Еврореалисты в зазеркалье

И стимулировали ее своим поведением, что бы кто не говорил, не власть имущие, а пришлые еврооптимисты из разных структур. Они уверяют, что ждут возвращения Беларуси в Европу. И предлагают для этого инструмент в виде программы «Восточное партнерство». Приступ интереса еврооптимистов к суверенной Беларуси дивным образом совпал с откровениями некоторых евроскептиков. «Евросоюз превратился в недемократическую структуру, которую можно сравнить с коммунистическими режимами Восточной Европы, запрещавшими свободу выбора». С таким резким заявлением выступил в Европарламенте президент Чехии Вацлав Клаус. Он также сравнил ЕС с бывшим СССР. Как известно, с января 2009 года Чехия является страной, председательствующей в Евросоюзе. По словам Клауса, параллель между ЕС и СССР заключается в том, что страны ЕС, как в свое время республики СССР, передают часть своих полномочий союзным органам и признают прямое действие наднационального законодательства в рамках своих юрисдикций. Интересно, что на подобные темы иногда не против поговорить и строители малопонятного для bon sens союзного государства. Тем не менее, обе его части также сегодня переживают тяжелые последствия мирового кризиса. И не всегда в согласии между официальными Минском и Москвой. К примеру, по вопросу введения единой валюты. А что касается Евросоюза, то наблюдатели отмечают, что сейчас, когда внутри него нарастают разногласия о путях борьбы с мировым кризисом, многие опасаются, что единству ЕС угрожает новая опасность раскола. Демонстративный отказ чешского правительства от введения евро на территории страны был во многом вызван опасением официальной Праги по поводу того, что экономика страны будет управляться чиновниками из Еврокомиссии. Как известно, в жарких спорах между еврооптимистами и евроскептиками все чаще стали фигурировать те, кто называет себя еврореалистами. К ним себя причисляет бывший президент Польши Александр Квасьневский, взявшись было еще несколько лет тому назад собрать группу этаких «мудрецов» европейской политики, которые изъявили готовность помочь нынешней Беларуси выйти из состояния внешнеполитической самоизоляции. Лордом Беллом тогда и не пахло. А предложения «мудрецов» официальным Минском были отвергнуты. Немалую роль в этом сыграл состав группы «мудрецов». Среди них фигурировали экс-главы МИД Литвы Антанас Валионис и Украины Борис Тарасюк. Литовскому дипломату белорусская сторона фактически отказала, в свое время, в агремане на должность посла. Не жаловал своими заявлениями белорусский режим и украинский дипломат. Так что, состав «группы спасения» во главе с еврореалистом Александром Квасьневским доверия у руководства Беларуси вызвать никак не мог. Особенно после видной роли самого Квасьневского во время Оранжевой революции в Украине. Говорят, что тогда именно президент Польши смог «разбудить» Хавьера Солану и брюссельских комиссаров, чуть было не проспавших украинскую революцию. Что было, то было. Правда сегодня, преодолев аллергию на «оранжевых», официальный Минск пытается активизировать двусторонние отношения. В том числе и по линии программы ЕС «Восточное партнерство». И уже Хавьер Солана неким образом будит остальных в отношении Беларуси. Так, экс-глава МИД Украины, а ныне нардеп из НУ-НС Борис Тарасюк полагает, что визит верховного комиссара Евросоюза по вопросам единой внешней политики и безопасности Хавьера Соланы в Минск означает концептуальное изменение политики ЕС в отношении Беларуси. Проще говоря, снимет изоляцию Беларуси. Такое мнение он высказал в эфире радио "Свобода": «Визит Хавьера Соланы в Минск знаменует изменение концептуальных подходов Европейского Союза к Беларуси». Оказывается, признает Тарасюк, то, к чему пришел Евросоюз, было с самого начала позицией Украины. Наша международная рабочая группа по Беларуси, которую возглавляет бывший президент Польши Александр Квасьневский, разработала рекомендации для США и ЕС, которые состояли в том, что политика изоляции Беларуси не дала желательного эффекта. Я убежден, что изоляция Беларуси больше нанесла вред белорусскому народу, белорусской демократии, чем режиму Лукашенко", - отметил Тарасюк. "Я приветствую изменение подходов ЕС к Беларуси. Я думаю, что это положительный сдвиг, если за ним стоит демократизация Беларуси", - подчеркнул он. Но на это «если» как раз и обращают внимание еврореалисты в самой Беларуси, с которыми пришлые еврооптимисты разговаривать не пожелали. Тогда им решили напомнить о белорусских реалиях еще раз. Заявление верховного комиссара Евросоюза Хавьера Соланы об отсутствии у Европы условий для отношений с диктаторской Беларусью – это карт-бланш, данный режиму Лукашенко для дальнейших репрессий против оппозиции. Об этом на пресс-конференции в Минске заявили экс-председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Санников, бывший политзаключенный Александр Козулин, бывший политзаключенный, экс-министр внешнеэкономических связей Беларуси Михаил Маринич и лидер Партии БНФ Лявон Борщевский. Случайно или нет, но именно в день проведения этой пресс-конференции белорусских еврореалистов российское правительственное информагентство «Новости» распространило дезинформацию о том, что Беларусь включили в программу ЕС «Восточное партнерство». Чуть раньше, подобным образом «сливали» из анонимных брюссельских источников дезу об отмене санкций ЕС в отношении Беларуси. Похоже, что кто то пытается работать покруче лорда Белла. Как отметил Андрей Санников, в программе «Восточное партнерство» идет разговор об одинаковости подходов к политическим и экономическим вопросам. Это расширение сотрудничества на базе одинаковых реформ. «Какие могут быть одинаковые реформы у демократической объединенной Европе и у диктаторской Беларуси?»- спросил Санников не только у присутствовавших на пресс-конференции. Приходится констатировать, что белорусским еврореалистам противостоят не только еврооптимисты, но и циничные прагматики, проповедующие realpolitik. Чем может закончиться развязанная европейцами дискуссия вокруг и в самой Беларуси должно стать ясно уже в текущем году, когда мировой кризис, по разным прогнозам, должен захлестнуть Беларусь в полной мере.