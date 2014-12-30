Премьер: цены восстановления Донбассе не знает никто

Яценюк рассказал, когда будет названа стоимость восстановления инфраструктуры Донбасса.
Количества денег, необходимых для восстановления Донбасса, нельзя назвать до тех пор, пока туда не отправятся эксперты, которые смогут назвать точные цифры.
Премьер-министр Арсений Яценюк на итоговой пресс-конференции, передает УНИАН.
"Наша цель – на донорской конференции получить средства, в том числе для реконструкции Донбасса. Сейчас у меня в папке есть материалы, сколько нам нужно средств на реконструкцию Донецка и Луганска", - подчеркнул он.
В то же время глава Кабмина отметил, что конкретные цифры не сможет назвать никто.
"Мне там понаписали – 100, 200, 500 миллионов. Никто не знает, сколько нужно средств. Это так же нужно честно признать, потому что до того момента, пока мы не восстановим контроль над территориями и не отправим туда экспертов и специалистов, которые смогут оценить реальный развал инфраструктуры, цифры не будет", - заявил премьер.
Напомним, ранее глава правительства рассказал, что никакого проедания кредитов МВФ не было и не могло быть, и объяснил, почему.
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