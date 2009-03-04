Тарас Стецькив: «Из коалиции должен выходить БЮТ, а не мы»

Правда, ничего это собрание не решило: Юлия Тимошенко, слово которой должно было стать решающим, находилась во Франции. Но один результат все-таки есть – судьба коалиции завтра утром будет решаться на встрече фракции НУНС с Юлией Тимошенко.



Об этом в интервью «Главреду» рассказал заместитель председателя фракции НУНС Тарас Стецькив.



Тарас Степанович, чем закончилось заседание совета коалиции, на котором должны были решить судьбу Владимира Огрызко и коалиции трех?



Мы сошлись на том, что завтра фракция НУНС встречается с премьер-министром Украины, чтобы решить вопрос относительно вторничного голосования за отставку Огрызко. После этого состоится общее собрание всех членов коалиции. Я думаю, что мы выйдем на решение, которое снимет конфликт, возникший после голосования 49 бютовцев за отставку Огрызко. Наше требование остается неизменным – отмена постановления об отставке Огрызко. Если у БЮТ будут какие-то другие предложения, мы их рассмотрим. Но этот вопрос должен быть решен.



Когда именно завтра состоится встреча с Юлией Тимошенко?



Завтра с самого утра, перед заседанием парламента, чтобы мы могли уже в четверг голосовать, если найдем общий язык. Если не найдем, это уже будет другой вопрос. На вечер мы планируем общее собрание коалиции, так как ситуация возникла серьезная. Просто так наша фракция ее без внимания не оставит, а посему нужно разрешать ситуацию и на будущее. Вечернее заседание всех коалициантов состоится при участии премьера и спикера парламента.



Сегодня в НУНС были разговоры, что если Огрызко завтра не восстановят в должности, то фракция выйдет из коалиции. Такой сценарий возможен?



Я не слышал таких разговоров, это придуманные разговоры. Мы проходим все процедуры, предусмотренные коалиционным соглашением. Когда мы их пройдем, каждая политическая сила, входящая в коалицию, будет принимать свое решение. Из коалиции должен выходить БЮТ, а не мы, так как они из нее вышли, когда во вторник проголосовали за отставку Огрызко и отмену выборов в Тернополе. Почему-то все спрашивают, будем ли мы выходить. Это должны делать они.



Какие вы видите альтернативные выходы из ситуации кроме восстановления Огрызко на должности? Возможен ли какой-то другой компромисс?



Если нам предложат какие-то другие варианты, мы их рассмотрим. Наша позиция обнародована официально, она не меняется. Если у наших партнеров есть какие-то другие предложения, мы готовы их рассматривать.



Некоторые бютовцы говорят, что Огрызко для них совсем не приемлем, и нужно искать другую кандидатуру...



Бютовцы думают так, как решит Юлия Тимошенко. Их собственные комментарии ничего не значат.



Что будет в пятницу, если завтра вопрос с министром иностранных дел не решится?



На самом деле у нас есть время для решения проблемы и в четверг, и в пятницу. Сегодня регламентный комитет рассмотрел постановление Бориса Тарасюка об отмене постановления об отставке Огрызко. Завтра мы будем готовы его голосовать. Если со стороны БЮТ будет политическая воля голосовать, то это спокойно решится. Мы без истерики и эмоций проанализировали ситуацию. Мы готовы дать БЮТ возможность исправить свое голосование во вторник.



Но мы считаем, что во вторник имело место политическое лицемерие. Имел место политический обман со стороны БЮТ. Его нужно исправить, если это было эмоциональное и немотивированное голосование. Надеюсь, так и было...



Сегодня Владимир Огрызко встречался с фракцией БЮТ. Говорят, конструктива на ней не было, непонимание только усугубилось...



У меня другая информация – что встреча сняла значительную часть напряжения. Да, отдельные радикально настроенные бютовцы требовали от министра определенных извинений за циркуляр по поводу разъяснений нашим послам о заседании СНБО. Мы и этот вопрос завтра обсудим во время встречи с премьером. Но только тогда, когда БЮТ согласится отменить вторничное голосование.



Вариант нового представления от Президента на назначение Владимира Огрызко вас не устроит?



Почему? Президент может это представление подать. Если это произойдет, мы это представление рассмотрим.



Уже пошли разговоры, что восстановление Огрызко в должности министра иностранных дел станет частью какого-то большого министерского размена. Возможно, что его восстановят, но взамен будут какие-то кадровые уступки с вашей стороны?



Мы давно готовы голосовать министерские должности. Просто у нас не набиралось голосов для этого. БЮТ нам пока никаких предложений не вносил, внесет – будем рассматривать. Пока у нас есть конкретная ситуация по Огрызко. Попытка уговорить нас на покупку двух в одном не пройдет. Сначала решим вопрос Огрызко, а потом – все остальное. Если нам предложат приемлемый компромисс, то можем рассмотреть вопрос Огрызко и в более широком формате, это – вопрос договоренностей. Вы же понимаете, что пока не будет возобновлено доверие в коалиции, все эти разговоры носят виртуальный характер. А доверие в коалиции 3 марта было в очередной раз разрушено 49-ю бютовцами. Мы в понедельник договаривались совсем о другом.



Кстати, не пытается ли сейчас БЮТ отложить вопрос Огрызко из-за конфликта вокруг сегодняшнего рейда СБУ в «Нафтогазе»?



Да нет, за два дня все можно решить. Если у них есть желание найти повод, чтобы избежать вопроса, это другое дело. Но мы подобные попытки истолкуем как поиск повода и посчитаем, что БЮТ продолжает разрушать коалицию. Общественность об этом узнает. Если БЮТ хочет сохранить коалицию, то мы решим и вопрос «Нафтогаза», и вопрос Огрызко. Если люди доверяют друг другу, то могут решить все.