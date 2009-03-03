Президент уступил экономику премьеру?

Виктор Ющенко сдался и безоговорочно снял претензии, выдвигаемые ранее в адрес госпожи Тимошенко.



Похоже, глава государства наконец понял, что действующая Конституция не дает ему возможности влиять на экономическую политику правительства, а препирательства на уровне "работать не помешаю, но нервы подпорчу" лишь усугубляют экономический кризис в государстве. Однако уступки в сфере экономики еще не означают примирения в сфере политики.



Два раунда консультаций между представителями высшего руководства государства, которые состоялись 27 февраля и 2 марта, завершились "достижением компромисса" - об этом вчера на экстренно созванной пресс-конференции заявил Виктор Ющенко. Предметом этого компромисса, по его словам, стала договоренность о подписании совместного письма в адрес МВФ. Более того, Президент сообщил, что отказывается от своего прежнего требования немедленно пересмотреть госбюджет-2009, изменив основные его параметры, в том числе показатель бюджетного дефицита. Конечно же, господин Ющенко не признался прессе в том, что он уступил премьеру, и не стал упоминать термин "отказался от требований". Он предпочел заявить, что теперь считает допустимым декларируемый бюджетный дефицит в размере 3,1% ВВП плюс "скрытый" дефицит в виде рефинансирования и рекапитализации банков в размере 4,5% ВВП.



Такая позиция главы государства в корне противоречит всему тому, что он говорил ранее. Это несложно проверить, ведь на протяжении минувшей недели Президент и представители его Секретариата ежедневно выступали с официальными заявлениями, требуя от Юлии Тимошенко немедленно внести изменения в бюджет, сократив его дефицит до 1%. 23 февраля об этом заявил первый замглавы СП Александр Шлапак, 24 февраля - президентский пресс-секретарь Ирина Ванникова, 25 числа с соответствующим заявлением выступил глава СП Виктор Балога, а 26-го его слова продублировала пресс-служба, особо отметив, что это - позиция Ющенко, а не только Балоги. Отдельно чиновники с Банковой акцентировали внимание на том, что Виктор Ющенко ни при каких условиях не будет подписывать письмо в адрес МВФ, как того требует премьер. "Президент не поставит свою подпись ни под одной дополнительной декларацией, поскольку такой документ не имеет конкретного содержания", - говорилось в заявлениях. Но прошло три дня, и Президент отказался от своей "категорической" позиции.



Читатель может возразить, мол, на то он и компромисс, чтобы стороны уступали друг другу. Да, Ющенко во вчерашнем выступлении перед прессой действительно упоминал слово "компромисс". Якобы он пошел на уступки правительству, а правительство в ответ согласилось, что изменения в госбюджет-2009 будут внесены в мае. Сложно сказать, на что рассчитывал Президент, делая такое заявление; наверное, на плохую информированность телезрителей. Ведь Юлия Тимошенко еще на позапрошлой неделе говорила, что изменения в бюджет должны быть внесены именно в мае. Таким образом, вчера она лишь подтвердила намерения, ни на йоту не уступив Президенту.



Ранее, рассказывая о нарушении правительством требований МВФ, Виктор Ющенко отмечал также необходимость отмены 84 и 86 статей бюджета, которые обязуют Нацбанк согласовывать с Кабмином все транши рефинансирования банковской системы. Миссия МВФ отметила, что этот пункт закона ограничивает независимость НБУ и рекомендовала Украине отменить его. Но, как показал вчерашний день, в этом вопросе Тимошенко также не готова идти на уступки Ющенко. Президент был вынужден констатировать, что идею отмены 84 и 86 статей "поддержали почти все участники совещаний, в том числе оппозиция". Премьер же по-прежнему осталась против отмены данных положений.



Итак, что мы имеем "в сухом остатке"? Впервые за время премьерства Юлии Тимошенко Виктор Ющенко уступил ей в принципиальном экономическом споре, отказавшись отстаивать позиции, которые ранее называл "категорическими". Для экономики прекращение спора украинских руководителей будет иметь, безусловно, позитивный эффект. Уступив премьеру, Президент создал видимость согласованной позиции Украины и тем самым создал предпосылки для выделения нашей стране второго транша кредита МВФ.



Но почему это произошло именно сейчас? Ведь всего пару дней назад, когда ситуация в экономике страны была такой же катастрофической, Виктор Ющенко и не думал идти "на мировую". В беседе с автором материала сотрудники Секретариата Президента приводят два мотива.



Во-первых, в последние недели на Президента оказывалось значительное влияние международного сообщества - страны - члены ЕС и США пытались убедить Ющенко, что ему следует отказаться от постоянных вмешательств в работу правительства. В частности, по информации «Главреда», об этом шла речь в четверг, на встрече Президента с послами стран "большой семерки". Как утверждают источники «Главреда» в дипкорпусе, послы напрямую заявили Виктору Ющенко, что считают его одним из виновником нагнетания кризиса власти в стране. "Это вина всех ветвей власти, в том числе и Президента", - пояснил один из дипломатов.



Сотрудники Секретариата Президента отмечают, что есть еще один мотив того, что Ющенко отказался отстаивать свою экономическую позицию. "У Президента не осталось рычагов влияния на экономику, и он это понял. Так что пускай экономика остается в сфере ответственности премьер-министра", - заявил один из собеседников «Главреда». Надо признать, что понимание этого пришло к главе государства несколько запоздало, ведь изменения в Конституцию, лишившие Президента его полномочий в сфере экономики, вступили в действие еще три года назад. Тем не менее, на сегодняшний день такая позиция выглядит логичной. Раз уж премьер самостоятельно "рулит" экономикой, игнорируя позицию Президента, то и ответственность за итоги такого "руления" она должна нести самостоятельно.



И, в завершение, еще один важный момент. Несмотря на то, что вчера Президент и премьер продемонстрировали согласованность позиций, эту ситуацию не стоит считать признаком примирения политиков. Уступив Тимошенко на экономическом фронте, Ющенко продолжит наступление на своего "главного врага" на фронте политическом.



Подтверждением данного тезиса является тот факт, что уже вчера на официальном сайте главы государства была обнародована очередная порция критики в адрес Тимошенко. Устами Виктора Балоги Президент вновь обвинил премьера в "популизме" и "создании пиар-волн". На этот раз - в связи с инициативами лидера БЮТ об отмене депутатских льгот и снижении зарплат министров. Так что вчерашняя согласованность руководителей государства в бюджетном вопросе - это не признак мира, и даже не признак перемирия. Это - всего лишь вынужденные уступки со стороны Виктора Ющенко.