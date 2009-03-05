БЮТ нападает, Огрызко защищается

Вчера «тимошенковцы» перечислили все свои претензии к Огрызко (их, кстати, оказалось достаточно много) и... заявили о готовности вернуть Владимира Станиславовича на должность. С тем условием, что он перед этим извинится перед Кабмином и премьером «за действия, которые причинили вред репутации Правительства и репутации Украины».



Сегодня свой ответ на это письмо обнародовал Владимир Огрызко. Он отверг упреки «бютовцев» и заявил, что попросил Президента не подавать свою кандидатуру в Кабмин Тимошенко: «Не последнее же в конце концов правительство в нашей истории?!»



«Главред» публикует оба этих письма, чтобы наши читатели имели возможность расставить для себя все акценты в отношениях между Владимиром Огрызко и его бывшим руководством.











ПОЗИЦІЯ ФРАКЦИИ БЛОКА ЮЛИИ ТИМОШЕНКО

ПО ПОВОДУ УВОЛЬНЕНИЯ С ДОЛЖНОСТИ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

УКРАИНЫ





Фракция Блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде Украины оценивает работу министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко как недостаточную для укрепления международного авторитета нашего государства, утверждения достойного статуса независимой Украины в мире.Во-первых, под руководством министра иностранных дел Владимира Огрызко фактически ослаблена деятельность по евроинтеграции Украины. Работа в этом направлении сводится к пустым лозунгам и декларациям, односторонним заявлениям и намерениям, которые не имеют позитивной обратной реакции со стороны Евросоюза. Во время руководства Владимира Огрызко внешнеполитическим ведомством отношение европейских структур к Украине и ее готовности к полноценной евроинтеграции снизилось до скептического.Во-вторых, фактически прекращена работа по приобретению Украиной членства в Североатлантическом альянсе (НАТО). Заявления руководителей этого блока и руководителей государств-членов блока, сделанные в последнее время, позволяют сомневаться в возможности участия Украины в программах НАТО в ближайшей перспективе.В-третьих, победные реляции и объяснения Владимира Огрызко в отношении решения международного суда по делу острова Змеиный не выдерживают никакой критики.В-четвертых, министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко проводит деятельность, направленную на дискредитацию действий Правительства Украины, Премьер-министра Украины, что в результате, порочит Украинское государство.Министр иностранных дел должен быть выразителем позиции всей украинской власти, а не отдельных должностных лиц. К сожалению, Владимир Огрызко на международной арене стал выразителем позиции секретариата Президента Украины.В частности, министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко:- в одностороннем порядке отменял предварительно запланированные международные визиты Премьер-министра Украины;- персонально занимался дискредитацией визитов руководства Правительства, направляя в посольства Украины за рубежом циркуляры и инструкции, имевшие целью сорвать визиты и международные переговоры;- на встрече с послами стран Скандинавии распространял провокационную информацию, обнародованную сотрудником секретариата Президента Украины А.Кислинским „О государственной измене Юлии Тимошенко”;Последней каплей, переполнившей терпение, стало распространение по каналам Министерства иностранных дел Украины информации, порочащей честь и достоинство Правительства Украины. Речь идет об одном из последних заседаний Совета национальной безопасности и обороны, на котором Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выступила против инициатив этой властной структуры о прикрытии коррупции в энергетике. Дошло до того, что Министерство иностранных дел Украины рассылает письма, в которых просит считать действия Премьер-министра ошибочными и не отвечающими действительности. Это сообщение носит откровенно грубый и провокационный характер (настоящий документ мы прилагаем). Такая политика украинского МИД вызывала понятный шок во всем мире.Ввиду вышесказанного, можно утверждать, что работа министра иностранных дел Украины по откровенной дискредитации Правительства приобрела системные признаки. Ни в одной цивилизованной стране, ни в одном Правительстве ни один премьер-министр не терпел бы такого руководителя никогда.Однако Юлия Тимошенко для сохранения стабильности в парламентской коалиции и во имя избежания дополнительных политических конфликтов во время борьбы с последствиями мирового финансового кризиса, была согласна терпеть эту далеко не дипломатическую деятельность Владимира Огрызко и просила фракцию воздержаться во время голосования постановления Верховной Рады Украины об его увольнении с должности.Фракция приняла решение не голосовать за увольнение Владимира Огрызко с должности министра иностранных дел Украины. Однако часть депутатов нашей фракции поддержала постановление о его увольнении, руководствуясь, прежде всего, оценкой его деятельности на этом посту, критерии которой приведены в этом заявлении выше....Сегодня наши коллеги по коалиции из блока „Наша Украина - Народная самооборона”, с которыми мы плодотворно сотрудничаем в парламенте, настаивают на общем голосовании отмены постановления об увольнении Владимира Огрызко с должности министра иностранных дел.Мы, ради сохранения целостности коалиции и обеспечения четкой работы Верховной Рады Украины, согласны пойти им навстречу и проголосовать всем составом фракции за возвращение Владимира Огрызко на должность министра иностранных дел Украины.Вместе с тем, мы считаем, что такому голосованию должно предшествовать извинение со стороны министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко перед Правительством и Премьер-министром за действия, которые нанесли вред репутации Правительства и репутации Украины. Это должно стать гарантией того, что деятельность министра иностранных дел Украины будет служить интересам Украинского государства и исключит на будущее составляющую политических заказов в его работе, которая до недавнего времени сводилась к дискредитации Украинского Правительства.С горечью и разочарованием воспринял документ фракции БЮТ по поводу решения Верховной Рады от 3 марта этого года.В нем все перевернуто вверх ногами.Реальные внешнеполитические результаты названы недостатками, зато попытки сдержать развал единственной линии во внешней политике квалифицированы как дискредитация Правительства.Говорят, «Ослаблена деятельность по евроинтеграции Украины».Напротив – достигнуты ощутимые сдвиги. Мы только мечтали о возможности начать процесс реальной интеграции в ЕС. И решение Саммита ЕС – Украина в Париже является убедительным тому подтверждение. Будет заключено Соглашение об ассоциации. Начата работа над соглашением о зоне свободной торговли и о безвизовом режиме для украинских граждан. Украинские дипломаты в прошлом году заложили все основы для последующего успеха.Вопрос лишь в том, не завалит ли теперь главный евроинтегратор Кабмина то, что должны быстро и эффективно сделать дома. Это ведь не о концепциях и коммуникациях философствовать и антипрезидентские статейки некоторым наивным европейским политикам подсовывать.Или о НАТО. Просто слезы умиления наворачиваются на глаза.БЮТ вдруг заговорил о любви к НАТО? Не в лесу ли что-то большое родилось?!А почему же Премьер и ее верный заместитель весь прошлый год постоянно дискредитировали Украину, правительство и собственно самих себя, повторяя в один голос на всех своих международных встречах, что Украина не хочет в НАТО, а подпись Премьера под известным письмом - это какое-то досадное недоразумение.Но даже несмотря на столь «пылкий патриотизм» руководителей правительства, украинской дипломатии все же удалось достичь главного: Украину примут в НАТО.Сегодня имеем инструмент практического приближения и вступления в НАТО – годовую национальную программу. Продемонстрируем результат - не будут нужны никакие другие формальности.Но сможем ли ее выполнить с таким финансированием, которое фактически уничтожает Вооруженные силы Украины, а внешнеполитическое ведомство ставит в роль попрошайки?Не будем забывать, что сделано это сознательно. И понятно, кем.Это так, о словах и делах.Но главное, конечно, не в передергиваниях, натяжках и примитивной дезинформации, отвечать на которые, значит опускаться ниже допустимого этического уровня.С самого начала создания коалиции был взят курс на развал единственной внешнеполитической линии Украины. Чем нанесен непоправимый вред авторитету государства.Неоднократно ощущал это на себе во время контактов с иностранными коллегами, пытаясь между тем хоть как-то сохранять лицо страны. Но каждый новый месяц подтверждал – речь идет о перестройке партийной внешней политики БЮТ, параллельной - государственной.Это не просто нонсенс. Это подрыв основ самой государственности. Это нарушение Конституции и законов Украины. Тут уже идет речь не об извинении, а об ответственности.Можно ли вести переговоры без директив? Можно ли не выполнять утвержденные Главой государства указания? Можно ли не допускать украинских послов или заместителей министра к участию в международных встречах и переговорах? Можно ли не информировать об их итогах? Можно ли делать заявления о решении конституционного органа - СНБОУ, которых он не принимал, и будоражить таким образом пол-Европы. А потом обвинять во всех грехах МИД, который лишь пытался приуменьшить причиненный этими заявлениями вред. Да еще и заставлять за это извиняться.Высшая лига цинизма!Таких «почему» можно привести десятки.Что же это, как не дискредитация не только правительства, но и самого государства?Как министр действовал всегда в рамках полномочий и закона. Пытался своей работой приблизить две важные вещи – вступление в НАТО и ЕС, потому что считаю это гарантией обеспечения независимости государства.Голосование 3 марта четко продемонстрировало, что министр, который защищает интересы своего государства, премьеру на самом деле не нужен.Как ничего не стоят такие глупости, как собственные обещания перед партнерами по коалиции. «Кидали» ведь уже не раз, разве до сих пор не привыкли?Завершая свою работу на должности министра, хочу выразить членам фракции «Наша Украина», многим БЮТовцам, которые и в эти дни выражали мне свою поддержку и солидарность, депутатам из фракции В.Литвина свою благодарность за их государственническую позицию, за помощь МИД в его деятельности.Благодарю своих коллег из правительства за сотрудничество и понимание. Вместе мы сделали много полезных дел.Но продолжать работу при таком руководстве Кабмина считаю для себя невозможным. Даже, с извинениями с его стороны.Поэтому обратился к Президенту Украины с просьбой не вносить мою кандидатуру на должность Министра иностранных дел Украины в состав этого правительства. Не последнее же в конце концов правительство в нашей истории?!