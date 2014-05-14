Турчинов: мы готовы услышать Донбасс, но не надо стрелять и грабить

Украинская власть готова и открыта к диалогу с представителями всех регионов, если они действительно хотят этого.

Об этом заявил и.о. президента Александр Турчинов в ходе круглого стола национального единства, передает "Украинская правда".

"Мы готовы услышать Донбасс, но чтобы вас услышали, не надо стрелять, грабить и захватывать здания", - сказал он.

Также он пригласил к диалогу тех, кто готов обсуждать реальные проблемы.

"Те, кто готов вести диалог, пожалуйста, давайте его вести и обсуждать реальные предложения", - добавил Турчинов.

По его словам, результатом круглого стола должны стать реальные шаги относительно децентрализации власти в пользу регионов.

Он попросил первого и второго президентов Украины – Леонида Кравчука и Леонида Кучму, а также представителя ОБСЕ Вольфганга Ишингера – стать модераторами круглого стола.

В свою очередь Кравчук попросил участников собрания обсуждать "не личности, а пути решения проблемы, поскольку это приведет к диалогу".

В свою очередь Кучма констатировал, что "такого времени Украина еще не проживала".

Напомним, сегодня в Киеве проходит первое заседание Общеукраинского круглого стола национального единства, главной целью которого является поиск консенсуса для выхода из нынешней кризисной ситуации.