В пожаре в Одессе погибли граждане России и Приднестровья - СМИ

Погибли 15 россиян и пятеро приднестровцев.
Среди погибших во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе были 15 россиян и пятеро граждан непризнанной республики Приднестровье.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на своего корреспондента.
По данным издания, все погибшие задохнулись.
Подобная информация появилась и в соцсетях. Так, Александр Ройтбурд написал в своем Facebook: "Из погибших в пожаре - 15 граждан России, 10 из Приднестровья. Ни одного одессита. Найденное в доме профсоюзов оружие - из России и Приднестровья".
"На Куликовом поле, когда начался пожар, люди начали бросать колорадам веревки, а они в ответ начали стрелять..." - также сообщается на странице.
Напомним, в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе погиб, по данным милиции, 31 человек.
Еще трое погибли в результате уличных боев, устроенных пророссийскими экстремистами.