Что ждет Огрызко?

2 марта 2009, 18:36

«Изюминкой» пленарного дня во вторник обещает стать отчет министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко.

Формальной причиной вызова главы МИД на парламентский ковер является окончание Гаагского процесса по делу «об острове Змеином» – многие депутаты считают, что решение суда «не тянет» на беспристрастное и взаимовыгодное.

На самом деле поводом для отчета Огрызко послужил конфликт между возглавляемым им ведомством и послом Россиии в Украине Виктором Черномырдиным. И, судя по реакции отдельных народных избранников, довольно резкие высказывания украинского министра могут привести к тому, что в зале ВР встанет вопрос об отставке Владимира Огрызко.

«Главред» спросил у известных украинских политических экспертов, возможно ли, чтобы в результате отчета Огрызко лишился своего кресла, и не станет ли отставка министра (если таковая состоится) причиной очередного ухудшения отношений между главой государства и премьером – ведь создание рабочей группы по подготовке антикризисной программы дало некоторую надежду на то, что война между ними наконец прекратится…

Андрей Ермолаев, руководитель Центра социальных исследований «София»:

{1-} Думаю, что отставка Владимира Огрызко возможна. Во всяком случае, последняя капля недовольства действиями министра имела место – для многих депутатов ею стала не очень приятная ситуация, возникшая в отношении российского посла. И дело даже не в правоте или неправоте самого г-на Черномырдина, это – тема отдельного разговора. Но инициативы самого Огрызко в этой ситуации, конечно, сыграли ему в минус. Стоит напомнить о том, что и раньше многие депутаты высказывали немало критики в адрес документов, заявлений, поведения МИДа. А сейчас ситуация достигла своей черты.

В любом случае, нужно учитывать, что внесение кандидатуры на пост министра иностранных дел – это все-таки прерогатива Ющенко, так что сама по себе отставка Огрызко не решает проблему изменения политической линии МИДа.

Я думаю, что завтра может быть проголосовано недоверие министру. Но, в любом случае, консультации, связанные с внешней политикой, будут только усиливаться. Будет популяризироваться идея принятия законодательства по основам внешней и внутренней политики, которое сделает внешнюю политику более понятной и прогнозируемой. Я не исключаю, что в ближайшее время появится большое количество потенциальных кандидатов на пост министра со своими, так сказать, размышлениями и инициативами… Но шанс на то, что Огрызко получит вотум недоверия, высок.

Проголосуют, по всей видимости, Партия регионов и коммунисты. Вполне возможно, что частично будут задействованы голоса Блока Литвина и Блока Тимошенко. Так что критическая масса найдется.

Но отношения между правительством и Президентом в свете последних инициатив по поводу совместной борьбы с кризисом отставка Огрызко вряд ли осложнит. Отношение к конкретному министру – это еще не отношение к совместной борьбе с кризисом. Если Президент пойдет на очередной виток напряжения, он будет неправ.

Однако, к сожалению, сам факт появления инициативы о создании группы, которая будет разрабатывать антикризисную программу, подтверждает, что на момент переговоров ни одна из сторон не предоставила хоть какой-то внятный документ как предмет для разговора – иначе мы имели бы другую инициативу и другой формат работы. Был бы обмен позициями, их согласование и выработка общей платформы. А так – получается, что они начинают с нуля. И это грустно в данной ситуации.

И не стоит забывать, что степень конфликтности в политике все равно не преодолена. И ситуация с увольнением Огрызко, и ситуация с выборами в Тернопольской области может стать детонатором для очередного витка политической войны. К сожалению.

Михаил Погребинский, руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии:

{2-} Если бы у Тимошенко были планы эту тему раскручивать и за что-то торговаться, она эту идею – с отставкой Огрызко – поддержала бы. Ведь она же согласилась оставить Стельмаха в конце концов! Мы же не знаем, почему именно – может, там какой-то бартер был?

Я так понимаю, что для Тимошенко вопрос отставки Огрызко не является критически важным, поскольку у нее уже давно есть свое министерство иностранных дел во главе с вице-премьером Григорием Немырей, и в Европе и Москве прекрасно понимают, что официальный МИД не отражает позицию тех, кто реально руководит экономикой.

Я не считаю, что вопрос Огрызко – повод для обострения отношений между Президентом и премьером. Думаю, Ющенко из символических соображений будет стоять за Огрызко. На самом деле, в МИД людей, сильно отличающихся от Огрызко, очень мало, поэтому большая проблема, кто его может заменить. Пока Президентом будет Ющенко – а ведь только Президент по Конституции может подавать кандидатуру министра иностранных дел, все равно будет какой-то вариант Огрызко. Поэтому я считаю, что вопрос смены министра иностранных дел не имеет критически важного значения.

Валерий Чалый, директор международных программ центра Разумкова:

{3-} Не будет завтра отставки министра иностранных дел. Сейчас можно говорить об эффективности внешней политики на разных направлениях работы. Но в настоящий момент точно нельзя разыгрывать какие-то кадровые карты в угоду тем или иным политическим интересам. Призывающие принимать спонтанные решения в отношении МИД не играют на стабильность и предсказуемость в Украине.

Рассмотреть вопрос Владимира Огрызко в парламенте можно, но шансы отправить его в отставку нулевые. Политические силы, которые имеют влияние на это решение, уже высказались негативно по поводу возможности голосования за его отставку. Кроме того, если уж рассматривать вопрос внешней политики, то не нужно забывать, что руководит внешней политикой Президент, основы ее определяет Верховная Рада, а осуществляет ее в целом Кабинет Министров при координационной роли МИД. Вопрос внешней политики нужно ставить комплексно.

Завтра в парламенте будут рассматривать отчет МИД о ситуации с решением Международного суда ООН по острову Змеиный и позиции украинской стороны относительно спора по поводу континентального шельфа. Это нормальная практика, когда министр в парламенте объясняет позицию депутатам. Единственное, что более активная и прозрачная информационная деятельность МИД в этой сфере могла бы быть еще раньше. Но раньше, откровенно говоря, это мало волновало депутатов. Надеюсь, что прояснение позиции в парламенте пойдет на пользу, однако боюсь, что мы увидим очередное шоу со стороны некоторых фракций, которое не будет способствовать прояснению в обществе понимания вопроса Змеиного.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
15:47
Булочки от Бузовой: певица купила хлебозавод
15:25
«Это биомасса»: разгорается скандал из-за лечения в госпитале МВД пострадавшего бойца «Миротворца»
15:25
Петросян нашел «новую Степаненко»: СМИ выяснили, с кем проводит время 72-летний юморист
15:20
NASA готовится отказаться от российских "Союзов"
15:07
Украина предложила России обмен осужденных
15:00
Надежда Мейхер похвасталась пышной грудью, которую едва вместила в купальник
14:16
Крымский татарин совершил самосожжение в центре Симферополя. Видео
13:47
Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео
13:24
В России из тюрьмы вышел на свободу украинский политзаключенный
12:52
В МИД пригрозили объявить венгерского министра по Закарпатью персоной нон грата
12:48
"Главред" осуществил глобальный редизайн сайта
12:39
Жара +47 градусов и выше: кого и какие рекорды ждут в августе-2018
12:12
"73 рубля за доллар": как США собираются душить Россию
12:10
Суд вынес первое решение по главному подозреваемому в убийстве Олешко-Сармата
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять