В Мариуполе найдены доказательства участия "кадыровцев" в боях на Донбассе: опубликовано фото

Получены доказательства участия "кадыровцев" в военных операциях на Донбассе. В Мариуполе батальон "Украина" изъял паспорт жителя столицы Чечни Грозного у одного из задержанных террористов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил народный депутат Украины Олег Ляшко.

"У одного из задержанных в Мариуполе бойцами батальона Ляшко "Украина" террористов изъяли этот паспорт. Доказательство того, что против нашей страны воюют кадыровские наемники", - написал политик.

Ранее Ляшко на странице в Facebook проинформировал, что батальон "Украина" и спецподразделение Министерства внутренних дел "Азов" вели разведывательную операцию, во время которой террористы открыли по ним огонь, поэтому силовики должны были стрелять в ответ.

Уничтожив до пяти боевиков и часть их боезапаса, украинские бойцы также захватили в плен трех террористов. Сами они в бою не понесли потерь.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опровергает сообщения об участии боевиков из Чечни в военных действиях в Донецке.

"Главред" также сообщал, что сами чеченцы из батальона "Восток" рассказали, что являются "добровольцами из Росси, кадыровцами".