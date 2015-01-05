Боевики готовятся отбивать атаки с воздуха, им помогают россияне

Возле города Шахтерск Донецкой области боевики подготавливают позиции для средств противовоздушной обороны.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что в данный район зафиксировано прибытие подразделения зенитно-ракетных комплексов ЗРК "Стрела-10М" (шесть единиц техники).

По данным военного эксперта, "подразделение укомплектовано специалистами ПВО из России".

Напомним, ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что на Луганщине в районе Бахмутской трассы было замечено передвижение ротной тактической группы российских ВДВ.