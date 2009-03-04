Парламент разбирался с газом

После скандального голосования за отставку главы МИДа фракция НУНС на удивление сплоченно выставила БЮТ ультиматум – или возвращаем Огрызко, или будем что-то решать с коалицией. На этом фоне вчера собралась на заседание и фракция БЮТ, которая по плану должна была разобраться, что же случилось при голосовании за отставку Владимира Огрызко. Вместе со своими депутатами думать думу пришла и премьер-министр Юлия Тимошенко. По словам участников заседания, им так и не удалось понять, за что именно «бютовцы» отставили министра иностранных дел. Точнее не так, за что, как раз понятно – за систематические антипремьерские диверсии Огрызко, но вот что делать дальше – Тимошенко внятно не объяснила. Стало ясно, что возвращать уволенного министра иностранных дел ни премьер, ни руководство фракции пока не собираются. На том и порешили, а у большинства депутатов, не голосовавших за отставку, сомнения в том, что 49 «бютовцев» проголосовали «по зову совести», окончательно развеялись. На этом разбор полетов внутри БЮТ не закончился. Уже сегодня с утра фракции устроили «работу над ошибками» в виде встречи с уволенным Владимиром Огрызко. Инициатор и главный активист мероприятия – Борис Тарасюк, который и привел дипломата на ковер к бютовцам: отставка министра стала болезненным ударом по самолюбию Бориса Ивановича. По идее, услышав чистосердечное раскаяние Владимира Станиславовича, сердца депутатов должны были растаять, и они бы согласились отменить постановление о его отставке. Однако надеждам на это не суждено было сбыться: Владимир Огрызко пришел к «бютовцам» отнюдь не с просьбой о пощаде. По словам депутатов от БЮТ, министр иностранных дел держался более чем уверенно, за собой никакой вины не видел, и даже не думал извиняться за свои ошибки. Некоторые «бютовцы» охарактеризовали его поведение как сверхдерзкое. Как результат – решения отменить вчерашнее постановление об отставке «бютовцы» не приняли. Но нунсовцы и не думали отступать от своего. Их ультиматум оставался в силе, и фракция НУНС была настроена игнорировать все без исключения голосования коалиции, чтобы показать свою принципиальную позицию. По словам одного из нашеукраинцев - членов коалиции, «настроены мы позитивно. БЮТ должен принять наш ультиматум, и не далее как в четверг проголосовать за постановление об отмене увольнения Огрызко. Если нет, то и к выходу из коалиции мы можем прибегнуть. Правда, нам этого очень бы не хотелось». В подтверждение планов коалиции вернуть Огрызко на пост приводили довод: мол, Литвин еще не подписал постановление об увольнении и тянет все к четвергу. Как бы там ни было, решения по поводу Огрызко и коалиции еще не было. Может, к концу дня к чему-то и пришли бы, но тут в процесс вмешался газовый вопрос. В самом начале заседания парламента депутат от БЮТ Святослав Олийнык сообщил об открытии СБУ уголовного дела и ареста чиновника энергетической таможни Тараса Шепитько, якобы оформившего в пользу Украины газ «РосУкрЭнерго». Эта новость взбудоражила зал, и депутаты немедля вызвали на отчет главу СБУ Валентина Наливайченко. Правда, Литвин сразу предупредил, что его самого в Украине нет, а потому в Раду придет его заместитель. Пока депутаты ждали вестника из СБУ, коалиция попыталась принять несколько законопроектов, но ввиду позиции НУНС все они были провалены. В таком «конструктивном» русле депутаты продолжали работать, пока в зале не появился новоиспеченный зам главы СБУ, а еще месяц назад глава таможенной службы Валерий Хорошковский. Практически одновременно с ним в Раду пришел Юрий Бойко, которого часто связывают с лоббированием интересов «РосУкрЭнерго». На протяжении сессионного дня он не раз и весело о чем-то судачил с первым замом главы СБУ. Так или иначе, отчет Хорошковского по поводу уголовного дела против работников таможни, растаможивших газ «РосУкрЭнерго», больше был похож на фарс. Во-первых, Хорошковский вообще не был настроен говорить об этом деле, отделываясь общими фразами по поводу газовой проблематики. Во-вторых, депутаты от БЮТ и не были настроены задавать вопросы по сути, а начали сводить с Хорошковским личные счеты. Яркий пример – на обвинения в лоббировании интересов «РосУкрЭнерго» со стороны Андрея Шкиля Хорошковский заявил, что это Шкиль незаконно пролоббировал назначение своего родственника на пост во Львовской таможне. Отличился во время отчета Хорошковского «нунсовец» Роман Зварыч, который чуть ли не единственный задал вопрос по сути – о законности возбуждения СБУ уголовного дела против работника таможни по статье, по которой имеет право «работать» только МВД. Именно Романа Михайловича планируют назначить главой временной следственной комиссии по расследованию действий СБУ в газовой сфере – эту комиссию планируют создать уже завтра с утра. Как раз под конец «концерта» с Хорошковским до парламентариев дошли тревожные вести из «Нефтегаза»: там начались маски-шоу, подразделение СБУ «Альфа» в полной боевой амуниции захватило помещение монополиста. После такого заявления Андрея Портнова с парламентской трибуны Иван Кириленко «объявил» мобилизацию. Лидер фракции собрал отряд самых боевых «бютовцев», назначил его руководителем бывшего спецназовца Романа Забзалюка и отправил их на штурм уже взятого «Нефтегаза». Возле гардероба освободительный отряд БЮТ провел последний инструктаж, пополнился юридическим подразделением во главе с Сергеем Власенко и в составе 20 человек отправился на боевое задание. После этого парламент остыл. Ожидать от Рады принятия каких-либо конструктивных решений не приходилось. Эпицентр событий переместился в «Нефтегаз», а самые влиятельные члены фракций-коалициантов удалились на заседание совета коалиции – решать судьбу Владимира Огрызко, а следовательно и большинства. Ведь даже очередной «газовый кризис» не охладил пыл нашеукраинцев, желающих отстоять главного дипломата страны. Как и следовало ожидать, заседание совета коалиции не принесло видимых результатов: в отсутствие Юлии Тимошенко, как раз пребывающей с визитом во Франции, иного и быть не могло. Так что завтра совет коалиции соберется снова, а перед этим – с премьером встретится фракция НУНС. Поэтому распадется ли коалиция, вернется ли в свое кресло Огрызко и не положит ли его отставка начало новому масштабному переделу портфелей, – увидим уже в четверг.