В Харькове задержали российского диверсанта: был снайпером в Чечне

В среду, 21 мая, в Харькове пограничники задержали 34-летнего гражданина России, ветерана двух военных кампаний в Чечне (во время обоих был снайпером), который ехал в восточные области Украины с целью дестабилизации ситуации и участия в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, отмечая, что злоумышленника задержали на станции "Харьков-Пассажирский".

По данным ведомства, гражданин РФ не смог четко подтвердить цели своей поездки в Украину, а во время дополнительного контроля пограничники выяснили, что он был снайпером во время первой и второй чеченских кампаний.

Также пограничниками было установлено, что задержанный недавно прошел инструктаж и интенсивное обучение в Ростове-на-Дону.

Сейчас гражданина РФ передали сотрудникам СБУ, которые выясняют детали.

Кроме вышесказанного напомним, ранее глава пресс-центра СБУ Марина Остапенко заявила, что на протяжении марта Служба безопасности Украины задержала такое количество диверсионных групп шпионов и диверсантов, которое было задержано за все время независимости Украины.