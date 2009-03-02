Гаага: победа здравого смысла

В результате решения, вынесенного Судом 3 февраля, ни Украина, ни Румыния не потеряли, ни сантиметра своей государственной территории. Следовательно, ни у одной из них нет ни малейших оснований испытывать «на оставшиеся века глубокое чувство национального унижения».

Установленная Судом линия размежевания континентального шельфа, как и ожидалось, не подтвердила запросных позиций ни Украины, ни Румынии. В соответствии с решением Суда спорный район, площадь которого составляла 12 838 км2 разделен между Украиной и Румынией в пропорции приблизительно 25% на 75%. Однако в пределах участка отошедшего к Украине находится преимущественное большинство разведанных нефтегазовых месторождений. Важным является и то, что весь район делимитации и площадью в 75 200 км2 распределен в пропорции 2,1:1 в пользу Украины.

По сути, линия размежевания морских пространств Украины и Румынии совпадает, с незначительными отклонениями, с последней, четвертой по счету, компромиссной линией, предложенной Советским Союзом Румынии в ходе длительных советско-румынских переговоров, начавшихся еще в 1967 году и длившихся практически до распада СССР. Тогда предложение советской делегации было отклонено румынской стороной, поскольку ключевым для нее было решение вопроса о статусе острова Змеиный и получение суверенной юрисдикции в отношении морских пространств вокруг него. Совпадение «гаагской» линии с «советской» свидетельствует о том, что решение Суда, которое было принято единогласно 15 судьями, представляющими главные правовые системы мира, является обоснованным, объективным и справедливым.

Рассматривая каждый из аргументов сторон, суд установил, что остров Змеиный был в свое время правомерно включен в состав гостерритории СССР на основе Советско-румынского протокола 1948 г и в соответствии с Парижским мирным договором 1947 г. Тем самым суд опроверг тезис румынской стороны о несправедливости, якобы, допущенной в отношении Румынии после Второй мировой войны.

Не оспаривая комплиментов в адрес румынской дипломатии, отметим, что договоренность между Украиной и Румынией о передаче спора на рассмотрение Международного Суда ООН была увязана с подтверждением линии государственной границы между обеими странами в точном соответствии с позицией Украины. Эта договоренность явилась победой здравого смысла, поскольку стороны в принципе отказались от контрпродуктивного противостояния и избрали цивилизованный способ урегулирования. Она была зафиксирована в дополнительном соглашении 1997 г к большому украинско-румынскому договору. В связи с этим абсурдным является предположение о «банальной сдаче национальных интересов в обмен на поддержку Бухарестом ПДЧ» - где имение, а где наводнение.

Решение Суда, исключив из повестки дня двусторонних украинско-румынских отношений серьезный конфликтный фактор – длительный спор, который затрагивал важные интересы обеих сторон, имеет позитивное значение для каждой из них. Оно является весомым вкладом в оздоровление их отношений и будет способствовать укреплению духа доверия, взаимопонимания и конструктивного сотрудничества между Украиной и Румынией. Установление четкой линии размежевания создает благоприятные условия для планирования сторонами национальных проектов с целью разведки и эксплуатации природных ресурсов в этой части Черного моря и будет способствовать привлечению иностранных инвестиций для их реализации.

В свете изложенного явно надуманными являются инвективы, адресованные как украинской дипломатии, так и украинской международно-правовой школе. Кстати, как Украина, так и Румыния были представлены в Суде сильными интернациональными командами, состоящими из профессионалов высокого международного уровня.



Автор - Уполномоченный Украины в Международном Суде ООН

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Профессор, доктор юридических наук