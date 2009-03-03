Огрызко отставили голосами БЮТ

Такого поворота, судя по всему, не ожидали ни министр с его заместителями, ни защищавшие его «нашеукраинцы», самым ярым из которых был экс-министр МИД, бывший шеф Огрызко Борис Тарасюк. Правда, председатель комитета иностранных дел Олег Билорус, зачитывая выводы комитета, подчеркивал, что необходимо дополнительно изучить обстоятельства, сложившиеся после решения Гаагского суда в отношении острова Змеиный, и говорил о том, что, безусловно, это решение нельзя представлять как победу украинской дипломатии. При этом руководитель фракции БЮТ Иван Кириленко заверил, что, несмотря на действия МИД в вопросе комментирования газовых соглашений премьера Тимошенко, БЮТ не поддержит отставку министра иностранных дел. Поддержал… Напомним, что в решении Конституционного Суда 11 декабря 2007 года говорится, что ВР может реализовать свои полномочия в отношении увольнения с должностей премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел без представления Президента Украины. Эти два министра являются так называемой «квотой Президента» и, согласно статье 85, пункт 12 Конституции, назначаются исключительно по его представлению… Как стало известно из кулуаров парламента, после отставки Огрызко «нашеукраинцы» начали отзыв подписей из-под коалиционного соглашения, и активизировались переговоры о коалиции БЮТ и ПР…