В пожаре в Одессе погибли граждане России и Приднестровья - СМИ

Среди погибших во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе были 15 россиян и пятеро граждан непризнанной республики Приднестровье.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на своего корреспондента.

По данным издания, все погибшие задохнулись.

Подобная информация появилась и в соцсетях. Так, Александр Ройтбурд написал в своем Facebook: "Из погибших в пожаре - 15 граждан России, 10 из Приднестровья. Ни одного одессита. Найденное в доме профсоюзов оружие - из России и Приднестровья".

"На Куликовом поле, когда начался пожар, люди начали бросать колорадам веревки, а они в ответ начали стрелять..." - также сообщается на странице.

Напомним, в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе погиб, по данным милиции, 31 человек.

Еще трое погибли в результате уличных боев, устроенных пророссийскими экстремистами.