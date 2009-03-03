БЮТ против Огрызко: три версии

И правда, «регионалы» и коммунисты своего отношения к МИДу и его руководителю не скрывали никогда, и разбор «гаагских полетов» вокруг острова Змеиный стал лишь поводом для того, чтобы пригласить Огрызко «на ковер». На самом деле вопросов к Владимиру Станиславовичу у нынешней оппозиции намного больше: и по НАТОвскому вектору деятельности министерства, и по расширению украинского присутствия в Афганистане (пусть всего на десяток человек, но все же!), и, конечно, по недавнему конфликту нашего МИДа с российским послом Виктором Черномырдиным… В конце концов, оппозиция жаждала компенсации за недавнюю неудачную попытку отправить в отставку все правительство. Необычная как для такого случая сдержанность критиков министра во время его отчета лишь доказывает: они понимали, что Огрызко обречен. Выгода оппозиционеров от снятия министра иностранных дел вполне понятна: в кои-то веки «регионалам» да коммунистам удалось результативно довести до конца свое начинание. К тому же ударом по Огрызко они как бы посылают своему избирателю сигнал: слухи о плодотворном сотрудничестве непримиримых оппозиционеров с «оранжевой властью» – наглая ложь, и оппозиция – сильна как никогда. А вот чем руководствовались при голосовании в синхрон с оппозиционерами полсотни «бютовцев»? Какие цели преследовали они и чего ждать от этой «фронды» внутри коалиции дальше? Ответить на эти вопросы отнюдь не просто, ибо на данный момент имеется сразу несколько версий, объясняющих неожиданный для многих демарш трети фракции БЮТ. Версия 1. И снова здравствуйте! Как только на табло сессионного зала высветилась цифра «250», свидетельствующая о том, что Владимира Огрызко при активном участии «бютовцев» таки отправили в отставку, в стане «нашеукраинцев» возникло минутное замешательство. Под нестройное скандирование «Ганьба!» сразу несколько членов фракции попытались «поднять» коллег и вывести их из зала. Однако абсолютное большинство «оранжевых» остались на своих местах, и выразить протест таким образом «нунсовцы» не смогли. Однако если бы НУНС покинул зал, сценарий дальнейшего развития событий можно было бы легко предугадать. «Нашеукраинцы» провели бы экстренное заседание фракции, на котором , как всегда, эмоции били бы ключом. Сразу несколько «нашеукраинцев», входящих в коалицию, заявили бы о неприемлемости пребывания в одном большинстве с «этими предателями». На голосование был бы поставлен вопрос о выходе фракции НУНС из коалиции трех, и – можно не сомневаться – результативное голосование состоялось бы: непосредственно после голосования о намерениях покинуть большинство коллегам в сердцах заявили Юрий Ключковский и Борис Тарасюк. «Это была провокация, рассчитанная на то, что мы сгоряча выйдем из коалиции! – убеждал «Главред» один из коалициантов-«нашеукраинцев». – Это был бы абсолютный повтор ситуации 2 сентября. Мы бы вышли, а потом не знали бы, что делать дальше. А Тимошенко бы сказала, что «Наша Украина» снова развалила коалицию, и у нее были бы развязаны руки для создания большинства с «Регионами». Поэтому «нашеукраинцы» решили не повторять сентябрьских ошибок и не принимать поспешных решений. В 14:00 они провели заседание фракции, на котором решили срочно созвать заседание совета коалиции и потребовать от БЮТ проголосовать за отмену решения об отставке Огрызко. Сами «бютовцы» обвинения в подготовке почвы под создание коалиции с Партией регионов решительно отвергают. «Да сколько раз мы с ними пробовали что-то создать – не получается! Мы им – давайте коалицию создадим, а они нам – сделайте Януковича президентом через парламент! Это же несерьезно!» – эмоционально вещал в кулуарах Рады Олег Ляшко. Интересно, что не столь радикальными в оценках были «регионалы». «Переговоры относительно выхода страны из кризиса, в том числе и путем создания любых союзов, вполне возможны. Я этого не исключаю», – говорил журналистам влиятельнейший «регионал» Борис Колесников. В пользу совпадения позиций БЮТ и Партии регионов говорят и другие результаты сегодняшних голосований. Например, парламент сегодня дружно преодолел вето Президента на закон о следственных комиссиях, более известный обывателю как закон об импичменте. Впрочем, это голосование было вполне прогнозируемым и сюрпризом не стало. Гораздо более интересно то, что Партия регионов кардинально изменила свою позицию относительно проведения досрочных выборов Тернопольского облсовета. Напомним, в декабре прошлого года Рада проголосовала за перевыборы парализованного на протяжении последних месяцев Тернопольського областного парламента. Тогда это решение называли выгодным прежде всего для БЮТ: «бело-сердечные» рассчитывали сформировать большинство в облсовете в одиночку. Однако экономический и политический кризис в стране расставил свои акценты на карте электоральных предпочтений тернополян, и оказалось, что за две недели до выборов рейтинги БЮТ, мягко говоря, оставляют желать лучшего. А по некоторым данным, наибольшее количество мандатов в облсовете получит… «Свобода» Олега Тягныбока. Такое положение вещей совершенно не устраивало «бютовцев», посему они решили… отменить выборы, сославшись на необходимость экономии бюджетных средств. А тернопольские депутаты, мол, сами договорятся. До последнего времени категорическим противником такого решения проблемы выступали «регионалы»: они, хоть и сами имели призрачные шансы сформировать в облсовете свою фракцию, но были не прочь подпортить игру «бютовцам». И вот – сегодня «Регионы» вдруг в полном составе голосуют за отмену выборов. Почему? Оказалось, для того чтобы определиться со своей позицией по этому вопросу, «регионалы» провели на Тернопольщине специальное исследование, которое показало, что большинство краян выступают против выборов. И глас народа якобы заставил «бело-синих» изменить свою позицию. Казалось бы, выборы в провинциальном регионе – вещь не настолько важная, чтобы войти в пакет договоренностей между Партией регионов и БЮТ наряду с отставкой министра иностранных дел. Однако в кулуарах парламента «бютовцы» убеждают, что преуменьшать значение возможного фиаско их политсилы в Тернополе не стоит. «После поражения в Киеве проиграть еще и в Тернополе, в базовом регионе? Это было бы слишком, тем более для предвыборного года!» – говорят «бютовцы». Посему неожиданная сдача своей позиции «регионалами» может свидетельствовать о том, что отношения между ними и БЮТ заметно потеплели… Версия 2. Удар по Банковой Впрочем, в создание коалиции с «Регионами» большая часть «бютовцев», кажется, не верит. Вся деятельность их политсилы уже сейчас направлена на выигрыш президентских выборов, и сбивать свой электорат с толку созданием непонятных ему альянсов, к тому же за несколько месяцев до начала избирательной кампании – занятие слишком рискованное. Поэтому многие в БЮТ считают: сегодняшнее голосование, конечно, было санкционировано Юлией Тимошенко. Но является оно не признаком сближения с Партией регионов, а продолжением игры премьера с Президентом. Не далее как вчера Виктор Ющенко отказался от своих предыдущих требований относительно незамедлительного секвестра бюджета, по сути, «сдав» рычаги управления экономикой страны в руки премьера. Почувствовав слабинку, Тимошенко ринулась «добивать» Банковую на всех фронтах – и Владимир Огрызко просто стал первой жертвой кавалерийского наскока БЮТ. Примечательной в этой связи является реакция Юлии Тимошенко на отставку главы МИДа. «Как министр Огрызко меня радикально не устраивал. Это – непрофессиональный человек. Человек, системно занимающийся провокациями против правительства», – оценила экс-члена своей команды глава Кабмина. По словам Тимошенко, она попросила свою фракцию не голосовать за отставку Огрызко – чтобы не нарушать шаткого спокойствия, установившегося в политикуме, – но фракция показала свою демократичность и не вняла премьерской просьбе… Сложившуюся ситуацию можно воспринимать так: Тимошенко может поговорить с фракцией еще раз, а та – скрепя сердце, проголосует за восстановление Огрызко в качестве министра. Но для такого разговора со своим парламентским отрядом у Тимошенко должны иметься веские причины, и эти причины Ющенко, собственно, должен ей предоставить. О чем может идти речь, мы пока что можем только предполагать, но, думается, как минимум речь должна идти о том, что новый (старый) министр должен радикально пересмотреть свое отношение к правительству и его политике. Как минимум, не должны повторяться ситуации, когда послы Украины за рубежом получают с Банковой директивы, предписывающие информировать правящие круги иностранных государств о деструктивной позиции украинского Кабмина – именно этот прецедент «бютовцы» называли самым вопиющим проступком Огрызко. Впрочем, даже если на Банковой вдруг решат выдвинуть в министры любую другую кандидатуру, главнейшее требование к ней со стороны «бютовцев» останется прежним: поменьше «высовываться» в преддверии выборов. Кстати, в кулуарах парламента сегодня шепотом говорилось о том, что устроить «бютовцев» в качестве нового главы МИДа могла бы кандидатура Арсения Яценюка –возвращение Арсения Петровича в здание на Михайловской площади якобы выводит его из числа участников грядущей президентской кампании, а перспектива участия Яценюка в выборах очень беспокоила штабистов Тимошенко… Версия 3. «Бютовская» фронда Не следует сбрасывать со счетов и, на первый взгляд, фантастическую версию, объясняющую произошедшее сегодня в Верховной Раде. Согласно ей, отставка Владимира Огрызко стала, по большому счету, неожиданностью для самой Юлии Тимошенко! А ее процитированная выше реакция на это голосование стала не больше чем хорошей миной при плохой игре. Как бы там ни было, но позиция БЮТ по стратегическому вопросу, коим несомненно был отчет главы МИДа, даже не голосовалась на утреннем заседании фракции. Как рассказал «Главреду» один из «бютовцев»: «Мы очень легко договорились, что просто не голосуем за отставку Огрызко, и я был абсолютно спокоен по поводу итогов голосования. До того, как увидел результат на табло». Такого раньше в БЮТ, славящемся «железной» дисциплиной, не было никогда… Показательно и то, что среди 49 «бютовцев», проголосовавших за отставку Огрызко, крайне мало «лиц блока», способных аргументированно объяснить свою позицию журналистам. По данным «Главреда», пресс-служба блока даже испытывала определенные трудности, подыскивая среди проголосовавших за снятие главы МИДа желающих объяснить, почему они это сделали, в вечерних эфирах на радио и телевидении. И это очень нетипично для «тимошенковцев», крайне серьезно относящихся к медиа-сопровождению деятельности своей политсилы. «Сегодняшнее голосование могло быть провокацией со стороны небольшой группы людей в БЮТ. Это первый вызов фракции со стороны этих людей», – предположил в кулуарах Рады «бютовец» Владимир Яворивский. И действительно, пока премьер занята войной с Банковой и борьбой с кризисом, в монолитной на вид парламентской фракции БЮТ нарастает «разброд и шатание». Отнюдь не всех устраивает позиция Юлии Тимошенко по поводу грядущих кадровых ротаций в органах власти – причем как в вопросе, кого снимать, так и в том, кого и когда назначать. Кто-то чувствует на себе пристальный взгляд правоохранительных и контролирующих органов и очень обеспокоен молчанием премьера, не проявляющего рвения, дабы защитить соратника. Иные попросту не прочь использовать методы банального шантажа с тем, чтобы получить доступ к финансовым потокам в преддверии разворачивания штабов президентской кампании… Как бы там ни было, во фракции БЮТ, по слухам, образовался довольно узкий круг «самых недовольных». Каждый из этих людей имеет определенное влияние на нескольких коллег по фракции. Суммарная численность этой группы, как показало сегодняшнее голосование, достаточно велика для того, чтобы начать переговоры с верхушкой БЮТ с позиции какой-никакой, но силы. Ведь сегодняшнее голосование вопреки официально заявленной позиции фракции – это лишь пробный шар. И если отставка Огрызко в какой-то степени даже на руку Тимошенко, то вовсе не факт, что следующий сеанс самодеятельности со стороны этой «подфракции» – например, отстранение от должности абсолютно лояльного к главе правительства главы МВД Юрия Луценко – премьер тоже воспримет «на ура». Если эти предположения верны, то больше всего головной боли сегодняшняя отставка министра иностранных дел причинит не самому Владимиру Огрызко, а его бывшему шефу – Юлии Тимошенко…