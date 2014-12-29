Правозащитник о заложниках боевиков: количество "зашкаливает" за 800

Руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко заявил, что в плену у террористов остаются более 800 человек.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, пишет Укринформ.

"Количество людей, которые сейчас находятся в плену, по разным данным "зашкаливает" за 800", - отметил активист.

"По данным МВД - около 300 людей, по данным СБУ - разница приблизительно в сотню, а по данным неправительственных организаций - это 800-900", - добавил Мартыненко, уточнив, что говорится, в частности, и о гражданском населении, которое попало в заложники боевиков на оккупированных территориях Донбасса.

В то же время он подчеркнул, что количество нарушений прав человека на востоке нашей страны является достаточно масштабным и многоплановым.

"Это нарушение прав пациентов в психиатрических и в гериатрических учреждениях, в детских домах и нарушения, связанные с невыплатой пенсий. Словом, это очень большой спектр нарушений", - сказал правозащитник.

Напомним, ранее нардеп от партии "Самопоміч" Семен Семенченко заявил, что боевики на Донбассе удерживают в плену более 400 украинцев.