Кличко отказался от должности "вице-президента": Порошенко сделал предложение

Мэр Киева Виталий Кличко недавно отклонил предложение Президента Украины Петра Порошенко стать его "вице-президентом", заявил он в интервью австрийской газете Die Presse.

Об этом передает Немецкая волна.

По словам Кличко, он не хочет менять кресло Киевского городского головы на какую-то другую должность. В частности, после парламентских выборов Кличко отказался от мандата народного депутата и якобы даже не согласился на заманчивое предложение Порошенко.

"Я недавно отклонил предложение Порошенко стать его вице-президентом. Я не хочу уходить в отставку с поста мэра Киева", - заявил Кличко.

Отметим, что должности вице-президента в украинском законодательстве нет.

Напомним, ранее Кличко рассказал, почему вынужден поднимать цену на метро и городской транспорт.