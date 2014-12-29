Следующее заседание Рады назначено на 13 января

Следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится во вторник, 13 января.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте парламента.

Заседание, запланированное на 30 декабря, отменено.

В период с 29 декабря по 2 января, как говорится на сайте Рады, депутаты будут работать с избирателями.

С 5 по 9 января – работа в комитетах, комиссиях, фракциях и группах.

Отметим, что почти всю ночь на 29 декабря Верховная Рада работала над принятием бюджетных законов и самого государственного бюджета на 2015 год.