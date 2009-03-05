Наши шпионы в румынском огороде?

Скептиков, полагавших, что Украина способна быть лишь полем битвы сильных мира сего, очевидно, с недавних пор должно поубавиться – на днях наша страна стала частью настоящего шпионского скандала.

Едва ли не впервые в истории новейшей Украины за границей задержали людей, якобы шпионивших в пользу нашего государства.



Не успели окончательно улечься страсти после осуждения к 12,5 годам заключения бывшего высокопоставленного сотрудника минобороны Эстонии Германа Симма за то, что он шпионил в пользу России, как информационное пространство заполонили слухи о выдворении из Румынии украинского «агента 007». В частности, об этом во время своей обвинительной тирады перед отставкой Владимира Огрызко упомянула нардеп от ПР Инна Богословская.



И хотя в подтверждение своих слов она никаких доказательств не привела, в румынских СМИ откровенно говорят о причастности к этой шпионской истории гражданина Украины.



Итак, что, собственно, произошло? В Румынии арестовали румынского офицера и гражданина Болгарии по обвинению в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. По версии следствия, румынский военнослужащий Флоричел Аким, начиная с 2002 года, в течение пяти лет копировал из служебных компьютеров информацию, которая является государственной тайной и раскрытие которой может навредить национальной безопасности Румынии. Скопированные документы румынский гражданин продавал за $1000 за штуку болгарину Петару Зиколову, а тот, в свою очередь, как сам сознался на допросах, за приблизительно такие же деньги перепродавал засекреченную информацию неназванному «представителю посольства Украины в Бухаресте», с которым Зиколов подружился еще в начале 2000 года.



В переданной информации речь шла о военных системах связи, натовских картах, частотах радаров, схемах и других данных о военной технике и тому подобное. Словом, все как в старых добрых фильмах о Джеймсе Бонде.



В болгарском МИД быстро открестились от Зиколова: мол, он с официальной Софией никак не связан. Зато румынский телеканал Realitatea TV со ссылкой на ордер на арест Зиколова и Акима сообщает, что задержанный гражданин Болгарии в течение последних 10 месяцев работал на румынскую разведку, и все это время передавал румынам информацию о собственной шпионской деятельности на территории Румынии, а также список иностранцев, которые с ним сотрудничали.



Что касается Акима, то румынская разведка заявила, что «вела» его еще с 2005 года. Зиколов не признает себя виновным, а вот сотрудник румынского министерства обороны признал свою вину и говорит, что информация, которую он добывал у себя в ведомстве, передавалась России.



Заявления румынских следователей не столь однозначны: они говорят, что данная информация передавалась «стране, не входящей в НАТО».



Румынские СМИ вчера сообщили, что под этими словами имеются в виду и Россия, и Украина. Более того, по информации местных журналистов, персонами нон грата объявлены военный атташе посольства Украины в Бухаресте и его помощник.



Информированные источники «Главреда» утверждают: даже если окажется, что к этой истории причастны граждане Украины – в данном случае, сотрудники нашего посольства – то официальный Киев будет активно от этого дистанцироваться. В конце концов, такова общепринятая тактика, которой в подобных случаях придерживаются практически все государства. На данный момент украинская сторона ни в ипостаси посольства Украины в Румынии, ни МИД, ни из СБУ никак не прокомментировала возможную причастность гражданина Украины к этой истории и высылку на родину военного атташе украинского посольства в Бухаресте.



Однако эту информацию уже вчера подтвердил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко: «Нам известно о том, что румынская сторона приняла решение рекомендовать отозвать в Киев украинского военного атташе в Румынии и его помощника со ссылкой на какую-то свою определенную аргументацию». Бывший министр обороны утверждает, что теперь Украина должна решиться на адекватный симметричный шаг – тоже попросить из Украины двух румынских военных дипломатов.



Сегодня о том, что Минобороны будет рекомендовать принять именно такие меры, заявил Юрий Ехануров.



В румынском посольстве в Киеве на вопрос «Главреда» о причастности украинца к этой истории только пожимают плечами: мол, там тоже знают о ходе этой истории из СМИ. «Нужно ожидать официального подтверждения информации об объявлении сотрудников украинского посольства в Бухаресте персонами нон грата», - заявил нам пресс-секретарь Посольства Румынии в Киеве Ион Навал.



Впрочем, первые дипломатические сигналы об охлаждении украинско-румынских отношений уже поступают. За несколько дней до ареста Акима и Зиколова Бухарест отменил официальный визит в Украину Президента Румынии Траяна Басеску, запланированный на 25-26 февраля. И это после решения «дела Змеиного», которое много лет было конфликтным фактором в отношениях между Киевом и Бухарестом! Не исключено, что охлаждение отношений между нашими государствами продолжится и на других направлениях: например, можно ли сейчас быть уверенными, что Румыния продолжит последовательную поддержку євроатлантичних устремлений Украины?..



Так или иначе, в румынской шпионской истории (как и в недавнем эстонском скандале) общие по меньшей мере две вещи. Во-первых, в обеих этих историях информация, за которой охотились шпионы, касалась НАТО. Во-вторых, фигурантом этих скандалов выступает Россия. Поэтому возможно, что кто-то из больших геополитических игроков региона видит в новых странах - членах Альянса «слабое звено» доступа к информации о НАТО...



Как бы то ни было, сейчас Москва стремится дистанцироваться от этой шпионской истории. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил СМИ, что этот скандал – проблема не России, а Украины, ведь это украинского, а не российского атташе высылают из Румынии...



В любом случае, этот инцидент может еще не раз икнуться Киеву. Бывший руководитель Управления военной информации (разведки) Генштаба Вооруженных Сил Румынии Михай Маргарит в интервью румынской газете «Адеварул» заявил, что целью этого шпионского скандала является дискредитация Украины перед НАТО: ведь традиционно подобные инциденты улаживают на секретных переговоры между странами, не афишируя высылки шпионов из страны.



Повод для того, чтобы насторожиться, дает и совершенно нетипичная для подобных случаев открытость румынских спецслужб: уже на следующий день после задержания Зиколова и Акима оперативное видео их задержания появилось в Интернете (здесь – http://www.youtube.com/watch?v=ddpMDa7rmHw и здесь – http://www.youtube.com/watch?v=acvSsa-hbJ8 ).



В связи с этим достаточно логичными выглядят подозрения о том, что путем раздувания шпионского скандала румынская властная верхушка решает какие-то свои внутриполитические вопросы. А украинская тема и в самом деле занимает заметное место в политическом дискурсе наших соседей: вспомнить хотя бы недавние слова Траяна Басеску о том, что он считает настоящими национальными предателями тех румынских руководителей, которые подписали с Украиной договор о делимитации государственной границы, по которому нашему государству отошли Северная Буковина и Бессарабия. Эти слова вполне можно было бы воспринимать как предъявление Киеву территориальных претензий...



Подобные заявления раньше связывали с предвыборным заигрыванием Басеску с румынскими гражданами, проживающими в Украине. В конечном итоге, во время последних президентских выборов подавляющая часть украинских румынов поддержала именно действующего главу Румынии.



На данный момент сказать наверняка, какой контекст в шпионском скандале более важный: внешнеполитический (например, стремление осложнить продвижение Украины к НАТО) или румынский внутриполитический – невозможно. Тем более что совсем не факт, что эта история закончилась. Поэтому – весьма возможно, что «продолжение следует»...