В Донецке боевики захватили военкомат, на въезде в город дежурят чеченцы - СМИ

В пятницу вечером, 23 мая, в Донецке боевики "Донецкой народной республики" захватили здание Центрального городского объединенного военкомата. Также стало известно, что на блокпостах, расположенных на въезде в город, стоят люди внешне похожи на чеченцев.

О захвате военкомата Донецка сообщил источник в правоохранительных органах, пишет "ОстроВ".

По данным источника, в пятницу вечером около 50 человек вооруженных людей в камуфляже окружили здание военного комиссариата, позже им удалось в него проникнуть.

"Здание захвачено", - подчеркнул собеседник издания.

В то же время он сообщил, что данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст.341 УК Украины (захват государственных или общественных зданий или сооружений).

Возвращаясь к блокпостам и вооруженным людям, которые на них дежурят, добавим, что этот факт стал известен благодаря видео, размещенном в Сети (датировано 23 мая), пишет Украинская правда.

На видео, которое снималось из машины, видно, что на въезде в Донецк люди с автоматами останавливают все подъезжающие машины.

Водителей и пассажиров в грубой форме заставляют выйти из машины и предоставить документы.

При этом, слышно, как один из боевиков заявил: "Вводится военное положение. Без документов расстреливаем".

После того, как авторы видео немного отъехали в сторону города, их машину опять остановили. На этот раз люди внешне похожи на чеченцев.

Кроме вышесказанного напомним, вчера, 23 мая, в Макеевке Донецкой области террористы напали на интернат, который ВСУ оборудовали под госпиталь, и на инкассаторский центр филиала "Ощадбанка". СМИ писали, что во время атаки на госпиталь ранения получили пять человек.

Больше о провокациях боевиков и действиях украинских силовиков читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: Erich Hartmann