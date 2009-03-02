Что ждет Огрызко?

Формальной причиной вызова главы МИД на парламентский ковер является окончание Гаагского процесса по делу «об острове Змеином» – многие депутаты считают, что решение суда «не тянет» на беспристрастное и взаимовыгодное.



На самом деле поводом для отчета Огрызко послужил конфликт между возглавляемым им ведомством и послом Россиии в Украине Виктором Черномырдиным. И, судя по реакции отдельных народных избранников, довольно резкие высказывания украинского министра могут привести к тому, что в зале ВР встанет вопрос об отставке Владимира Огрызко.



«Главред» спросил у известных украинских политических экспертов, возможно ли, чтобы в результате отчета Огрызко лишился своего кресла, и не станет ли отставка министра (если таковая состоится) причиной очередного ухудшения отношений между главой государства и премьером – ведь создание рабочей группы по подготовке антикризисной программы дало некоторую надежду на то, что война между ними наконец прекратится…



Андрей Ермолаев, руководитель Центра социальных исследований «София»:



{1-} Думаю, что отставка Владимира Огрызко возможна. Во всяком случае, последняя капля недовольства действиями министра имела место – для многих депутатов ею стала не очень приятная ситуация, возникшая в отношении российского посла. И дело даже не в правоте или неправоте самого г-на Черномырдина, это – тема отдельного разговора. Но инициативы самого Огрызко в этой ситуации, конечно, сыграли ему в минус. Стоит напомнить о том, что и раньше многие депутаты высказывали немало критики в адрес документов, заявлений, поведения МИДа. А сейчас ситуация достигла своей черты.



В любом случае, нужно учитывать, что внесение кандидатуры на пост министра иностранных дел – это все-таки прерогатива Ющенко, так что сама по себе отставка Огрызко не решает проблему изменения политической линии МИДа.



Я думаю, что завтра может быть проголосовано недоверие министру. Но, в любом случае, консультации, связанные с внешней политикой, будут только усиливаться. Будет популяризироваться идея принятия законодательства по основам внешней и внутренней политики, которое сделает внешнюю политику более понятной и прогнозируемой. Я не исключаю, что в ближайшее время появится большое количество потенциальных кандидатов на пост министра со своими, так сказать, размышлениями и инициативами… Но шанс на то, что Огрызко получит вотум недоверия, высок.



Проголосуют, по всей видимости, Партия регионов и коммунисты. Вполне возможно, что частично будут задействованы голоса Блока Литвина и Блока Тимошенко. Так что критическая масса найдется.



Но отношения между правительством и Президентом в свете последних инициатив по поводу совместной борьбы с кризисом отставка Огрызко вряд ли осложнит. Отношение к конкретному министру – это еще не отношение к совместной борьбе с кризисом. Если Президент пойдет на очередной виток напряжения, он будет неправ.



Однако, к сожалению, сам факт появления инициативы о создании группы, которая будет разрабатывать антикризисную программу, подтверждает, что на момент переговоров ни одна из сторон не предоставила хоть какой-то внятный документ как предмет для разговора – иначе мы имели бы другую инициативу и другой формат работы. Был бы обмен позициями, их согласование и выработка общей платформы. А так – получается, что они начинают с нуля. И это грустно в данной ситуации.



И не стоит забывать, что степень конфликтности в политике все равно не преодолена. И ситуация с увольнением Огрызко, и ситуация с выборами в Тернопольской области может стать детонатором для очередного витка политической войны. К сожалению.



Михаил Погребинский, руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии:



{2-} Если бы у Тимошенко были планы эту тему раскручивать и за что-то торговаться, она эту идею – с отставкой Огрызко – поддержала бы. Ведь она же согласилась оставить Стельмаха в конце концов! Мы же не знаем, почему именно – может, там какой-то бартер был?



Я так понимаю, что для Тимошенко вопрос отставки Огрызко не является критически важным, поскольку у нее уже давно есть свое министерство иностранных дел во главе с вице-премьером Григорием Немырей, и в Европе и Москве прекрасно понимают, что официальный МИД не отражает позицию тех, кто реально руководит экономикой.



Я не считаю, что вопрос Огрызко – повод для обострения отношений между Президентом и премьером. Думаю, Ющенко из символических соображений будет стоять за Огрызко. На самом деле, в МИД людей, сильно отличающихся от Огрызко, очень мало, поэтому большая проблема, кто его может заменить. Пока Президентом будет Ющенко – а ведь только Президент по Конституции может подавать кандидатуру министра иностранных дел, все равно будет какой-то вариант Огрызко. Поэтому я считаю, что вопрос смены министра иностранных дел не имеет критически важного значения.



Валерий Чалый, директор международных программ центра Разумкова:



{3-} Не будет завтра отставки министра иностранных дел. Сейчас можно говорить об эффективности внешней политики на разных направлениях работы. Но в настоящий момент точно нельзя разыгрывать какие-то кадровые карты в угоду тем или иным политическим интересам. Призывающие принимать спонтанные решения в отношении МИД не играют на стабильность и предсказуемость в Украине.



Рассмотреть вопрос Владимира Огрызко в парламенте можно, но шансы отправить его в отставку нулевые. Политические силы, которые имеют влияние на это решение, уже высказались негативно по поводу возможности голосования за его отставку. Кроме того, если уж рассматривать вопрос внешней политики, то не нужно забывать, что руководит внешней политикой Президент, основы ее определяет Верховная Рада, а осуществляет ее в целом Кабинет Министров при координационной роли МИД. Вопрос внешней политики нужно ставить комплексно.



Завтра в парламенте будут рассматривать отчет МИД о ситуации с решением Международного суда ООН по острову Змеиный и позиции украинской стороны относительно спора по поводу континентального шельфа. Это нормальная практика, когда министр в парламенте объясняет позицию депутатам. Единственное, что более активная и прозрачная информационная деятельность МИД в этой сфере могла бы быть еще раньше. Но раньше, откровенно говоря, это мало волновало депутатов. Надеюсь, что прояснение позиции в парламенте пойдет на пользу, однако боюсь, что мы увидим очередное шоу со стороны некоторых фракций, которое не будет способствовать прояснению в обществе понимания вопроса Змеиного.