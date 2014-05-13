Канада расширила "черный список": депутаты Госдумы, "Стрелок" и главари сепаратистов

Премьер-министр Канады Стивен Харпер заявил, что страна решила расширить "черный санкционный список" за агрессию против Украины, в который вошли российские политики и силовики, а также представители сепаратистов и террористов, которые орудуют на востоке Украины. Всего в новом списке 12 человек.

Об этом пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу канадского правительства.

"Мы объявляем о введении санкций против шести граждан России и шести граждан Украины", - сообщил Харпер.

"Международное сообщество продолжит оказывать давление на Россию, пока она не предпримет меры по деэскалации (напряженности - ред.)", - добавил он.

В канадский "черный список" попали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, назначенный оккупантами губернатор Севастополя Сергей Меняйло, министр по делам Крыма Олег Савельев, депутаты Госдумы РФ Людмила Швецова и Сергей Неверов, российский разведчик Игорь Гиркин (Стрелков), сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди, руководитель террористов из так называемой "Луганской гвардии" Герман Прокопьев.

Также в него попали главари донецких сепаратистов Андрей Пургин и Денис Пушилин и террористы Валерий Болотов и Сергей Цыплаков.

Отмечается, что санкции предусматривают замораживание банковских активов и запрет на получение виз для въезда в Канаду.

Ранее "Главред" сообщал, что 28 апреля Канада ввела санкции против Владимира Жириновского и еще восьми россиян в связи с действиями Москвы против Украины.

Кроме вышесказанного напомним, что вчера, 12 мая, министры иностранных дел Евросоюза расширили "черный санкционный список" за агрессию против Украины, в который вошли российские политики и силовики, а также украинские политики и представители сепаратистов. Всего в новом списке 13 человек и две крымские компании.