Виктор Матчук: «Если хочешь о ком-то сказать плохое, просто скажи, что он в «Едином Центре»

Имя губернатора Ровенской области Виктора Матчука, 82-го номера списка НУНС на парламентских выборах 2007 года стало широко известным после того, как в нынешней коалиции всерьез заговорили о кадровых ротациях в правительстве. Ведь как минимум на должности министров юстиции и углепрома сватали представителей НУНС, поэтому в парламент должен прийти ровенский губернатор.



Как только подобная перспектива замаячила на горизонте, все всерьез взялись за обсуждение политических симпатий господина Матчука, ведь позиции нынешнего руководства фракции НУНС достаточно шатки, и изменение баланса хотя бы на одного человека могло бы в известной степени изменить фракционный статус-кво.



Политики и журналисты в один голос запели, что губернатор Ровенщины - человек очень близкий к Президенту и главе его Секретариата Виктору Балоге. Ксения Ляпина и Тарас Стецькив даже публично зачислили Виктора Матчука в ряды балоговского «Единого Центра». Первыми обнародовали опровержение причастности Матчука к «Единому Центру» именно на официальном сайте единоцентристов. Более того, сам Виктор Матчук рассказал ровенской прессе, что в случае попадания в парламент сделает все возможное, чтобы отставить правительство Тимошенко.



Но в интервью «Главреду» Виктор Матчук опровергает свою причастность к «Единому Центру» и Балоге. Поскольку он и по сей день возглавляет ровенскую областную организацию «Нашей Украины», к тому же на пост губернатора был назначен еще до прихода Балоги в Секретариат. Хотя для него отставка Тимошенко и сейчас остается залогом выхода Украины из кризиса. По его собственному признанию, именно из-за этой позиции, скорее всего, в парламент Виктора Матчука так и не пустят – либо ротаций вообще не будет, либо туда не возьмут ни одного действующего депутата от НУНС. А после увольнения Владимира Огрызко с должности министра иностранных дел перспективы коалиции в нынешнем формате вообще стали довольно призрачны, а еще более призрачными стали кадровые изменения в правительстве и перспектива депутатства Виктора Матчука...





-- «Я никогда не был и не планирую становиться членом «Единого Центра»



Виктор Иосифович, не исключено, что на этой неделе произойдут кадровые изменения в правительстве. Вполне возможно, что новыми министрами назначат депутатов из фракции НУНС, и вам, как следующему по списку, представится возможность стать народным депутатом. Вы уже более 3 лет на должности губернатора Ровенской области, променяете ли этот пост на депутатский мандат?



Судя по тому, как идет процесс поиска возможных кандидатов на замену отдельных членов Кабинета Министров, это может произойти не так скоро, а может, и вообще никаких изменений не будет. А после моих последних заявлений с острой критикой правительства Тимошенко этот процесс практически прекратился. На прошлой неделе несколько раз назначалась дата, когда кандидатуры тех, кто пойдет в Кабинет Министров и вместо кого они пойдут в правительство, должны были быть названы. Сначала это планировалось на вторник, но даже в пятницу никакого решения не было принято. Поэтому говорить о каких-то перспективах моего перехода в парламент пока рано, этот переход в известной степени гипотетический. Пускать в парламент меня явно не хотят.



То есть реальный такой вариант, что вам так и не суждено будет стать депутатом?



У меня и нет такого уж слишком большого желания во что бы то ни стало стать народным депутатом. Я бы тогда спокойно ждал депутатства и не пугал их. Думаю, что сейчас вообще не время всерьез рассматривать этот вопрос. Если депутатство станет реальностью, тогда решение идти туда я приму достаточно быстро. У фракции НУНС есть представители девяти политических партий, и там «кто в лес, кто по дрова», то есть кто за деньгами, а кто за должностями. Там уже ни о каком единстве речь не идет. Непростые процессы сейчас происходят и внутри партии «Народный союз «Наша Украина», особенно после того, как партию возглавил Виктор Ющенко. То, что теперь происходит во фракции и в партии, отражает чрезвычайно напряженную политическую ситуацию в Украине в целом.



Кстати, а что будет с партией? Недавно луганская организация сдала свои партийные билеты, такие люди как Жебривский положили свои билеты на стол, а вы вот еще в партии, возглавляете областную организацию «Нашей Украины». Вы не собираетесь уйти из партии?



Я член «Нашей Украины», возглавляю Ровенскую областную организацию, член политсовета и вижу себя в партии и в дальнейшем. Поэтому мне странно, досадно и смешно, когда член президиума нашей партии Ксения Ляпина публично зачисляет меня в другую политическую партию – «Единый Центр». Она же знает, как обстоят дела в действительности, а я не представляю причину подобных ее заявлений. Я хотел связаться с ней по телефону, но трубку брала помощница, отвечавшая, что как только она освободится, поговорит. До сих пор госпожа Ляпина так и не нашла времени позвонить мне и объяснить свою позицию. Это мне абсолютно непонятно.



Но почему же вас так активно приписывают к «Единому Центру»? Ксения Ляпина ведь не случайно сделала свое заявление. Да и Тарас Стецикив говорил то же самое. У прессы уже сложилось мнение, будто Матчук — это уже «Единый Центр» и человек Балоги...

Это привычная практика приклеивания ярлыков, чтобы этим ярлыком человека можно было сразу к стенке припечатать. Вот сказали, что Яценюка поддерживает Фирташ, и люди теперь должны думать, что на нем можно ставить крест. Хочешь о ком-то из тех людей, которые работают с Президентом, сказать что-то плохое, просто скажи, что он в «Едином Центре» или что он близок к «Единому Центру». Просто сказать без всяких на то оснований. Я нормально отношусь к «Единому центру», но это ничего не значит. Я никогда не был и не планирую становиться членом «Единого Центра» и не вижу в этом ничего ни хорошего, ни плохого.



То есть вы исключаете, что в течение ближайшего года можете стать членом «Единого Центра»?



Я сегодня не вижу для этого никаких оснований. В рядах «Народного союза «Наша Украина» я вполне могу реализовывать то, чем я занимался в последнее время, и это никоим образом не противореччит моему представлению о том, какой должна быть Украина, каким образом она должна развиваться. А то, что внутри происходят сложные процессы, это – чистая правда.



Если так, то как вы можете объяснить, что «ЕЦ» вас больше всех защищает? Когда две недели тому назад Ляпина и Стецькив заговорили, что Матчук связан с «Единым Центром», то именно «ЕЦ» на своем сайте обнародовал письмо-опровержение...



Я не читаю их сайт и потому не буду этого комментировать! Если они посчитали необходимым опровергнуть информацию, то они это сделали. Я знаю, что информация Ляпиной была опровергнута в заявлении пресс-службы Ровенской областной организации «Народного союза «Наша Украина»». Никак не пойму, почему у нас постоянно политики из того или иного человека пытаются сделать некоего черта с рогами. На данный момент таким обществу представляют Фирташа. Я просто хочу напомнить, что был период, когда сделали такого черта с рогами из Мартыненко, причем сделала Юлия Тимошенко. Сегодня лучшего адвоката, чем он, у нее нет – друзья до гроба. Это касается и Третьякова, и Жвании, и Порошенко...



Вы видите будущее партии «Наша Украина»? Если в ней такое происходит уже теперь, то что будет дальше?



А что, собственно, происходит? Неужели для кого-то еще большой секрет, что Луганская областная организация, скажем так, была не самой большой в «Народном союзе «Наша Украина»»? В Ровенской области нет подобных движений ни в одном направлении. И даже создание «Единого Центра» в Ровенской области не повлекло за собой каких-то выходов из НСНУ или переходов в «Единый Центр». Поэтому я не вижу больших проблем в нашей партийной организации. Есть проблемы в партии, которые возникают из-за того, что происходит во фракции. Борьба за руководство фракцией оборачивается в борьбу за руководство партией, потом это переходит на личности. А там, где она переходит на личности, дело сразу заходит в тупик, потому что нет более сложного вопроса, чем персоналии.



Сейчас говорят о том, что на очередном этапе съезда «Нашей Украины» может дойти до того, что Виктора Ющенко исключат из партии...



Ну, кто об этом сказал? Мартыненко?



Как минимум.



Я вам скажу, что Мартыненко - это далеко не самый авторитетный человек в партии «Народный союз «Наша Украина»». Посмотрите на тот способ, с помощью которого он возглавил фракцию в Верховной Раде. Кто отдал ему голоса? Из «НСНУ» за него голосовали всего несколько депутатов. То есть меньшинство членов партии, которые являются депутатами Верховной Рады, выступили за то, чтобы он возглавил фракцию. В партии у него влияния еще меньше, то есть он реально влияет на одну региональную организацию – Киевскую. Вот, в принципе, и все. Я не знаю, чтобы он влиял еще на какие-то организации.





-- «В правительстве идет постоянная имитация напряженной, ну просто проклятой работы, но с минусовым результатом»





Вы сейчас критикуете правительство Тимошенко и грозитесь сделать все, чтобы развалить коалицию трех в парламенте. Но когда блок НУНС шел на досрочные выборы, было принято решение о создании демократической коалиции с БЮТ. Почему же вы теперь так резко выступаете против Тимошенко?



То, что было обещано, было сделано. Теперь мы видим результаты. И в зависимости от них мы должны делать определенные выводы, давать оценку себе и другим. Меня не устраивает положение дел в стране. Я вижу, к чему все идет. По Ровенской области в декабре средняя заработная плата была самой высокой в Западной Украине – 1817 гривен. Для Киева это немного, а для Западной Украины, поверьте, это результат. В январе – уже 1300 гривен с хвостиком, на 500 гривен в среднем уменьшилась. Кроме того, рост безработицы. Сегодня на одну вакансию в центре занятости у нас приходится больше чем 22 кандидата. У нас такого никогда не было. Уровень инфляции в январе 2,9 %. В феврале та же тенденция. В ноябре у нас было падение производства в 15,6%, в декабре – 25%, в январе – 39%! На последней коллегии поднимаю главу Пенсионного фонда и он говорит, что план по поступлению в Пенсионный фонд мы выполнили. Я спрашиваю: «А если брать в абсолютном выражении, то, что вы фактически собрали, меньше, чем в суровом прошлом году?» – «Да, меньше». – «Так как же вы план выполнили?» – «Нам такой план довели». То есть собрано в Пенсионный фонд меньше, чем в прошлом году, но в прошлом году пенсии несколько раз увеличивались. Я спрашиваю: «А пенсии выплачены, есть ли задержка?» – «Выплачены в полном объеме». – «А выплачено больше, чем в суровом прошлом году?» – «Больше». Выходит, что собранно меньше, а выплачено больше, чем в прошлом году.



Логично, что дефицит профинансировали из бюджета. Разве это впервые?



Теперь я спрашиваю: а поступления в бюджет увеличились? – Нет, поступления в бюджет не увеличились. – План выполнили? – Выполнили, просто план довели такой же низкий и дыру закрыли за счет печатного станка. А если включается станок, то это заканчивается катастрофой для людей. Вот откуда взялась инфляция в 3% в январе, в то время как обычно она стоит на месте.



Но сейчас экономический кризис в разгаре. Вы серьезно думаете, что если бы вместо Тимошенко был бы кто-то другой, то этого бы не произошло? У нас все экспортные отрасли «легли»...



Для оживления работы экспортно ориентированных отраслей у нас был поднят курс доллара, и экспорт стал чрезвычайно привлекательным. Им уже сделали огромную услугу за счет народа. Но есть и другие моменты. Хочу обратить внимание, еще никто не говорил о мировом кризисе в Украине тогда, когда была разработана программа по борьбе с инфляцией. Уже тогда запустили печатный станок. Инфляция у нас могла бы быть свыше 30%, и на уровне 22,5% она остановилась только потому, что два последних месяца прошлого года уже просто государство стояло.





Ваши аргументы понятны, но давали ли правительству нормально работать в этом году? Вот возьмем к примеру вас. Вы же помните пресловутый указ Президента о фактическом запрете губернаторам ездить к премьер-министру. Это только один нюанс...



Вы сначала прочитайте тот указ. Он касался согласования командировок, то есть это не касалось Кабмина, а касалось вообще командировок. Должен быть определенный порядок. Глава областной госадминистрации – это представитель государственной структуры, государственный служащий. Он не может ехать куда хочет, когда хочет, без какого бы то ни было согласования с кем бы то ни было...



А что касается вашего второго вопроса: как правительству можно не дать нормально работать в том, что оно хочет сделать? Оно захотело ввести пятьсот тысяч тонн мяса неизвестного происхождения без пошлины и без НДС. Оно его ввезло. Против этого выступал Президент, даже Верховная Рада не проголосовала за это. Так что сделал Кабинет Министров? Он ввез это мясо. Потом завезли «ножки Буша», возможно, вы помните, по телевизору Поживанов показывал, как он эти бедрышки ест. Потом, правда, его полтора месяца никто по телевизору не видел. Кто-то был еще в Украине за это? Нет, все были против, а Кабинет Министров это сделал. Кто в Украине был за то, чтобы запретить сельскому хозяйству продавать зерно за пределы страны? Это наша единственная экспортная позиция, которая не имеет необратимого характера. Кто ввел этот мораторий? Кто запретил продавать масло за пределы Украины? Кто запретил продавать за пределы Украины семена подсолнуха?



Таким образом боролись с инфляцией, так делал и Янукович.



Какая инфляция? При этом через месяц были встречи с сельскохозяйственными производителями, которым говорили, что мы примем все меры, чтобы вас поддержать. Зерно гниет, а им говорят, что мы примем все меры, чтобы вас поддержать! Для чего поддерживать, когда месяц тому назад, когда был пик мировых цен, им было запрещено продавать? Сейчас коалиция бездумно штампует законы по сокращенной процедуре. Штампуют, а потом люди выходят на улицы и говорят: «Вы что, с ума сошли?!» Идут к Юлии Владимировне, она с ними встречается и говорит, что это эти… в Верховной Раде такого напринимали. Это касается, в частности, транспортного налога. Когда перевозчики пришли – транспортный налог не тот, с ними встречи, химики пришли – с ними «круглый стол», металлурги пришли – «круглый стол», меморандум, банкиры пришли – с ними «круглый стол», меморандум. Хотя бы один из них выполнили? Нет, ни один не выполнен. То есть идет постоянная имитация напряженной, ну просто проклятой работы, но с минусовым результатом.



Можно вас вернуть к вопросу о губернаторах? Президент все-таки запретил вам встречаться с премьером без своего разрешения. Вот вы - губернатор, как на вас этот указ повлиял, была ли усложнена коммуникация с премьером?



Хочу вам сказать, что на заседаниях Кабинета Министров я выступал дважды. Сначала на первом заседании Кабинета Министров, когда только назначили Юлию Тимошенко в декабре позапрошлого года. Во второй раз – в конце прошлого года, когда Юлия Владимировна докладывала на Кабинете Министров, она всех собрала, вышла и начала… Рассказывала нам 45 минут в присутствии прессы, как все хорошо в Украине, кризис где-то там, а у нас все хорошо.



Потом всю прессу вывели, и она предоставила слово Пинзенику. Виктор Михайлович стал говорить, стал показывать совсем другие слайды, часть из них потом была в докладной записке в Интернете. После первых же таблиц Юлия Владимировна его перебила и сказала, что она с этим не согласна. Мы сидим и слушаем ее, потом слушаем его – как это все понимать? Встречаюсь лично, высказываю свои предложения, причем эти предложения не носили характер «дайте нам денег». Ответ – ноль. На них даже не отреагировали. И никто мне не объяснил, где я ошибаюсь, что я, собственно, не так предлагаю. Зачем мне принимать участие в этих встречах? Для себя я сделал вывод: я там нужен был как массовка, для того, чтобы когда будут стоять камеры, чтобы был заполнен этот большой зал заседаний Кабинета Министров. Чтобы там сидели все главы областных администраций, сложа руки, разинув рты, раскрыв глаза широко-широко, слушали все то, что нам рассказывают. И наше мнение, мы точно знаем, учтено быть не может, нас не для того сюда пригласили, мы - массовка! А я не хочу участвовать в массовках.



Селекторные совещания с губернаторами так же происходят?



Ну, селекторные совещания с губернаторами – это вообще песня. К последнему селекторному совещанию с губернаторами, на которое я послал своего первого заместителя, пришла телеграмма о необходимости борьбы с мировым кризисом, и один вопрос к нашей области: «Обращаю ваше внимание, что в Ровенской области в январе-месяце поднялась цена на молоко на 5,1 %, прошу быть готовым к докладу». Нужно было идти самому и брать с собой заместителей. Я говорю заместителю, что пойди, а если этот вопрос возникнет, то объясни Юлии Владимировне, что в январе-месяце у нас всегда коровы запускаются и перестают давать молоко. Так каждый год случается, я коровам ничего тут сделать не могу, такая у них природа, так им хочется в это время. Ну, и зачем мне было за тех 5,1% роста цен на молоко идти на это совещание? Мне не до смеха было, потому что в повестке дня должны были стоять вопросы улучшения инвестиционного климата, расшивки узких мест в банковской сфере, потому что у нас сегодня на носу весенне-полевые работы. Ни одно предприятие в АПК не имеет возможности сегодня взять в украинских банках ни одной копейки кредитов, а они ежегодно брали в этот период кредиты под весенне-полевые работы. Сейчас – ноль. Тимошенко обещала, что будут хотя бы пролонгированы те кредиты, которые они взяли раньше. На сегодняшний день никто кредиты не пролонгирует, просто их тупо не возвращают, потому что нечем возвращать. Но это полбеды, беда в том, что предприятия не могут кредитоваться под новый сезон. И, несмотря на то, что у нас очень хорошие прогнозы по погоде, но из-за всего этого могут быть не очень хорошие результаты осенью. То есть такие вопросы я готов обсуждать. Но обсуждать вопрос повышения цены на молоко в одной отдельно взятой Ровенской области – это абсурд. Тем более, что я знаю реакцию заранее: я не буду услышан, мои предложения никого не интересуют в Кабинете Министров. Они приходят со своим готовым решением, уже заведомо неправильным, но тем не менее, оно пересмотру не подлежит. Зачем мне это?



У Кабмина сейчас приоритет номер один – запустить посевную. По своей области вы это видите? Что-то делается в этом направлении?



В течение последних месяцев было объявлено, что приоритет номер один – поддержка химической отрасли, после этого цена на газ, вы сами знаете, какой она стала. Потом было объявлено приоритетом номер один – поддержка экспортно ориентированных предприятий, в первую очередь, металлургии. Посмотрите, в Интернете уже появилась информация, какие убытки понесут предприятия Ахметова только потому, что он выполнял условия меморандума, которые были им подписаны. Потом был приоритет номер один – это мелкие предприниматели, которые стоят на базаре. Потом приоритетом номер один – транспортный налог. У нас каждый месяц по два раза появляется новый приоритет. А приоритетов первоочередных двадцать быть не может. Не нужно ничего объявлять, создайте условия и все.



Ситуация в экономике угрожающая, и решать ее нужно очень быстро. Я не считаю, что заменить Юлию Владимировну Виктором Федоровичем было бы лучше, это было бы то же самое. Просто Кабинет Министров не может возглавлять активный участник предвыборных гонок. Работа в Кабинете Министров рассматривается не как цель, а как средство достижения определенных результатов. Отсюда и заседания Кабинета Министров как пиар-акции. Вы когда-нибудь видели, чтобы по сорок или по шестьдесят журналистов пускали на заседание Кабинета Министров Российской Федерации? А Великобритании или Германии? Да никогда. Потому что это орган, который занимается совсем другими делами.

Ситуация в стране ухудшается, а при этом правительство делает все правильно. Это невозможно. Тот, кто что-то делает, тот всегда в чем-то ошибается. У этого Кабинета Министров, или у правительства, возглавляемого другим кандидатом в президенты, отсутствует готовность брать на себя ответственность.

У нас сложился миф, что Юлия Владимировна очень сильный политик. Сильный — это тот, кто не боится взять на себя ответственность за ошибки. Ответственность за сколько ошибок она взяла? Ни за одну. И потому это миф, она – не сильный политик, у нее комплекс слабого человека, она все перекладывает на чужие плечи. У нее должны все, кроме нее.



Вы сейчас критикуете правительство, но оно все равно будет работать. Так, может, лучше было бы Президенту все-таки помириться с премьером, чтобы хоть как-то государство обратить в направлении выхода из кризиса?



В этом плане я поддерживаю встречу Президента, премьера, председателя Верховной Рады и председателя Нацбанка. Как по мне, в этом формате нужно было бы очень быстро принять политическое решение о создании технического правительства, которое можно было бы назвать «правительством самоубийц». Те, кто сегодня работают в правительстве, не хотят становиться «самоубийцами», но они идут к тому, что их люди просто сметут. Сегодня уже в трех областях не выплачиваются зарплаты бюджетникам, завтра их будет больше.

Пока в экономике не платят зарплату, – это беда, но если уже бюджетникам не платят, то это уже трагедия. В настоящий момент печатный станок работает полчаса в сутки, а если он будет включен на двадцать четыре часа в сутки, тогда будет катастрофа. Если у тех, кто сегодня сидит в Кабинете Министров, сработает инстинкт самосохранения, то они сами должны попроситься, чтобы их отпустили, и поставить техническое правительство.



Это несерьезно. Вы сами, по-видимому, не верите в такой сценарий. Кто же уйдет добровольно, признав, что не справился?



Учитывая персоналии – несерьезно. Но так должно было произойти. Прочитайте интервью Томенко, где он сказал, что считает, что правительству Тимошенко нужно было уйти в конце прошлого года. Я с ним полностью в этом согласен. Вы говорите о нереальности этого вопроса, а я говорю о невозможности других вариантов выхода из ситуации. Инстинкт самосохранения у тех политиков, которые хотят, чтобы у них остался хоть какой-то шанс на президентских выборах, должен был вынудить их к этому.

Украине нужно, чтобы в правительство пришли люди, которые сказали бы: пока мы в Кабмине, ни одного журналиста на заседаниях Кабинета Министров не будет. Во-вторых, каждое принятое нами решение будет реализовано, доведено до логического завершения, как бы кто с кастрюлями под стены не ходил, потому что мы будем вынуждены принимать непопулярные меры. Без этого ничего сделать нельзя. В-третьих, мы готовы на время работы в Кабмине сложить свои партийные билеты. В-четвертых, мы готовы сказать, что ни в каких следующих выборах: парламентских, президентских, ни один из членов Кабинета Министров участия не принимает, мы пришли, чтобы наши имена прокляли, но Украина при этом осталась.



Этот сценарий выглядит как фантастика....



Больного человека на разных стадиях можно лечить разными средствами. На начальной стадии достаточно таблетки, на более поздних стадиях нужно хирургическое вмешательство, потом уже нужно делать ампутацию. Позже уже наступает такая стадия, когда уже ничего не спасает и начинают спрашивать, какой у вас рост, потому что уже гроб нужно заказывать.

Мы сейчас на стадии ампутации. Хотя уже за рубежом начинают примерять наш рост... Все то, о чем я сказал, возможно только при условии доброй политической воли премьера, Президента, председателя Верховной Рады и руководителя оппозиционной фракции. Почему? Потому что кто-либо один этого сделать не сможет. Если они принимают такое решение без Президента, подают ему кандидатуру, а тот ее просто не вносит, ничего не происходит. Если Президент сам принимает решение, но Верховная Рада с ним заранее не согласна, то он может вносить что угодно, Верховная Рада не проголосует. Мало того, сегодня нет никакой возможности снять Юлию Тимошенко с должности таким способом, который был предусмотрен, – через голосование в Верховной Раде, поскольку необходимого количества голосов не набралось, и теперь полгода этот вопрос ставить на голосование нельзя.

Сейчас нужно, чтобы кто-то взял на себя удар, но при этом предпринимал конструктивные шаги. И это может сделать только аполитичное правительство, которое имеет, с одной стороны, рычаги, а с другой стороны, поставит на себе крест. Яркий пример - Бальцерович, который вытащил в свое время Польшу, но после этого его прокляли.





-- «Моя подпись под коалиционным соглашением не появится»



Своего Бальцеровича Украина уже давно ждет, но пока не дождалась. Вы говорите об очень правильных, но несколько гипотетических вещах. А вот если вы будете в парламенте, какой другой путь вы видите? Что там вы будете делать.



Вы имеете в виду, какие конкретные шаги я буду предпринимать?



Да. Войдете в группу «За Украину»?



Я еще никогда не был депутатом. Не хочу вас обманывать. Буду думать, куда входить, когда стану депутатом.



Вы говорили, что будете инициировать подтверждение фракцией участия в коалиции и, возможно, выход фракции из коалиции?



Конечно, если кто-то выходит, то есть его подпись исчезает под соглашением, то оно может утратить силу. Вы же знаете, что голосования за вхождение в коалицию вообще не было. То есть вышел человек, и подпись вместе с ним под решением за коалицию исчезла. А моя подпись там не появится.



Вы надеетесь, что с вашим приходом найдется 37 человек для принятия решения о выходе из коалиции?



Зачем? Речь идет об аннулировании решения о вхождении. Нет необходимости собирать 37 голосов.



Но для любого принятия решения нужно собирать 37 членов фракции?



Решение о вхождении легитимно до тех пор, пока под ним стоит 37 подписей. Как только под соглашением менее, чем 37 подписей, оно становится просто нелегитимным, вот и все.



Но, зная умение бютовских юристов, они точно будут доказывать, что решение обратной силы не имеет...



Возможно, у нас такой казуистики хватает. Тем более, зная нашу судебную систему...



Допустим, вы достигнете своей цели, и решение о создании коалиции будет аннулировано. Что дальше?



Согласен, в действительности это путь в никуда. Поэтому я и говорю, что вижу намного больше резона в том, чтобы инициировать процесс принятия политического решения, с которым были бы согласны все основные политические игроки. Почему так растут сейчас рейтинги тех людей, которые еще полгода или год назад не имели никакого рейтинга? Потому что они не входят в этот пул политиков, которые руководят и светятся на экране. Неужели у людей, которые входят в этот пул, инстинкт самосохранения не сработает?

Всем ясно, что правительство не справилось. Вы видели социологические исследования по Тернопольской области? У БЮТ на прошлых выборах там было 35%, неделю тому назад – 20%, а теперь, когда осталось две недели до выборов облсовета, – у них 18% поддержки. Просто следите за динамикой. А это же одна из опорных областей, одна из тех областей, где у БЮТ преимущество было едва ли не абсолютное. Поэтому я согласен с Томенко в том, что с политологической точки зрения правительству нужно было идти в отставку несколько месяцев назад. Сегодня в этом уже нет смысла.



Вы обстоятельно рассказали, какая критическая ситуация в экономике и в регионах. И в этой ситуации вы готовы оставить свою область? Понятно, что полноценного губернатора туда не назначат, и областью будет руководить человек в статусе «и.о.». Не боитесь за регион?



На данный момент там подобрана очень неплохая команда. Мой заместитель может исполнять обязанности и все будет в порядке. Когда глав областных администраций обвиняли в том, что они не могут сдерживать инфляцию в своих областях, я говорил, что коммунизма построить в одном отдельно взятом селе нельзя, и правила игры устанавливаются не там, они устанавливаются здесь, в Киеве. Если правила игры установлены неправильные, то там, на местах, ничего сделать нельзя.



А почему они не устанавливаются? Вас постоянно вызывают в Секретариат на совещания, которые проводит Роман Безсмертный. Вы там обсуждаете какую-то стратегию развития регионов? Что вы там вообще делаете? Какие-то стратегические решения принимаете?



Обсуждаются самые разнообразные решения, которые, к сожалению, Кабинет Министров не интересуют, потому что они непопулярны. Это 90% всех тех совещаний, которые проводит Безсмертный, и селекторных, и тех совещаний, которые проводятся непосредственно здесь. Нужно хотя бы понять, на какой планете мы реально живем. Тимошенко живет в виртуальном мире, там все хорошо… Ради Бога, я никому и не говорю ни о какой панике, ни о чем, но ситуация просто угрожающая! 2,9 % инфляция в январе-месяце! Если посчитать на год, то это будет 50%, это крах экономики. И уже больше не нужно о чем-то говорить.