Арестован командир "черной роты "Беркута", подозреваемой в расстреле активистов Майдана

Во вторник, 22 апреля, Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей для майора Дмитрия Садовника, командира роты спецназа "Беркут", подозреваемой в массовом расстреле активистов Евромайдана 20 февраля на Институтской в центре Киева.

Соответствующее решение вынесла коллегия судей во главе с Виктором Глиняным, сообщает Ukranews.com.

Таким образом, суд полностью удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры. Садовник будет содержаться под стражей до 1 июня.

Напомним, Печерский районный суд 4 и 5 апреля избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Садовника, а также заключил под стражу двух бойцов этой роты, подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана.