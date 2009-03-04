Люди в масках ворвались в здание «Нафтогаза»

Шевченковский райсуд столицы приостановил следственные действия по уголовному делу, возбужденному СБУ против руководства НАК Нафтогаза. Об этом Украинской правде сообщил народный депутат от БЮТ Андрей Портнов. Также, по его словам, этим же решением предусмотрено приостановление следственных действий относительно сотрудника энергетической таможни Тараса Шепитько, задержанного ночью со вторника на среду. «Таким образом, с этой минуты все лишние люди, которые не работают в НАК «Нафтогазе», должны покинуть его в кратчайшие сроки. Тарас Шепитько должен быть освобожден из изолятора временного содержания», - подчеркнул Портнов. При этом он добавил, что заместитель главы СБУ Валерий Хорошковский, а также другие лица, причастные к блокированию «Нафтогаза» «в масках и с автоматами», будут привлечены к ответственности. ---- В помещение НАК «Нафтогаз Украины» прибыла следственно-оперативная группа Министерства внутренних дел Украины. Как передает УНИАН, четыре человека в милицейской форме, двое в званиях лейтенантов и двое - старших лейтенантов, беспрепятственно зашли в помещение НАК «Нафтогаз Украины». В свою очередь в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что следственная группа СБУ продолжает работу с документами в помещении компании. Также по громкоговорителю в помещении компании выступил первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко, который призвал работников не беспокоиться и выполнять свою работу, сохранять спокойствие и поблагодарил всех сотрудников компании за понимание. 4 марта, в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме в и масках ворвались в здание НАК в Киеве. «Не предоставив никаких документов, они пришли в черных масках и черном камуфляже. Естественно, охрана их не пустила, но они перепрыгнули через турникет и пошли гулять по НАКу», – сказал пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Илья Саввин. Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд кубометров природного газа. При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня предпринимаются попытки блокирования расследования». После того, как в здание «Нафтогаза» вошли сотрудники спецподразделения СБУ, у заместителя главного бухгалтера НАК Марии Кушнир случился сердечный приступ. Работники «скорой помощи» госпитализировали ее в столичную больницу №12. Правительство призвало МВС и Генеральную прокуратуру Украины применить свои функции для возвращения ситуации вокруг НАК «Нафтогаз Украины» в правовое поле. --- Диденко вернулся в помещение «Нафтогаза», бютовцы – ушли В 14:50 заместитель председателя «Нафтогаза» Игорь Диденко вернулся в помещение государственной монополии, где продолжается изъятие документов сотрудниками СБУ. В пресс-службе НАК заявили, что он не будет отвечать на вопросы журналистов до того, как ему удастся выяснить подробности вторжения СБУ. В «Нафтогазе» пообещали предоставить официальную позицию компании в течение часа. Тем временем, по состоянию на 14:45 депутаты БЮТ покинули помещение «Нафтогаза», передает Українська правда. ---- В Секретариате Президента Украины отрицают причастность Президента Украины Виктор Ющенко к событиям вокруг НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сказал на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента Роман Бессмертный, комментируя по просьбе журналистов заявление премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о давлении со стороны главы государства на Службу безопасности Украины. «Это не моя компетенция, но я с вами всегда откровенен: если бы я что-то на эту тему в Секретариате Президента слышал за эти дни – я здесь не последний человек – я бы вам сказал», - сказал Бессмертный. Он подчеркнул, что ничего подобного в Секретариате не слышал. ---- Зама главного бухгалтера «Нафтогаза» увезла «скорая» Заместителя главного бухгалтера НАК «Нафтогаз Украины» Марию Кушнир работники «скорой» госпитализировали в столичную больницу №12 (ул. Подвысоцкого, 4а). Как передает УНИАН, женщину вынесли на носилках в автомобиль «скорой». Кушнир сопровождают сотрудники СБУ и несколько народных депутатов от БЮТ. По словам депутатов, они намерены охранять Кушнир в больнице. У заместителя главного бухгалтера НАК случился сердечный приступ после того, как в здание «Нафтогаза» вошли сотрудники спецподразделения СБУ. ----- Депутаты от БЮТ не уйдут из «Нафтогаза» до решения суда Народные депутаты от Блока Юлии Тимошенко сейчас находятся на третьем этаже здания НАК «Нефтегаз Украины» и не уйдут оттуда до тех пор, пока не будет вынесено судебное решение в отношении действий сотрудников подразделения «Альфа». Об этом в интервью журналистам сообщил заместитель лидера БЮТ в Верховной Раде Андрей Кожемякин Как передает Лига, Кожемякин уточнил: «Депутаты нашей фракции находятся сейчас на третьем этаже помещения НАК «Нефтегаз Украины», там, где следователи прокуратуры и группа «Альфа», которая их завела в количестве 20 человек... Пытались не пропустить наших депутатов к бухгалтеру НАК. Но мы пробрались, посмотрели на ее состояние, она действительно на грани гипертонического криза, сейчас ей оказывается скорая медицинская помощь. Я считаю, что в ближайшее время в одном из судов города Киева будет рассмотрен вопрос законности возбуждения уголовного дела, и суд вынесет свое решение», - сказал он. Отвечая на вопрос о том, как долго представители БЮТ намерены находиться в здании НАК «Нефтегаз Украины», Кожемякин отметил, что народные депутаты не уйдут оттуда до вынесения судебного решения. «Это может быть два часа», - сказал он. Захват «Нафтогаза» направлен на срыв расчетов с РФ - Турчинов Первый вице-премьер Александр Турчинов заявляет, что захват НАК «Нафтогаз Украины» направлен на то, чтобы отобрать у НАК оригиналы документов, необходимых для расчета за природный газ с «Газпромом». Об этом, как передает корреспондент «Главреда», он заявил на пресс-конференции. «Захват НАК «Нафтогаза» - это попытка извлечь оригиналы документов, на основании которых происходят расчеты с «Газпромом», на основании которых сегодня работает НАК «Нафтогаз». При чем мы не можем исключать, что когда люди переступают границы закона, когда люди переступают, исходя из собственных профессиональных интересо, Конституцию, они могут пойти на все, и на уничтожение оригиналов документов. Это серьезная опасность. Тем более, что это делается в неслучайный день, а именно в канун расчетов НАК «Нафтогаза» с российским «Газпромом». И попытка извлечь оригиналы документов просто может привести к срыву расчетов», - заявил Турчинов. В «Нафтогазе» нардепы устроили потасовку с сотрудниками СБУ

Потасовка между народными депутатами, преимущественно от фракции Блока Юлии Тимошенко, и сотрудниками Службы безопасности произошла в помещении Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе НАК.

По ее данным, депутаты пытались пройти в актовый зал, где проводятся следственные действия с сотрудниками НАК, тогда как сотрудники СБУ препятствовали им в этом.

В ходе разговора с сотрудником пресс-службы в телефоне слышались крики, оскорбления и обвинения со стороны народных депутатов в адрес сотрудников СБУ в рукоприкладстве.

Одновременно народные депутаты пытаются снимать маски с вооруженных представителей спецслужбы, сказали в пресс-службе.



«Нафтогаз» считает свой захват спланированной акцией СБУ и Ющенко

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» считает свой захват тщательно спланированной акцией Службы безопасности Украины при поддержке Президента Виктора Ющенко.

«В «Нафтогазе» считают, что это - спланированная акция СБУ, поскольку исполняющий обязанности председателя компании Игорь Диденко сейчас находится в Секретариате Президента, и СБУ этим воспользовалось», - заявил пресс-секретарь компании Валентин Землянский.

Он рассказал, что в рамках расследования уголовного дела относительно незаконного растаможивания газа СБУ требует оригиналов всех документов, и «Нафтогаз Украины» считает, что это может повредить его деятельности, пишет Українська правда



«Нафтогаз»: «Альфа» пытается изъять контракты с «Газпромом»

В «Нафтогазе» заявили, что проникшие в административное здание компании сотрудники спецподразделения «Альфа» пытаются изъять контракты на поставку и транзит природного газа, подписанные с «Газпромом».

Об этом «Українським новинам» сообщил пресс-секретарь «Нафтогаза» Валентин Землянский.

«Самое ужасное, что эти действия могут повлиять на процесс оформления поставок транзита газа, а также финансовые отношения «Нафтогаза» и «Газпрома», - сказал пресс-секретарь.

По его словам, первый заместитель главы «Нафтогаза» Игорь Диденко во время захвата находился в Секретариате Президента.

В то же время Землянский не стал связывать действия «Альфы» с растаможиванием газа, который принадлежал «РосУкрЭнерго».



СБУ подтверждает, что проводит обыск в «Нафтогазе»

Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит обыск в здании «Нафтогаз Украины» в Киеве, сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко.

По последним данным, в здание проникли 15-20 человек с оружием, из которых на третьем этаже 5-6 человек заблокировали кабинет заместителя главного бухгалтера Марии Кушнир.

«Где остальные - неизвестно. Люди с оружием по-прежнему отказываются давать какие-либо объяснения своих действий», - заявили в «Нафтогазе», уточнив, что в кабинет заместителя главного бухгалтера пропустили только адвоката и врача.

Как уточнила журналистам заместитель юридического департамента «Нафтогаза» Лариса Колесник, неизвестные пытаются изъять документы «Нафтогаза», но при этом неизвестно, какие именно.

Она сообщила, что в настоящее время в кабинете заместителя главного бухгалтера проводятся следственные действия.

Кроме того, Колесник заявила, что вчера заместителя главного бухгалтера допрашивали в течение четырех часов, и ей была вручена повестка о том, что ей необходимо явиться в СБУ, и она собиралась это сделать.

Однако, по словам заместителя главы юридического департамента «Нафтогаза», следователь заявил, что заместитель бухгалтера не является, поэтому проводятся действия, направленные на то, чтобы под конвоем доставить ее в СБУ.





Около 20 бютовцев отправились освобождать «Нафтогаз»

Часть депутатов фракции БЮТ покинули заседание парламента. Как передает корреспондент «Главреда», из Рады, в частности, ушел замглавы фракции БЮТ Андрей Портнов и около 20 бютовцев

Они направились в НАК «Нафтогаз Украины».



Люди в масках ворвались в здание «Нафтогаза»

Неизвестные люди в черной камуфляжной форме и масках сегодня ворвались в здание НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь НАК «Нафтогаз Украины» Илья Саввин.

«Не предоставив никаких документов, они пришли в черных масках и черном камуфляже. Естественно, охрана их не пустила, но они перепрыгнули турникет и пошли гулять по НАКу», – сказал он.

При этом Саввин уточнил, что людей в масках - около 20-ти.



