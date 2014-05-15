Сегодня Рада может лишить Царева депутатского мандата

Генеральная прокуратура подала в Верховную Раду представление на лишение депутатского мандата Олега Царева и ряда других депутатов.

Об этом заявил депутат от фракции "Свобода" Игорь Мирошниченко, передает РБК-Украина.

По словам нардепа, вопрос о лишении Царева мандата будет рассмотрен парламентом уже сегодня.

Также Мирошниченко отметил, что были уже сделаны представления на лишение мандатов других депутатов.

"Насколько мне известно, он (руководитель Генпрокуратуры Олег Махницкий) такое представление уже сделал", - заявил свободовец.

При этом Мирошниченко не назвал фамилий депутатов, но выразил убеждение, что ГПУ имеет достаточно материалов, чтобы открыть уголовные производства против Ефремова, Калетника, Олейника и ряда других регионалов.

Напомним, 6 мая Верховная Рада разрешила Генпрокуратаре выступать с предложениями о лишении депутатской политиков депутатского мандата.