Порошенко хочет переговоров с РФ о нарушении ею международных договоров: создал делегацию

Президент Украины Петр Порошенко сегодня подписал указ о делегации Украины для участия в переговорах с Российской Федерацией о нарушении ею своих обязательств по международным договорам Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Пресс-служба главы государства не уточняет, о каких именно нарушениях обязательств идет речь.

На сайте президента указ пока не опубликован.

Также сейчас не известно, кто именно вошел в официальною делегацию Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко подписал законы о снижении единого соцвзноса и дополнительном импортном сборе.