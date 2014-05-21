Посол США назвал смехотворными заявления о фашистах в Украине

Посол США в Украине назвал смехотворными разговоры о фашистах и погромах в Украине после смены власти.

Об этом он заявил в интервью для New Republic, передает "Инопресса".

"Все эти разговоры о фашистах и погромах смехотворны", - подчеркнул дипломат.

Также он добавил, что "доминирующий элемент российской стратегии с 22 февраля – сеять страх. Никто не знает, где остановится Путин, никто не думал, что он так далеко зайдет, что вторгнется в Крым и аннексирует его, а с тех самых пор Россия отвергает дипломатические "съездные пути".

"Были крупные усилия в Женеве, и здесь, в Киеве, была реальная работа над осуществлением Женевского соглашения", - продолжил Пайетт, добавив, что Украина "совершила шаги в сторону децентрализации и национального диалога. Россия ровно ничего не сделала".

Также дипломат отметил, что "после вторжения в Крым в Украине расширилось число сторонников Европы".

Напомним, ранее командир батальона "Донбасс" рассказал о влиянии российской пропаганды на жителей востока Украины.

"Усилиями Киселевской пропаганды, многомесячными поисками мифических бандеровцев и "Правого сектора", пугалками о страшных "диверсантах ГРУ", транслируемыми украинскими и российскими СМИ, психика обычного жителя Донбасса доведена до крайне печального состояния", - посетовал комбат.