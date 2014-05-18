Крымские татары потребовали автономии и прекращения дискриминации

Крымские татары потребовали немедленного восстановления своих прав и прекращения дискриминации по политическим, национальным и религиозным мотивам.

Об этом говорится в резолюции, единогласно принятой участниками траурного митинга в Симферополе к 70-летию депортации крымских татар, сообщает "Украинская правда".

В документе, который зачитал член Меджлиса Дилявер Акиев, отмечается: Республике Крым необходимо предоставить статус национально-территориальной автономии ''для реализации права крымских татар на самоопределение на своей исторической территории".

"Мы требуем немедленного прекращения дискриминации и репрессий в отношении крымских татар по политическим, национальным и религиозным мотивам", - отмечается в резолюции.

Также крымские татары заявляют о требовании восстановить исторические названия, которые подверглись изменению после депортации крымских татар, принять законы, которые будут гарантировать их представительство в органах власти Крыма, а также признать Курултай и Меджлис представительскими органами коренного народа Крыма.

Участники траурного митинга обратились с призывом ко всем демократическим силам, правительствам, парламентам и международным организациям "выступить гарантами восстановления прав крымскотатарского народа и его развития на своей родине".

А лидер Меджлиса Рефат Чубаров заявил, крымские татары будут добиваться снятия запрета на въезд в Крым нардепа, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева.

Фото: pravda.com.ua