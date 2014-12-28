Боевики создали "новостные агентства" для антиукраинской пропаганды

Главари террористических организаций ДНР и ЛНР для пропаганды антиукраинских идей создали два "информационных агентства".

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко, передает УНИАН.

Также он сообщил, что кураторами этих "агентств" является один из российских интернет-порталов Крыма.

"Главарь террористической организации "ДНР" Захарченко подписал распоряжение о создании "Донецкого агентства новостей" (сокращенно "ДАН"). Аналогичная структура под названием "ЛАН" создана в среде боевиков "ЛНР ", - сказал Лысенко.

Также он добавил, что "оба агентства созданы под патронатом одного из интернет-порталов, действующих на территории аннексированной АР Крым, и распространяют исключительно лживую антиукраинскую шовинистическую пропаганду".

Напомним, ранее крымский "губернатор" Сергей Аксенов предложил "перетерпеть" санкции, которые обрушились на жителей полуострова и во всем обвинил "врагов".