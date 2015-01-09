СНБО об украинских партизанах: это патриоты, в тылу врага отстаивают нашу землю

Спикер АТО Андрей Лысенко заявил, что в зоне спецоперации на Донбассе украинские партизаны проявляют активность в тылу боевиков, но информацией о конкретных результатах их деятельности силовики не располагают.

Об этом он сообщил во время брифинга в Киеве, отвечая на вопрос о том, соответствуют ли действительности данные об обстреле ими блокпоста боевиков в Станице Луганской, пишет Интерфакс-Украина.

"У нас нет информации о деятельности партизан, о ее результатах", - отметил Лысенко.

"Мы знаем, что они (партизаны - ред.) есть и выполняют опасную работу. Это наши патриоты, которые не сидят сложа руки, и в тылу врага отстаивают нашу землю, проявляют свою боевую активность", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в захваченном Луганске боевики так называемой ЛНР устроили охоту на партизан, которые расклеивали провокационные листовки.