Выборы в Николаеве: неизвестные "заминировали" три избирательных участка - СМИ

В воскресенье, 25 мая, в Николаеве избирательные участки, размещенные в школах №10, 19 и 26 приостановили свою работу в связи с сообщением о минировании зданий.

Об этом передают "НикВести", ссылаясь на данные наблюдателей.

По данным издания, наблюдатели сообщили, что в школе №19 после сообщения о минировании, людей и членов комиссии вывели на улицу.

Позже информацию о том, что неизвестный злоумышленник сообщил о взрывном устройстве в школе №19, изданию подтвердили в ГСЧС в Николаевской области.

На место выехали милиционеры, врачи, а также и.о. мэра Юрий Гранатуров.

В то же время найти подтверждение информации о "минировании" школ №10 и №26, не удалось.

Таким образом, точно известно было только о двух избирательных участках, которые приостановили свою работу из-за сообщения о возможном взрыве.

Позже наблюдатели сообщили, что указанные выше участки возобновили работу.

Кроме вышесказанного напомним, ранее и. о. президента Украины, спикер Верховной Рады Украины Александр Турчинов прокомментировал ход внеочередных президентских выборов, отметив, что Россия делает все, чтобы сорвать их, в частности, в восточных областях страны. В то же время он добавил, что, несмотря на угрозы, выборы состоятся.

Больше о выборах президента Украины читайте в спецтеме "Главреда".