На Луганщине произошел бой между ЛНРовцами и силами АТО: продолжаются перестрелки

В субботу утром, 3 декабря, в поселке Станица Луганская произошел бой между силовиками и террористами так называемой ЛНР.

Об этом сообщили в пресс-службе главы Луганской ОГА Геннадия Москаля.

В то же время в ведомстве уточнили, что поселок несколько раз подвергся обстрелам из минометов, однако системы его жизнеобеспечения не были повреждены и работают в обычном режиме.

"По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня в населенном пункте все еще продолжаются перестрелки с применением крупнокалиберных пулеметов и автоматов", - добавили в пресс-службе.

Обратим внимание, что в течение вчерашнего дня и минувшей ночью террористы так называемой ЛНР восемь раз обстреляли контролируемую Украиной территорию Луганской области.

"Горячие точки - Станица Луганская и Крымское Новоайдарского района. Значительных разрушений инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения нет", - подчеркивается на сайте.

Напомним, ранее сообщалось, что за ночь в зоне АТО на Донбассе боевики 10 раз прибегали к провокациям и открывали огонь по позициям украинских военных, используя различные виды вооружения.