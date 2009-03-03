Огрызко расколол БЮТ?

Обеспокоенность витает во фракции БЮТ, которая на заседании перед голосованием приняла решение, несмотря на неприязнь к министру, Президенту, Секретариату и прочим, не голосовать за отставку Огрызко. Однако 49 «бютовцев» все-таки отдали свои голоса за это решение. Почему? Какие последствия могут иметь подобные проявления «особого мнения» внутри фракции? Об этом «Главред» говорил с членами фракции, которые по-разному голосовали по этому вопросу.





-- Сергей Мищенко: Позиции Огрызко настолько возмущали, что я не хотел быть кнопкодавом



{1-} Сергей Григорьевич, почему вы голосовали за отставку министра иностранных дел Владимира Огрызко? Очевидно, что 49 «бютовских» голосов за это решение стали неожиданностью не только для «адвокатов» Огрызко из НУНС, но и для ваших коллег по фракции...



Могу объяснить, почему голосовал я, – это мое личное решение! За этим не было решения фракции, это мое собственное голосование.



Могу сказать одно: господин Огрызко стал на политические рельсы, и начал заниматься не своей непосредственной работой, а политикой. Что об этом можно сказать? А можно сказать следующее: когда завершилось то скандальное заседание СНБО по газовым вопросам, мы знаем, что после этого Огрызко получил команду отправить циркуляры в посольства Украины с указаниями о том, чтобы порочить премьер-министра за эти газовые соглашения. Я в это время находился за рубежом в одной из очень развитых стран мира, и там в посольстве мне рассказали, что получили указание заниматься этим на ланчах и брекфестах с представителями диаспоры, мощных политических сил, внешних институтов этих стран. То есть они должны были устраивать ланчи и объяснять на них, какая у нас плохая премьер-министр, какова ситуация, и что все, что делается в Украине, делает исключительно Президент! А денег на эти брекфесты и ланчи не дали, представляете?.. Все послы возмущены таким отношением и тем, что МИД дает подобные указания, – это просто не укладывается ни в какие рамки!



И когда я приехал в Украину, я это все рассказал на фракции... Мои коллеги, которые тоже были за рубежом, подтвердили эту информацию и тоже были возмущены... И я сказал, что если этот человек – Владимир Огрызко – занимается политикой, порочит за рубежом нашу власть и нас, а мы это выслушиваем, то я буду голосовать за его отставку, что бы мне там не говорили! Потому что я не хочу, чтобы из-за этого нашу страну приравнивали к какой-то Буркина-Фасо! И я думаю, что все проголосовавшие в БЮТ за отставку Огрызко думали и чувствовали то же самое – я думаю, это их личная позиция, на которую, возможно, повлияли и мои разговоры о том, что я намереваюсь сделать именно так...



На заседании фракции рассматривался вопрос о голосовании по отставке Огрызко? Было принято какое-то решение относительно позиции фракции или каждый мог голосовать, как посчитает нужным?



На фракции было принято решение не голосовать за отставку. Но эти позиции и действия Огрызко так возмущали каждого, что в этих обстоятельствах и условиях я не хотел быть кнопкодавом.



Вы понимали, какими могут быть последствия такого голосования для вас и ваших коллег? Говорят, что коалиция на грани, и многие «нашеукраинцы» намереваются отозвать свои подписи из-под коалиционного соглашения...



Я надеюсь, что все станет на свои места... Думаю, голосование за отставку Огрызко станет уроком и другим министрам, которые занимаются политикой, а не экономикой, культурой или еще чем-то. Очень плохо для страны, когда министр становится политиком, а Огрызко стал политиком... Я понимаю, что могут быть последствия для отдельных депутатов, но речь шла о престиже государства, и мириться с этим уже просто было нельзя!.. Я понимаю, что могут быть последствия для отдельных депутатов после этого голосования, но речь идет о престиже государства!..

Вы думаете, что Президент с премьером будут так просто мириться и дальше? Министр иностранных дел на сегодняшний день – это кандидатура Президента. И он, и другие министры как будто из квоты «Нашей Украины», но на самом деле с подачи Секретариата Президента занялись сегодня в правительстве политикой и участвуют в войне Президента с премьер-министром! Чего их там держать, этих засланных казачков, скажите мне?..



Просто увольнение министров, о которых вы говорите, - Шандры, Вовкуна, Онищука и, возможно, Еханурова, будет справедливо воспринято как сугубо политическое и, в свою очередь, только обострит отношения между премьером и Президентом... И пример Огрызко яркое тому свидетельство...



Конечно! Но вопрос в другом: есть правительственная квота «Нашей Украины». Мы же не лезем в эти ее внутренние квоты и дела. Хотите кого-то менять, вводить, оставлять – пожалуйста! Но Огрызко – это же квота Президента, а не «Нашей Украины»! И я прошелся по квоте Президента и проголосовал против его креатуры!



Мы помним, с какой кровью и потом состоялось назначение Владимира Огрызко через ВР. Очевидно, что после его увольнения найти и провести через ВР другую кандидатуру Президенту в нынешних условиях будет чрезвычайно сложно, поэтому МИД остается без главы...



Почему? Будет исполняющий обязанности – первый заместитель министра...



Ну, сами знаете, что такое и.о. – это совсем другой статус!



Статус – да, но полномочия остаются те же. У нас ведь только и.о. Генерального прокурора не может в полном объеме исполнять свои обязанности – например, подавать представление на снятие депутатской неприкосновенности. А и.о. министра и министр по полномочиям идентичны...



И с этим статусом и.о. Владимир Хандогий поедет в Россию, да? И как его там будут воспринимать, учитывая особенности общения между первыми лицами Украины и России, особое восприятие там Огрызко и т.п.?



Ну, как будут принимать? Так, как и воспринимали, ничего не изменится. Вы же понимаете, что основные вопросы в межгосударственных отношениях решают все-таки не министры иностранных дел или их исполняющие обязанности, а президенты и премьер-министры. Поэтому в России как смотрели на министра иностранных дел Украины, так будут смотреть и на и.о. Я не думаю, что из-за отставки Огрызко Россия как-то по-другому будет смотреть на нашего министра иностранных дел...



На прошлой неделе шла речь о подписании соглашений и договоренностей о сотрудничестве по преодолению кризиса между Президентом, премьером, председателем НБУ и оппозицией в лице Партии регионов. Не будет ли значить эта отставка Огрызко, что на этих благих намерениях следует поставить крест?



Знаете, на прошлой неделе меня журналисты допрашивали, подпишет Президент такой меморандум или соглашение или не подпишет? И я сказал, что не подпишет – ни завтра, ни послезавтра, ни послепослезавтра! Потому что он рассматривает эту декларацию как политический документ, а мы его рассматривали как исключительно экономический документ. Вот и все, вот и вся разница! Для страны абсолютно все равно, что там будет написано – нам нужно транш МВФ получить! И подписывать такой документ нужно было давно, две недели тому назад! А что касается составления всяких подобных соглашений и документов... Помните, историю с универсалом национального единства в 2006-м, который Президент подписывал с Януковичем? Была куча всевозможных собраний и заседаний, какие-то бумаги писали, слова переставляли... И что?



Сегодня страна не может получить кредит МВФ. Мы хотим сделать все, чтобы эти деньги как можно скорее пришли в Украину. Мяч на поле Президента, но он его не пасует, получив письмо от премьер-министра! Нет, он его держит у себя, и стране от этого легче не становится! И я уверен, что в этой ситуации делается все, чтобы кредит мы получили как можно позже. Потому что эти средства станут вливанием в экономику, «свежим воздухом» для правительства...



Вы хотите сказать, что Президент не заинтересован в получении второго транша от МВФ?



Не заинтересован! Потому что он заинтересован, чтобы в стране было еще хуже, а рейтинг премьера падал и дальше. Главная его задача – полностью ее нивелировать! Поэтому он заинтересован, чтобы деньги пришли как можно позже! Деньги для экономики ему не нужны, потому что это будет позитивом для правительства. А зачем ему это? Он же включился в политическую борьбу...



Если бы Президент сейчас подписал это письмо или объединился с премьер-министром, вышел бы к народу и протянул руку премьер-министру и парламенту ради спасения страны, то я бы ему аплодировал! Я бы на следующих выборах поддержал его политическую силу, чтобы он в парламент прошел! Однако он ведь этого не делает! Мы предлагаем работать и забыть дрязги, но амбиции Президента берут верх - пусть у меня рейтинг валится, но сделаю все, чтобы и у Юли он падал... Какие будут шаги правительства в отношении кредитов МВФ, если будет понимание, что Президент не хочет этого транша?



Я думаю, все-таки найдется понимание в этом вопросе. Не камикадзе же Президент, чтобы потом из страны сбегать...



В этой цепочке отставка Огрызко выглядит как «китайское предупреждение»?



Нет. Я могу говорить о своем голосовании, как голосовали другие, я же не знаю. Это не голосование и не желание самой Юлии Владимировны.



Может ли случиться так, что коалиция распадется? Люди отзывают подписи и такая угроза становится реальной...



Пусть они задумаются о стране. Если они считают, что вопрос Огрызко важнее стране... Спросите у рядового гражданина, важен ли для него Огрызко? Но людям все ровно! Им главное, чтобы с экономикой все было нормально, чтобы кредиты можно было выплачивать, и чтобы доллар не прыгал - вот что людей беспокоит, а не Огрызко! Поэтому те, кто хотят выйти из коалиции и разваливать все, пусть разваливают...



Возможен ли в настоящий момент какой-то союз БЮТ с Партией регионов? Некоторые ваши коллеги исключают политическое сотрудничество, однако вовсе не исключают сотрудничество экономическое...



Я уже давно говорил, что нужно с Партией регионов сотрудничать. Там, где есть триста голосов и возможность преодолевать вето на экономические законы, – их нужно преодолевать. Если нам нужны законы, то нужно с ними сотрудничать. Поэтому и премьер-министр заявляла, что мы готовы протянуть руку любой политической силе и сотрудничать. Я за примирение внутри страны. Всегда найдется десяток фанатиков, которые будут разваливать государство. Но большинство прагматично, оно понимает, что мы друг друга можем понять. Сейчас нам не дают возможности этого сделать, потому что кто-то думает о рейтингах, а нужно о государстве думать...



Допустим, Ключковский, Тарасюк и еще несколько человек отзывают подписи. Коалиция исчезнет, и у Президента появится конституционное право распустить парламент...



Они не могут отзывать подписи! Из коалиции выходит только фракция, а не отдельные депутаты...



А если фракция НСНУ проголосует большинством за это? Там же немного и нужно...



Если фракция НСНУ так проголосует, то, возможно, будет другой формат коалиции...



Какой?



Будет месяц для того, чтобы сформировать другой формат. Но я уверен, что до этого не дойдет и такого не случится. Эмоции до завтра улягутся, вот увидите! Не будет никакого другого формата, нынешний останется. Если же такое вдруг случится, то через месяц новую коалицию будут формировать...



Других вариантов коалиции очень мало: едва ли не единственным вариантом, о котором говорится давно, кажется формат Партии регионов с БЮТ...



Такой вариант возможен, я его не исключаю.



Сегодня я думаю о стране. Людей это все уже достало, и меня тоже, и моих родителей и родственников - я же живу среди нормальных людей. Я прихожу домой, а там говорят: «Да вы все нас достали! Делайте что-то для страны!»



Вот смотрите, министров не могут сменить уже сколько? Почти два месяца! Почему так? Потому что есть огромные амбиции политиков, которые на каждую должность предлагают по пять! Вот и не хотят голосовать, потому что подавай им должность в первую очередь! Они шантажисты, от них нужно избавляться! Я страж порядка и знаю принцип: если шантажисту дать десять гривен, завтра он будет требовать миллион, а послезавтра – два! С шантажистами нельзя говорить, с ними нельзя работать! Если в одной фракции не могут разобраться и все хотят быть министрами, то как можно с ними работать дальше...







-- Олег Ляшко: Это неуместное голосование развалит нашу коалицию



{2-} Господин Ляшко, что случилось, почему фракция БЮТ проголосовала за отставку Владимира Огрызко?



У нас будет сегодня заседание фракции БЮТ, будем обсуждать вопрос, что на самом деле произошло. Мне сейчас пока трудно сказать, что у нас произошло и почему фракция разделилась, почему 49 наших депутатов проголосовали за отставку. Сегодня утром у нас было заседание фракции, было принято однозначное и четкое решение не голосовать за отставку Огрызко. Почему так произошло с 49 нашими коллегами? – Неизвестно. Именно поэтому я предложил собрать фракцию и решить этот вопрос. Соберемся в два часа и будем говорить.



Что будете там решать, изобретать способ не допустить развала коалиции, ведь уже Борис Тарасюк и Юрий Ключковский заявили о намерении выйти из коалиции?



Это очень досадно. Я боюсь, что их заявления и их уход может иметь плачевные последствия для коалиции, она может распасться. Будем что-то решать.



Можно еще как-то переиграть ситуацию?



Я вижу единственную возможность переиграть ситуацию – вернуться на начальную позицию и отменить постановление об увольнении Владимира Огрызко, пока постановление еще не вступило в силу.



На заседании фракции будете добиваться принятия решения об отмене увольнения Огрызко? Это возможно?



Ставить вопрос буду, но какое решение получим - не знаю. Я уже не могу прогнозировать действия нашей фракции. Еще утром мы принимали решение не голосовать за отставку, а в обед мы все видели, что произошло.



Уже пошли разговоры о предстоящем создании коалиции БЮТ с Партией регионов после возможного выхода НУНС из коалиции. Этот вариант реальный?



Я думаю, что он на данный момент очень маловероятный, если не сказать больше – невозможный. Вот почему – несколько раз мы пытались что-то склеить с «регионалами». В ответ мы получили от них предложение выбирать президента в парламенте. Для этого нужно изменить Конституцию. «Регионалы» не такие дураки, чтобы в условиях кризиса брать на себя вместе с нами ответственность за преодоление последствий кризиса. Они сейчас сидят и ждут, когда кризис накроет нас с головой. Потом будут рассказывать, что спасут страну. Поэтому я не думаю, что сегодняшнее голосование позволит создать коалицию с «регионалами». Скорее, это неуместное голосование развалит нашу действующую коалицию. Вот это очень реально.



Какой может быть процедура распада коалиции, в НУНС должны собрать 37 голосов за это, или достаточно будет отзыва нескольких голосов?



Процедура простая – те, кто входят в коалицию, должны объявить о своем выходе из нее. Этого по регламенту уже будет достаточно. Если два упомянутые политика выйдут из коалиции - то все.



Какие настроения у вас во фракции, вы уже общались с коллегами? Чего люди ожидают?



Настроения не очень хорошие. Люди в нашей фракции подавлены, мягко говоря. Такой шаг 49 наших коллег был очень неожиданным.