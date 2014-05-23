Політолог Юрій Якименко: Росія не дасть спокою Україні та буде провокувати конфлікти

На сайті "Главред" відбувся чат із заступником генерального директора – директором політико-правових програм Центру Разумкова, політологом Юрієм Якименком. Спілкуючись із читачами, він розповів про основні проблеми, що можуть виникнути під час виборів 25 травня, шанси кандидатів на перемогу та передбачуваність результатів голосування, ймовірну подальшу поведінку Росії щодо України, а також необхідність дострокових парламентських виборів.

Подаємо стенограму чату з Юрієм Якименком.

Александр Мережко: Какой из вариантов борьбы с коррупцией Вам кажется наиболее приемлемым: либеральный европейский либо более жесткий сингапурский? Возможно ли вообще быстро справиться с этим явлением? Как может неспособность власти бороться с коррупцией повлиять на наши отношения с развитыми странами?

Юрій Якименко: Швидко вирішити проблему, яка вразила не лише державний механізм країни, але і її економіку, і навіть суспільство – дуже складно. Якщо ми орієнтуємося на європейську модель розвитку України, то, очевидно, ми орієнтуємося і на відповідні моделі протидії і запобігання корупції. Тим більше, що під цю модель були зроблені й деякі практичні кроки, зокрема, законодавчі. В умовах, коли Україна стає пріоритетним об'єктом отримання міжнародної допомоги, увага з боку іноземних партнерів до проблеми корупції буде набагато вищою. І це слугуватиме серйозним запобіжником для влади.

Terri: Чи існує загроза, що якісь ще області Україні спіткає така ж доля, що Донецьку й Луганську?

Юрій Якименко: Сподіваюся, що період, коли така загроза існувала, лишився у минулому.

Pilgrim: Реально ли Украине победить сепаратистов и террористов на востоке страны? Как это можно сделать? И делает ли все, от нее зависящее, в этом плане украинская власть? Какова дальнейшая судьба ДНР и ЛНР, признает ли хоть кто-то их независимость?

Юрій Якименко: Перемогти терористів – реально, але для цього їх потрібно позбавити зовнішньої підтримки. Влада робить те, що вона може зробити в цих умовах, із тими силами і ресурсами, які вона має. ДНР і ЛНР є терористичними угрупованнями, що й визначить їхню подальшу долю. Навряд чи хтось, окрім аналогічних структур, наважиться визнати їхню незалежність.

Terri: Коли і за яких умов, по-вашому, заспокоїться Росія? Чи заспокоїться взагалі?

Юрій Якименко: За нинішнього її керівництва – навряд чи. Якщо заспокоїться, то під тиском серйозних внутрішніх проблем.

Smilik: Як Ви вважаєте, чи відведе цього разу Путін війська від кордону з Україною, чи доброю традицією стане відведення російських військ від нашого кордону раз на місяць?:)

Юрій Якименко: Цього разу він вирішив замінити наземні війська авіацією. :)

Prokop: Насколько высок, по вашим оценкам, будет уровень фальсификаций, какими они могут быть? Что еще может стать большой проблемой этих выборов?

Юрій Якименко: На цих виборах фальсифікації не відіграватимуть суттєвої ролі, і їх рівень буде невисоким, тому що розрив між лідерами є досить значним. Найбільшою проблемою цих виборів стане робота виборчих комісій. Зрозуміло, в першу чергу це стосується Донецької і Луганської областей. Також організаційні проблеми можуть виникати там, де одночасно проводитимуться кілька виборів.

Prokop: Что дальше будет с Крымом (наши СМИ рисуют весьма печальную картину состояния АРК сейчас)? Сможет ли, когда и при каких условиях Украина вернуть Крым?

Юрій Якименко: Крим на тривалий час залишиться проблемною територією в усіх відношеннях: і з точки зору його політико-правового статусу, і з огляду на соціально-економічні перспективи півострова. Крим є територією України. Але для того, щоб відновити статус-кво у цьому питанні, потрібен буде тривалий час – не менше п'яти років. Основними чинниками тут будуть в першу чергу міжнародно-правові механізми та, власне, ситуація в самій Росії.

Prokop: Что ждет Киев в случае победы каждого из наиболее рейтинговых кандидатов?

Юрій Якименко: В першу чергу треба очікувати принципової зміни відносин між київською владою і жителями міста, територіальною громадою. Обидва кандидати, які зараз є лідерами, обіцяють повернути владу обличчям до людей, посилити роль самоврядування, органів територіальної самоорганізації населення і, головне, використовувати ресурси міста саме на користь київської громади. Можна сподіватися на те, що Київ запозичуватиме кращий міжнародний досвід. Це в першу чергу пов'язується з перемогою Віталія Кличка на мерських виборах. Очевидно, що нова київська влада буде в змозі забезпечити всі поточні потреби киян і життєдіяльність міста.

Prokop: СНБО инициирует создание широкой антипутинской коалиции вместе с НАТО и Евросоюзом. Прокомментируйте целесообразность такой инициативы.

Юрій Якименко: Консолідація зусиль міжнародної спільноти в питанні захисту України від російської агресії, утримання Росії від ескалації напруженості є надзвичайно важливим завданням. Водночас організаційні форми, в яких це здійснюється, вже зараз доводять свою ефективність. І мова повинна йти не про протидію конкретному політичному режиму конкретної країни, а про забезпечення принципів, встановлених міжнародною спільнотою, та їхнє дотримання.

journ_: Чи вірите ви в кардинальні зміни в житті країни після виборів, у зміну системи, підходів? Наскільки, по-вашому, змінилися пересічні люди, більшість із них?

Юрій Якименко: Події останнього часу в Україні засвідчили, що без кардинальних змін країна просто не може існувати далі. По суті, така драматична зміна влади і полоса конфліктів після неї самі по собі стали початком таких змін. Зараз існує як внутрішній запит на реформи в різних сферах життя суспільства, так і готовність міжнародної спільноти практично допомогти в здійсненні цих реформ. Цілком може бути, що це останній шанс для України, аби перетворитися на повноцінну європейську державу. Звичайно, в даний момент відповідальність влади за реалізацію цього є найвищою. З іншого боку, Майдан засвідчив, що громадянське суспільство в Україні досягло такого рівня, що може примусити владу це здійснити. Тому шанс на зміни, безперечно, є. І це підкріплюється тими змінами, які відбулися в свідомості більшості громадян України, які відчули власну гідність і готовність активно відстоювати свої права і свою державу.

journ_: Пане Юрію, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з газетою "Вести", чи схвалюєте ви такі методи "боротьби"?

Юрій Якименко: Вважаю, що з цією ситуацією повинні розбиратися правоохоронні органи за умов чіткого дотримання усіх процедурних норм, щоб не було жодних підстав говорити про "боротьбу". Зрозуміло, що переддень президентських виборів – не надто зручний момент для таких дій.

Pavlo: Чи заспокоїться Росія після виборів, визнає їх результати, дасть спокій Україні?

Юрій Якименко: Із заяв російського керівництва зрозуміло, що Росія навряд чи визнає легітимність проведених в Україні виборів. Водночас вона буде змушена встановлювати контакти з новообраним президентом. Чи дасть Росія спокій Україні? Очевидно, ні. Навпаки, вона продовжуватиме своїми діями підтримувати внутрішню напругу, провокувати конфлікти. Стабільна, спокійна і впевнена в собі європейська Україна не входить в плани нинішньої російської влади.

Pavlo: Що ви думаєте про передвиборчі обіцянки кандидатів у президенти? Чому ніхто з них, озвучуючи ці обіцянки, не думає про те, що функції президента тепер будуть урізані, і що доведеться залежати від парламенту?

Юрій Якименко: Кожна людина, яка претендує на посаду глави держави, має представити суспільству своє бачення її майбутнього. У програмах кандидатів у президенти по-різному, але в цілому відображені основні аспекти цього бачення. Засоби реалізації, конкретні функції і повноваження – це механізми, за допомогою яких реалізуються ті чи інші цілі. Політик, обіцяючи суспільству певні речі, тим самим бере на себе відповідальність за їх виконання. Як він буде виправдовувати ці очікування? Це, очевидно, також його відповідальність.

alex_sm: Для чего и почему появляется такой "стеб", как кандидаты на посты во власти вроде Дарта Вейдера, кому нужны и выгодны такие технологии?

Юрій Якименко: На мою думку, такі технології потрібні тим людям, які заявляють про себе у відповідний спосіб. Для когось це – можливість реалізувати свої амбіції, стати впізнаваним. Серед кандидатів у президенти багато тих, хто не має реальних шансів на перемогу, проте чомусь захотів взяти в них участь. Просто не додумалися до більш оригінального формату.

polit_ua: Коли в Україні доцільніше провести парламентські вибори, наскільки ймовірно, що вони пройдуть восени?

Юрій Якименко: Дострокові парламентські вибори потрібні. Вони мають завершити процес переформатування влади. Але до цього Верховна Рада має ухвалити деякі необхідні рішення, зокрема в частині внесення змін до Конституції. Якщо Верховна Рада буде спроможна реалізувати ці завдання протягом двох послідовних сесій, то дострокові парламентські вибори могли б відбутися в листопаді-грудні цього року. На сьогодні така ймовірність існує, хоча водночас існує і опозиція до проведення дострокових виборів. Тому питання терміну цих виборів залежатиме від позиції новообраного президента, співвідношення сил у ВР і ступеня суспільного тиску на політиків з метою проведення виборів.

polit_ua: Чи бачите ви зараз сенс у тому, що продовжує стояти Майдан?

Юрій Якименко: На мою думку, Майдан як визначальна подія в житті держави, як факт масованого суспільного спротиву і громадянського протесту проти авторитарного режиму, вже відбувся. Ті атрибути Майдану, які зараз залишаються в Києві, очевидно, мають змінитися іншими формами, як будуть нагадувати про ці події і вшановувати пам'ять тих, хто віддав своє життя під час них. Як країна в цілому, так і Київ мають поступово переходити до відновлення нормальної життєдіяльності, в тому числі на вулицях міста.

polit_ua: Пане Юрію, чи має зараз насправді хоча б якийсь позитивний вплив на ситуацію в регіоні зміна настрою Ахметова? Чи він уже не здатен зупинити цей процес?

Юрій Якименко: Думаю, що позитивний вплив на ситуацію в Донецькій і Луганській областях матимуть будь-які дії, спрямовані проти терористів, що там діють, які відображають позицію тієї мовчазної заляканої більшості громадян. Звичайно, такі дії мали б бути здійснені набагато раніше. Очевидно, пан Ахметов надто довго вичікував і перейшов до більш активного прояву своєї позиції тільки тоді, коли ситуація стала реально загрожувати його інтересам. За цей час його можливості значно послабилися, і без зусиль центральної влади своїми силами він не може протидіяти тим терористичним угрупованням, що діють на Донбасі.

semen_senia: По вашим оценкам, делают ли власть и правоохранители все возможное сейчас, чтобы выборы прошли спокойно?

Юрій Якименко: На мій погляд, роблять. Але знову ж таки, в міру тих можливостей, які вони мають.

semen_senia: Каких провокаций и действий сепаратистов можно ожидать 25 мая? Не выйдет ли так, что главной темой станут не выборы, а очередные трагические события, подобные Волновахе?

Юрій Якименко: Аналогічна ситуація у нас була перед травневими святами. Тоді було дуже багато інформації про очікувані дії та провокації сепаратистів. Не варто підживлювати їхню фантазію. Готуватися треба до всього, проте сподіваймося, що вибори відбудуться за нормальних умов.

semen_senia: Стоит ли ожидать сюрпризов в результатах выборов? Победитель уже предсказуем, или в лидеры может прорваться кандидат, не имеющий, согласно соцопросам, пока что высоких рейтингов?

Юрій Якименко: Відносно першого місця на виборах 25 травня сумнівів практично немає. Певна інтрига може бути лише навколо другого кандидата. Але, скоріше за все, ситуація буде така, як показувала остання соціологія. Скоріше за все, ми матимемо і другий тур виборів.

Valeriy Klimov: Вопрос № 1.Кто такой Разумков? Имею в виду его потенциальную или уже фактическую гениальность, ученые (признанные везде, кроме Украины) заслуги в политико-правовых вопросах жизни общества. Вопрос №2. "Политико-правовые программы" – что это? Конкретный пример их позитивной реализации, особенно в Украине?

Юрій Якименко: Повну інформацію з цих питань можна отримати на сайті Центру Разумкова www.razumkov.org.ua.

Yuser: На вашу думку,чи збережеться Україна як держава в нинішніх кордонах до кінця цього року? Коли олігархи будуть назавжди усунені від великої політики, а Порошенко змушений буде ганебно тікати?

Юрій Якименко: Україна в нинішніх кордонах, безперечно, збережеться, і не тільки до кінця цього року. Хоча спроби розхитати її цілісність будуть продовжуватися. Для того, щоб розірвати надто тісний зв'язок між бізнесом і політикою, який існує в Україні, потрібні дуже серйозні зміни, як в економіці, так і в політиці. Навіть за наявності політичної волі на це піде не менше десяти років.

yur.filippow2012: Кто и почему, с Вашей точки зрения, несет максимальную ответственность за нынешнюю нестабильную ситуацию в Украине?

Юрій Якименко: Максимальна відповідальність за нинішню ситуацію лежить на двох суб'єктах – попередній владі і Росії. Попередня влада відповідає за соціально-економічну деградацію країни і свідоме руйнування тих інститутів, які мали захищати її суверенітет та територіальну цілісність, за цілеспрямоване провокування розколу в суспільстві, а також за тривале системне придушення прав і свобод громадян, що і призвело до соціального вибуху.

Росії відповідальна за те, що вона вдалася до відкритої військової агресії і подальшої підтримки терористичних угруповань в Україні з метою перетворення нашої держави на зону нестабільності і конфлікту. Але є і частка відповідальності нинішньої влади, яка певними імпульсивними діями в перші дні свого становлення сприяла посиленню напруги й тривожних очікувань серед жителів східних і південних регіонів України.