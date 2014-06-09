Террористы на Донбассе создают себе новый оплот - Тымчук

Террористы на Донбассе создают себе новый оплот - в городе Снежное Донецкой области.

Об этом в своем Facebook написал координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"Пока внимание сил АТО привлечено к Славянску, в Снежном с чувством, с толком, с расстановкой создается другой оплот террористов. Оборона которого организовывается с учетом ошибок первого", - отметил он.

"Спасибо и пограничникам, и силам АТО, которые допустили ввод российских подразделений и теперь сохраняют ледяное спокойствие, глядя на этот процесс", - добавил Тымчук.

Напомним, ранее о том, что в Снежное прибыли 300 террористов с БТРами и зенитным орудием сообщил нардеп Олег Ляшко.

А замкомандира батальона "Донбасс" Ярослав Гончар отмечал, что боевики, среди которых есть российские военные, укрепляются в городе.