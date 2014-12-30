Премьер: цены восстановления Донбассе не знает никто

Количества денег, необходимых для восстановления Донбасса, нельзя назвать до тех пор, пока туда не отправятся эксперты, которые смогут назвать точные цифры.

Премьер-министр Арсений Яценюк на итоговой пресс-конференции, передает УНИАН.

"Наша цель – на донорской конференции получить средства, в том числе для реконструкции Донбасса. Сейчас у меня в папке есть материалы, сколько нам нужно средств на реконструкцию Донецка и Луганска", - подчеркнул он.

В то же время глава Кабмина отметил, что конкретные цифры не сможет назвать никто.

"Мне там понаписали – 100, 200, 500 миллионов. Никто не знает, сколько нужно средств. Это так же нужно честно признать, потому что до того момента, пока мы не восстановим контроль над территориями и не отправим туда экспертов и специалистов, которые смогут оценить реальный развал инфраструктуры, цифры не будет", - заявил премьер.

Напомним, ранее глава правительства рассказал, что никакого проедания кредитов МВФ не было и не могло быть, и объяснил, почему.

Главные высказывания Яценюка смотрите в спецтеме "Главреда".