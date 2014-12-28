Луценко предложил Раде ввести конфискацию имущества взяточников

Верховная Рада зарегистрировала проект закона о конфискации имущества коррумпированных чиновников.

Автором документа стал депутат от "Блока Петра Порошенко" Юрий Луценко, передает "Украинская правда".

Как говорится в пояснительной записке, наказанием за "получение чиновником необоснованного имущества или передача им такого имущества родственникам или связанным лицам при отсутствии признаков легализации, наказываются лишением свободы на срок до двух лет с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества".

При этом чиновники, занимающие особо ответственные должности, будут попадать в тюрьму на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Отказ чиновником предоставлять информацию Антикоррупционному бюро будет караться штрафом от ста до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Если информацию откажется предоставлять чиновник, занимающий особо важную должность, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Необоснованным считается имущество, стоимость которого превышает триста необлагаемых минимумов доходов граждан, если законность источника происхождения не подтверждена в установленном законом порядке.

Стоит отметить, что избежать уголовной ответственности можно будет, добровольно сообщив о преступлении компетентным органам.

"Решение об освобождении от уголовной ответственности принимается органом досудебного расследования или судом", – говорится в законопроекте.

Напомним, сегодня, 28 декабря, Рада проводит внеочередное заседание, на котором обсуждается проект бюджета страны на 2015 год.