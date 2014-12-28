Депутаты коалиции обязаны принять бюджет-2015 - Небоженко

Верховная Рада обязана утвердить Государственный бюджет на 2015 год.

Об этом заявил директор Социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, комментируя ситуацию с затягиванием бюджетного процесса украинским парламентом в воскресенье, 28 декабря.

Политолог объяснил, что принятие бюджета – это реальное и единственное доказательство существования не только парламента, но и коалиции. "Потому большинство не на словах, а делом должно продемонстрировать свое единство", – добавил он.

Виктор Небоженко отметил, что бюджет нужен, в частности, и для того, чтобы Украина могла получить финансовую помощь в очень сложных условиях открытой интервенции и, как результат, потери большой части экономического потенциала. Он подчеркнул, что помощь МФВ также нужна потому, что в условиях внешней агрессии никакой иностранный капитал не рискнет вкладывать сюда деньги.

"Да, бюджет непростой, но ведь нужно с чего-то начинать, внося в будущем поправки и добавления в документ. Кабинет министров Украины без государственного бюджета – это политическая эстрада, а не высший орган исполнительной власти в стране", – заявил директор Социологической службы "Украинский барометр".

По словам Небоженко, главная причина того, что вокруг бюджета ведутся настоящие бои– это не только желание Кремля лишить Украину реального финансового документа и возможности провести реформы, но и трусость со стороны депутатов. "Но теперь так будет ежедневно– каждый следующий реформаторский закон будет опаснее и сложнее предыдущего. Привыкайте, господа депутаты!", – призвал эксперт.

"Повторяю: принятие бюджета – это обязанность депутата. Не можешь – не берись, не хочешь – выходи из большинства и иди к друзьям Путина – там сытнее и не так страшно", – резюмировал Виктор Небоженко.