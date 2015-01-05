Боевики готовятся отбивать атаки с воздуха, им помогают россияне

В район Шахтерска прибыло подразделение зенитно-ракетных комплексов.
Возле города Шахтерск Донецкой области боевики подготавливают позиции для средств противовоздушной обороны.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.
В то же время он уточнил, что в данный район зафиксировано прибытие подразделения зенитно-ракетных комплексов ЗРК "Стрела-10М" (шесть единиц техники).
По данным военного эксперта, "подразделение укомплектовано специалистами ПВО из России".
Напомним, ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что на Луганщине в районе Бахмутской трассы было замечено передвижение ротной тактической группы российских ВДВ.