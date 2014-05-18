В Крыму российские военные вертолеты пытались сорвать митинг крымских татар

Сегодня, 18 мая, в Бахчисарае, расположенном в аннексированном Россией Крыму, во время проведения траурного митинга в память о депортации над головами мирных жителей начали кружить два военных вертолета. Они летали очень низко на протяжении всего траурного мероприятия, заглушая выступающих.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

По данным издания, на площади им.Ленина почтить память депортированных соотечественников собрались жители Бахчисарая и Бахчисарайского района, среди них много детей и пожилых людей, свидетелей депортации.

Когда вертолеты появились в небе собравшиеся стали скандировать: "Мустафа!", а также "Миллет! Ватан! Къырым!" (Народ! Родина! Крым!).

В то же время председатель Бахчисарайского регионального Меджлиса Ахтем Чийгоз призвал собравшихся не поддаваться на провокации и присоединиться к общекрымскому митингу в поселке Ак-Мечеть, города Симферополя.

Ранее СМИ писали, что 18 мая, с восьми утра в аннексированном Россией Крыму над Симферополем и прилегающими поселками (являются местами компактного проживания крымских татар) курсируют военные вертолеты.

Добавим, что 18 мая, крымские татары поминают жертв депортации своего народа, которая произошла семьдесят лет назад.

Обратим внимание, ранее один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что крымские татары все равно выйдут в центр Симферополя на траурный митинг, большинство из них так настроены.

До этого, 16 мая, так называемый "глава крымского правительства" Сергей Аксенов подписал распоряжение о запрете массовых мероприятий на территории Крыма до 6 июня, в связи с "напряженной обстановкой на востоке Украины".

Между тем, 17 мая "власти" Крыма позволили крымским татарам провести 18 мая митинг на мусульманском кладбище.