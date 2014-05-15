Руководитель Госохраны рассказал, как Янукович бежал из Украины

Руководитель Управления госохраны Валерий Гелетей в интервью Сегодня рассказал некоторые детали бегства экс-президента Виктора Януковича.

По его словам, Янукович, неудачно попытавшись вылететь из Донецка на самолете, выехал в Крым в одном из трех одинаковых кортежей, чтобы запутать следы.

"У тех, кто был в автомобилях сопровождения, предусмотрительно отобрали или отключили мобильные телефоны, чтобы нельзя было отследить перемещение и вычислить, если бы стояла такая задача. В каком из автомобилей ехал Янукович, знало всего несколько человек", - рассказал он.

Объясняя, почему Януковича не задержали в Крыму, Гелетей сказал, что тогда его еще не объявили в розыск. Кроме того, по его словам, местные департамент УГОУ уже тогда перешел на сторону России.

"Руководитель этого департамента и часть его подчиненных (не все, но многие), перешедшие на сторону России, отработали в пользу Януковича. На катер Черноморского флота экс-президента и сопровождающих перевозили уже автомобилями ЧФ", - рассказал он.

Также Гелетей рассказал, что против Януковича были открыты еще в 2005-2006 годах уголовные дела, но правоохранители не довели преследование до конца.

"Еще когда я был начальником УБОП Киева, по Януковичу (на то время — экс-премьер-министру) возбуждались два уголовных дела. Оба — фактовых, связанных с превышением им служебных полномочий", - напомнил он.

По его словам, первое дело касалось выделения средств на реконструкцию Донецкого аэропорта. Тогда Януковича подозревали в том, что он единоличным решением, в нарушение закона из Резервного фонда, без согласования с Кабмином, направил на эти цели 9 млн гривен. Второе же дело касалось незаконной передачи жилья олимпийцам.

"Мы вызывали Януковича повестками, но он долго не являлся. А потом приехал и все-таки дал пояснения следователю в моем присутствии. На тот момент была собрана большая доказательная база, позволявшая однозначно говорить о судебной перспективе", - вспоминает Гелетей.

"Для подстраховки мы даже обратились в один из райсудов столицы, где, изучив собранные материалы, подтвердили: они тянут на обвинительный приговор. Мол, учитывая личность экс-премьера, посадить не посадят, но условный срок заработает, а судимость — крест на дальнейшей политической карьере", - рассказал он.

Однако, по его словам, довести дела в отношении Януковича ему не позволили.

"Делам ход не дали, но начали прессовать меня. Вмешались не только известные политики, но и мои непосредственные руководители", - отмечает Гелетей.

Напомним, после февральских событий в Киеве Янукович бежал из страны, МВД объявило его в международный розыск.



СБУ обратилось к ФСБ с просьбой содействовать в передаче Януковича следственным органам Украины.