«Маски-шоу» в «Нефтегазе»

Они захватили заместителя главного бухгалтера «Нефтегаза» и закрыли ее в кабинете, требуя выдать (внимание!) оригиналы договоров «Нефтегаза» и «Газпрома» от 19 января. Это, как выяснилось позже, были офицеры спецподразделения СБУ, у которых санкции прокуратуры на такие действия не было. Бухгалтершу довели до сердечного приступа, «альфовцы» закрылись в комнате для изучения документов... Поэтому, в то время, когда Хорошковский рассказывал депутатам, как 1,7 миллиарда долларов, предназначенных на оплату за транзит газа, две недели гуляли между банками Украины и России, а руководство правительства завладело «чужим имуществом», а именно природным газом на сумму 7,4 миллиарда гривен, в Раде, прослышав, что происходит в «Нефтегазе», немедленно сформировался свой отряд – «бютовский». Группа депутатов БЮТ уже через десять минут была на месте событий. Их попытались остановить, но куда там! Не те люди прибыли, чтобы их так просто можно было испугать или вернуть автоматами или машкарой на лице – Власенко, Забзалюк, Коротюк, Павловский и с десяток других, которые на своем политическом и жизненном веку видели и не такое. Им, не без драки, удалось содрать кое с кого из «захватчиков» «Нефтегаза» защитные «чулки», вытребовать у них документы... Все это, конечно, сопровождалось многочисленными фото- и телекамерами: журналисты, прознав, что в «Нефтегазе» происходит что-то непонятное... «Сегодня ночью представителями СБУ был арестован руководитель энергетической таможни Тарас Шепитько, и мы как народные депутаты стали свидетелями этого ареста, - изложил «Главреду» ход событий «бютовец» Владимир Каплиенко. – Перед этим его допрашивали на протяжении шести часов, ему инкриминировали преступление по 191 статье части 5 Уголовного кодекса Украины злоупотребление служебным положением и присвоение материальных ценностей. Мы сегодня вызывали в Верховную Раду для отчета первого заместителя главы СБУ Валерия Хорошковского, поскольку и.о. главы СБУ Валентин Наливайченко в командировке. Но, получив сообщение о том, что блокируется НАК «Нефтегаз» с попыткой арестовать главного бухгалтера или его первого заместителя, мы и приехали сюда как народные депутаты. Мы вытеснили отсюда людей, которые сначала не хотели представляться, и представились только тогда, когда с них сорвали маски – это были офицеры спецподразделения СБУ. Их задачей было вывести Кушнир из офиса и доставить в СИЗО для показаний, на основании которых против нее возбудили бы уголовное дело...» Ради чего нужно было устраивать именно таким образом и именно в это время все это, у собравшихся в «Нефтегазе» «бютовцев» версия была единственная: нужно было во что бы то ни стало не дать «отобрать» 11 миллиардов газа у «РосУкрЭнерго» в пользу «Нефтегаза», что и сделал, то ли понимая, что делает, то ли нет, «энергетический таможенник» Шепитько. Практически все были единодушны в следующем тезисе: Хорошковский как, фактически, аффилированный партнер Фирташа, вместе с действующим Президентом Украины подняли такую бучу затем, чтобы избежать отбирания этого газа, несмотря на то, что он уже попал в расчеты НАК «Нефтегаз» и «Газпрома», и за него уплачены 1,7 миллиарда долларов... «СБУ превратилась в частную охранную контору бизнеса господина Фирташа, Хорошковского и иже с ними – коррупционного ядра «РосУкрЭнерго», которое развалит Партию регионов изнутри, - комментировал депутат Андрей Павловский. – Насколько можно понять, вся эта интермедия происходит потому, что «Нефтегаз» и Таможенная служба посмели растаможить в пользу государства 11 миллиардов кубометров газа, которые «Газпром», по соглашению с «Нефтегазом», отобрал у «РосУкрЭнерго» и передал государству Украина. К сожалению, коррупционная группа «РосУкрЭнерго» и Фирташа пустила корень и в Секретариате Президента, и в Партии регионов... Мне очень жаль наших оппонентов – Партию регионов, которую «РосУкрЭнерго» просто разваливает изнутри... Идет борьба за 11 миллиардов кубометров газа: если во времена кризиса за 2 тысячи гривен человека, извините, могут прирезать, то сейчас речь идет о миллиардах долларов из государственной казны. Конечно, у тех, кто теряет такие деньги, рвет крышу!.. » Павловский заверил, что БЮТ немедленно обратится в суд по поводу действий СБУ как по уголовному делу, возбужденному против руководства НАК «Нефтегаз», так и по поводу следственных действий относительно задержанного сотрудника энергетической милиции Шепитько. Собственно, решение Шевченковского районного суда о приостановлении всех следственных действий БЮТ достал уже через три часа после начала этих бурных событий – об этом немедленно и с удовлетворением сообщил прессе главный «бютовский» юрист Андрей Портнов. Депутаты между тем постановили не оставлять помещения «Нефтегаза» до решения суда. У них на глазах пострадавшую бухгалтершу все жы вывели под руки работники СБУ в масках – правда, к карете скорой помощи, ждущей больную во дворе... Между тем, все только начиналось: события на Богдана Хмельницкого привлекли внимание и правительства, и Секретариата Президента, и Президента, и, как того следовало ожидать, «Газпрома». Правда, спикер «Нефтегаза» Валентин Землянский сразу заявил, что конфликт вокруг компании никоим образом не повлияет на расчеты за газ с «Газпромом», но, наверное, это не сняло у подчиненных Алексея Миллера вопрос – «что там у них происходит?» Известно, что «РосУкрЭнерго» и Дмитрий Фирташ в отношениях с «Газпромом» и лично с премьером Владимиром Путиным переживает далеко не лучшие времена: похоже, эту кампанию решено окончательно аннигилировать как посредника. Поэтому такие решительные действия со стороны не каких-то там рейдеров, а Государственной службы безопасности в защиту частной кампании – газового посредника, как минимум вызвали немало вопросов у россиян... Заявления же высших официальных лиц Украины внесли еще большую сумятицу в понимание того, что происходит. Президент Виктор Ющенко через своего пресс-секретаря сообщил, что полностью поддерживает действия сотрудников СБУ, о которых ему все известно. «Президент убежден: в расследовании обнаруженных злоупотреблений как раз и следует проявить адекватную решимость и настойчивость, - отметила она. - Президент категорически не воспринимает всю политическую шумиху, поднятую вокруг этого дела и действий СБУ. Все громкие заявления - сигнал обществу о том, чьи корыстные интересы затронули действия сотрудников Службы безопасности»... В то же время на противоположном «полюсе» - в Кабмине, в кабинете первого вице-премьера Александра Турчинова состоялось екстренное совещание, которое также завершилось рядом заявлений последнего: о том, что захват здания «Нефтегаза» происходил по приказу Президента, что промежуточной целью такого захвата и изъятия документов был срыв договоренностей между «Нефтегазом» и «Газпромом», и защита интересов «РосУкрЭнерго» , а конечной, стратегической целью – дестабилизация ситуации в стране. Безусловно, все это лишь видимое начало открытой войны между теми, кто, уже не скрывая, называют друг друга оппонентами – Президентом и премьером. Почему это «начало» оказалось таким демонстративным и грубым? Почему действия СБУ упорно вызывают дежавю с событиями двухлетней давности под Генпрокуратурой, когда спецотряд милиции во главе с тогдашним министром Василием Цушко пытался взять здание штурмом? Конечно, очень заманчиво построить цепочку событий, приведшую к сегодняшним событиям в «Нефтегазе»: отставка главы МИД Владимира Огрызко, преодоление вето Президента на закон о ВСК, заявление Тимошенко изданию Le Mond в канун ее визита в Париж и о желательности досрочных президентских выборов, и что ничто не помешает ей победить... Как результат – решительные действия Банковой в «нефтегазовом» направлении и, так сказать, coup le grace и премьеру, и ее отношениям с Россией... Такая вот месть не без пользы для союзников из «РосУкрЭнерго» . Возможно, кому-то очень хотелось, чтобы все выглядело именно так. Однако недвусмысленные заявления самого Президента дают все меньше оснований полагать, что мотивы СБУ были иными.