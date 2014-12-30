Семенченко о ситуации на Донбассе: это уже не АТО, а мировой конфликт

Нардеп от партии "Самопоміч" Семен Семенченко прокомментировал конфликт на Донбассе и заявил, что мир в Украине возможен.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон".

"Мир в Украине возможен, только если она победит в войне. А для этого требуется, чтобы мы внутри страны разобрались со своими проблемами: с экономикой, с коррупцией", - отметил нардеп.

"Если мы в нашей внутренней войне победим, я думаю, что в следующем году мы положим конец войне внешней. Если не победим, мир тоже возможен, если откатиться назад к тем временам, когда Украина была сателлитом России", - добавил Семенченко.

По его мнению, "тогда тоже будет мир, но не тот, который хочет народ".

"В любом случае, вопрос очень сложный. Это уже не АТО, это мировой конфликт, поэтому я надеюсь, что этот мир наступит, и приложу к этому все усилия", - подчеркнул он.

Напомним, ранее один из защитников донецкого аэропорта (за стойкость их называют "киборгами") - силовик с позывным "Маршал" - прокомментировал конфликт в Украине, заявив, что во всем виновата Россия.