Севастополь зовет Президента в отставку

Потом было дело – с именем Кравчука на щите Партия регионов попыталась качнуть маятник политической ситуации в свою пользу. По крайней мере, так произошло в Севастополе. Реакцией на нашумевшее обращение первого президента независимой Украины Леонида Кравчука к Виктору Ющенко стало проведение по инициативе местной организации Партии регионов внеочередной сессии городского совета. Идею активно поддержали местные коммунисты. А для придания большей легитимности своему решению, политические силы вывели народ на улицу. Итак, в последний день февраля севастопольские депутаты собрались на внеочередную сессию горсовета для того, чтобы рассмотреть вопрос об общественно-политической и экономической ситуации в Украине и в городе Севастополе. Из 75 народных избранников в зале присутствовало всего 47 человек. Первым слово взял председатель совета – лидер городской организации Партии регионов Валерий Саратов. Выразив обеспокоенность ростом цен, падением курса гривны и наполнением городского бюджета, 30% которого формируется за счет субвенций из бюджета государственного, он перешел к главному, вокруг чего все, собственно говоря, и затевалось. Охарактеризовав обращение Леонида Кравчука к Виктору Ющенко как «знаменательное событие в политической жизни страны» главный севастопольский «регионал» зачитал текст этого обращения, после чего заявил: «Государственная ситуация автоматически отражается и на Севастополе. То, что делает государственная администрация, возможно только в том случае, если ее всесторонне поддерживает Президент». По словам Валерия Саратова, факты злоупотреблений чиновников в сфере расходования бюджетных средств, выполнения программы социально-экономического развития города, вопросов землепользования, несмотря на состоявшиеся проверки результатов работы Севастопольской ГГА Счетной палатой и парламентской следственной комиссией, остаются без внимания. Что касается персоны непосредственно Виктора Ющенко, председатель городского совета целиком и полностью поддержал содержание обращения Леонида Кравчука, дополнительно посетовав, что Президент и его канцелярия только в прошлом году оставили без внимания целых семь обращений севастопольских депутатов, среди которых вопросы о вступлении Украины в НАТО и внесении изменений в закон о местном самоуправлении. Стоит заметить, что это было, пожалуй, единственное выступление, которое, хоть и с натяжкой, можно было назвать толерантным. Другие ораторы были куда более эмоциональны. Так, депутат от фракции Партии регионов Владимир Чекмезов заявил: «Увы, оранжевая революция подтвердила наши самые худшие опасения. Она действительно оказалась спектаклем, театром политических марионеток в масштабе Украины в постановке заокеанских, и в первую очередь антироссийских, сил, принесшим победу политическим аферистам. Отсюда и цена вопроса. Кризис экономический – от кутюрье Тимошенко, словно явившей собой, прошу прощение, оживший образ Соньки - Золотой ручки. Ибо экономика не терпит аферизма. Кризис политический – от Верховной Рады, оранжевое большинство которой ведет себя безответственно и фактически поддерживает президента … И, наконец, кризис управленческий – от Ющенко, посчитавшего, что власть можно украсть, как это случилось в 2004-м году». Продолжая следовать логической цепочке обозначенного в сессионном зале действа, он продолжил: «Сотни лет назад народ наш фактически такую власть убивал. Жертвами становились цари и премьер-министры, губернаторы и шефы полиции… Выборы, импичменты и отставки – все это элементы механизма, позволяющего избежать кровопролития в сложные периоды жизни той или иной страны. Так уходите же, господа хорошие, господин Президент и господин глава администрации Севастополя. Чемоданы и билеты приготовлены ... Не заставляйте людей дополнительно собирать деньги на киллера». В свою очередь главный севастопольский коммунист Василий Пархоменко с трибуны заявил: «Я сегодня от своих товарищей узнал, что в рамках празднования замечательного славянского праздника – праздника Масленицы – сегодня необычный день. День борьбы с Чернобогом, так называемым. Это прообраз Кощея Бессмертного. И знаете, как народ c ним борется? Он берет куриное яйцо и раздавливает его. Я думаю, что вот если бы наш украинский народ взял некоторых политических Кощеев Бессмертных за вот это причинное место, то он убедился бы очень быстро, что эти Кощеи не такие уж и бессмертные. Я так думаю, что пришло время не ждать окончания процедурного срока, а сказать этому господину: иди с Богом. Мы даже тебе билет купим, уходи, не мучь больше Украину». Впрочем, в зале присутствовали и оппоненты, усомнившиеся в целесообразности разыгрываемого «регионалами» сценария. Так, депутат Елена Василенко из фракции «За Севастополь!» заявила, что «сегодня раскручивается совершенно другой политтехнологический проект». Свою позицию она пояснила так: «Саратов на сегодняшний день боится, что его снимут с посады … Он сегодня пытается доказать, что я пошел против Ющенко, против преступлений, и за это меня сняло руководство города». В свою очередь Валерий Саратов отреагировал так: «В выступлении Василенко не было ни одного грамма правды». «Действительно, это похоже немного на такую политтехнологию», – согласился другой выступающий, депутат от партии «Русский блок» Андрей Меркулов. Представитель пророссийской политической силы поставил под сомнение тот факт, что отставка Ющенко позволит избавиться от кризиса. «Ничего уже это не изменит. Никакой Президент ничего не сможет сделать в нынешней ситуации», – заявил депутат, мотивируя такой пассаж тем, что ситуация прошла «точку невозврата», и экономика Украины продолжает падать в пропасть. К тому же он предложил «дезавуировать» в тексте проекта решения внеочередной сессии Горсовета фамилию Кравчука: «У нас что, у самих голов нет. Мы что, и сами не понимаем, что происходит в стране?». В свою очередь присутствовавший в зале заместитель председателя городской государственной администрации Дмитрий Базив признал, что социально-экономическая и политическая ситуация в стране в последние месяцы является непростой. Вместе с тем он заявил, что предложенный вариант решения внеочередной сессии является незаконным, поскольку «выходит за рамки тех полномочий, которые определены для органов местного самоуправления». «Мы его считаем неадекватным тем вызовам, которые на сегодняшний день стоят перед городским советом с точки зрения социально-экономической ситуации. Он не найдет и не продвинет ни город, ни страну в целом к решению тех проблем и тех задач, которые у нас есть. И, естественно, он абсолютно недопустим, поскольку он еще дальше загоняет в глухой угол ситуацию и во взаимоотношения между двумя ветвями власти и ситуацию в стране в целом. Понятно, что абсолютно заказной характер носит данный проект решения, поскольку по всей Украине сейчас прокатываются по определенной указке, по определенной системе, и тут я не могу не согласиться с Еленой Юрьевной Василенко, подобные решения как калька. Но это тупиковое решение, и мы естественно считаем подобное решение недопустимым и призываем всех здравомыслящих депутатов городского совета не поддерживать это незаконное и недопустимое решение». Впрочем, бело-синие и большинство их соратников по сессионному залу, оставили эти призывы без внимания. В результате 43-мя голосами «за» было принято решение, в котором депутаты заявили: «За четыре года правления нынешнего Президента Украины, кроме дестабилизации обстановки в стране не сделано ничего ... Страна постоянно находилась в водовороте политической войны. Такого беспредела в Украине, как сейчас, еще не было. Не было такого страха перед завтрашним днем, такого разочарования во власти. И в этом наибольшая вина высшего руководства страны. Настоящий патриотизм главы государства в случае коллапса власти заключается также и в том, чтобы глубоко понять ситуацию, собственную позицию и принять ответственное решение уйти в отставку. Такой шаг может остановить волну проблем, успокоить общество, открыть надежду на реальный выход из кризиса. От имени территориальной громады Севастополя мы обращаемся к депутатам областных советов и городским советам областных центров с просьбой поддержать решение Севастопольского городского совета по вопросу поддержки обращения первого Президента независимой Украины Кравчука к Виктору Андреевичу Ющенко с предложением добровольно уйти в отставку». А спустя 15 минут после закрытия сессии, в 11:00 на площади Нахимова состоялся митинг. Точнее два митинга. На одном, участие в котором приняли сторонники Партии регионов, КПУ, Блока Наталии Витренко, а также представители местных пророссийских организаций – «Российской общины Севастополя», «Русского выбора», «Русского молодежного союза», митинговали в поддержку решения городского совета. На другом, организованном в противовес первому «Русским политическим форумом Севастополя» – против позиции городского совета и в поддержку городской государственной администрации. Примечательно, что и на митинге «за» и на митинге «против» присутствовали российские триколоры. С обеих сторон в акциях приняло участие около 1,5 тысячи человек. Разведенные по разные стороны площади двойным кордоном милиции, одни как мантры твердили «долой существующую власть, долой Ющенко», «оранжевой власти – нет», «они хотят вытеснить наш дорогой Черноморский флот, вечно стоящий на этой земле», другие под звуки песен «Легендарный Севастополь» и «Вставайте, люди русские!» требовали от горсовета уйти в отставку и грозили, что если понадобится, «займут улицу Ленина» и штурмом «возьмут горсовет». Несмотря на столь многочисленную акцию, чего в Севастополе не наблюдалось уже достаточно давно, характерного для таких случаев креатива было мало. В этот день у «противников» горсовета его не было вообще. Те же, кто «хотел резонанса» во главе с Валерием Саратовым, похоже, оставили свое красноречие в сессионном зале. Все, на что хватило «регионалов» и коммунистов – это слово в слово скопировать текст решения городского совета в резолюцию митинга. Ситуацию спас капитан. Валерий Саратов, опоздавший к началу акции по причине запланированной ранее встрече с группой послов стран ЕС и представителями Европейской комиссии, в состав которой вошли главы дипломатических миссий в Украине от Великобритании, Германии, Финляндии и Чехии, предложил сторонникам отставки Виктора Ющенко пройти по центральным улицам города «показав нашу силу». И экспромт удался: слегка обескураженная милиция кинулась внепланово останавливать движение транспорта в центре города, а участники акции, подавляющее большинство из которых были людьми преклонного возраста, с благодарностью и ностальгией погрузились в советские времена, когда шествия и демонстрации были чем-то вроде прогулок влюбленных при ясной луне. В целом, вряд ли эпопея с использованием в своих интересах имени Леонида Кравчука позволит севастопольским «регионалам» убить сразу двух зайцев – поднять свой подупавший рейтинг и получить перевес в затяжной войне с городской государственной администрацией. А именно эти проблемы стоят первым пунктом в повестке дня городской организации Партии регионов. Но ни тот, ни другой вопрос в обозримом будущем позитивных путей решения не имеет. Первый – по причине дальнейшего углубления раскола в рядах севастопольских «бело-синих». Второй – по причине того, что в условиях грядущей избирательной гонки государственные администрации на местах постепенно трансформируются в штаб-квартиры по перевыборам нынешнего главы государства. Но это, как говорится, уже совсем другая история.