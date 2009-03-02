Над Закарпатьем украинский флаг…

Последнее заседание областного совета в Ужгороде стало историческим для Закарпатья: на нем наконец-то утвердили официальный флаг области. До минувшей пятницы регион оставался последним в Украине, не имеющим собственного стяга – 17 лет на Закарпатье спорили, какой флаг лучше: украинский «жовто-блакитный» или российско-русинский «триколор»…



Зато теперь на главной площади страны рядом с сине-желтым флагом установлен еще и закарпатский стяг, практически идентичный государственному. Региональный флаг повторяет цвета украинского и отличается лишь наличием на нем герба с бурым карпатским медведем в верхнем углу.



Утверждение регионального флага превратилось в регионе в вопрос сугубо политический. Еще бы – Закарпатье считается одним из потенциальных очагов сепаратизма, и утверждение «правильного» знамени региона могло бы заодно дать эмблему борцам за отделение области от Украины…



Долгий путь к сине-желтому флагу



Со времен провозглашения Независимости попытки утвердить флаг региона предпринимались аж четыре раза. В 1990 и 2001 годах этого сделать не удалось. Следующий раз этот вопрос возник в повестке дня в конце 2007-го.



Именно тогда тема русинов активно дискутировалась как в Закарпатье, так и в Киеве. Местный облсовет уже признал их отдельной национальностью, тем самым вызвав массу негодования во всей стране. Посему – чтобы не «сыпать соль на рану» – в Ужгороде решили отложить решение этого вопроса до лучших времен.



«Лучшее время» наступило спустя полтора года. Вопрос об утверждении флага области был главным на сессии облсовета 27 февраля. Вариантов, как и в прошлый раз, предлагалось было два: «сине желтый с медведем» и «триколор», считающийся знаменем закарпатских русинов.



По мнению многих историков региона, сине-желтый флаг в крае употребляется еще с 1709 года: ленту этих цветов подарила императрица Австро-Венгрии Мария Терезия епископу греко-католической церкви Андрею Бачинскому как стяг местной епархии. В состав Чехословакии Закарпатье также входило под «сине-желтым» флагом. Это же знамя было официальным флагом Карпатской Украины.





Свои аргументы имелись и у сторонников «триколора»: он-де был флагом общества Александра Духновича, самой массовой русинской организации ХІХ века. Теперь это знамя является флагом всех сообществ, входящих в Мировой совет русинов, флагом «матери всех русинов – Подкарпатской Руси».





Пять фракций областного совета – провластные «Наша Украина», Партия регионов, «Батькивщина» и оппозиционные БЮТ и «Народна» – поддержали «сине-желтый» вариант. Главный защитник этого знамени, депутат от «НУ», историк и ректор Ужгородского национального университета Николай Вегеш с трибуны облсовета заявил, что именно этот флаг наиболее четко отражает исторические традиции области.



«Русинский» вариант отстаивал, по сути, единственный депутат – «нашеукраинец» Евгений Жупан, возглавляющий Народный совет русинов Закарпатья. Однако его аргументы о давнем использовании закарпатцами триколора попросту игнорировались.



Таким образом, результат голосования был предрешен. Из 78 присутствующих депутатов 74 проголосовали «за», трое не голосовали, один депутат воздержался. Во время голосования депутат Жупан развернул в зале совета русинский триколор и начал громко доказывать неправоту своих коллег. Однако результат налицо: уже через полчаса на Народной площади перед областным советом рядом с украинским висел сине-желтый флаг с медведем.



И никакого сепаратизма…



Таким жестом областная власть на всю страну заявила, что Закарпатье – это часть Украины, и никаких предпосылок для активизации здесь сепаратистских настроений нет.



Однако непонятным остается ответ на вопрос: почему к принятию этого решения облсовет шел столько лет? Почему местная власть все время не решалась сделать этот шаг?



Можно предположить, что мотивов для принятия «проукраинского» флага у закарпатских депутатов было два.



Во-первых, – близость празднования 70-летия провозглашения Карпатской Украины. В этот день внимание всей Украины, особенно национал-патриотических сил будет приковано к Закарпатью. И местная власть якобы решила застраховаться «проукраинским» флагом от неизбежной в этом контексте критики за признание «русинов» национальностью, молчание в ответ на провозглашение русинами-радикалами автономии и т.д.



Во-вторых, – это страх облсовета перед возможным роспуском. Напомним, что еще несколько месяцев назад нардепы-«нашеукраинцы» Юрий Костенко и Ярослав Джоджик зарегистрировали постановление о роспуске Закарпатского областного совета за его «прорусинскую» деятельность. Из конфиденциальных источников в облсовете «Главреду» стало известно, что депутаты действительно испугались этой угрозы, тем более, что Верховная Рада уже доказала свою решимость, в декабре прошлого года за гораздо менее серьезные прегрешения распустив Тернопольский областной парламент.



Посему, посчитав, что одного обращения к ВР с просьбой не трогать их может оказаться мало, закарпатские депутаты утвердили «жовто-блакитный» флаг, чем как бы подтверждили свою украинскость и открещение от сепаратизма любого пошиба.



А что русины?



Русины Закарпатья потерпели очередное поражение. Сокрушительное поражение в «войне за флаг» стало лишним подтверждением тому, что былой поддержки своих инициатив в облсовете они уже не имеют. К тому же их радикальным лидером Димитрием Сидором вплотную занялась СБУ...



Следует отметить, что после провозглашения Конгрессом подкарпатских русинов автономии русинское движение действительно пошло на спад. Громких мероприятий русины не проводят, в СМИ их действия обсуждаются все реже.



На этом фоне совершенно нелогичными выглядят действия областного совета, который с одной стороны – извиняется за действия радикалов перед Киевом и отвергает их вариант регионального флага, а с другой – продолжают выделять на деятельность русинов бюджетные деньги!



Речь идет о финансировании газеты «Подкарпатский русин». В январе этого года при распределении денег областного бюджета на печатные издания, депутаты откликнулись на просьбу русинов профинансировать их газету как СМИ национального меньшинства и выделили на это дело 60 тысяч грн.



Это решение сразу же опротестовали в прокуратуре, но результата это не возымело. Теперь русины таки будут издавать собственную газету за государственные деньги. Утешение одно – что флаг, развевающийся над центральной площадью Ужгорода символизирует все-таки единую, соборную Украину…