічався з Клінтоном, Картером, Бушем-старшим. У США навіть немає слова «колишній президент» – усі звертаються «пане президенте». У них це ознака високої політичної культури – ставитися до колишніх президентів, як і до діючих. В інших країнах, де мені доводилося спілкуватися з колишніми президентами, – в Ізраїлі чи Німеччині – ця посада номінальна, але її теж поважають. У цих країнах колишні президенти є «політичними пенсіонерами». Вони можуть відігравати роль арбітрів у суперечках або бути моральними авторитетами, проте важливої громадської ролі вони не відіграють. Тому все залежить від політичної системи та традиції кожної країни. Якби я міг радити Вікторові Ющенку, то порадив би йому піти з посади Президента на піку двох або трьох потужних національних проектів. Ще є час закласти такі проекти – антикризові та ті, що розвивають країну. Йдучи, він міг би сказати: «Хлопці, я не зміг залишити вам процвітаючу країну, але залишаю вам проекти, які можуть зробити Україну процвітаючою. Закінчіть їх за мене». Але ці проекти мають бути направлені в майбутнє, а не в минуле. Президент має право жити тільки майбутнім, минуле може бути тільки хобі.