Кабмин назначил Ляпину главой Государственной регуляторной службы

Кабинет министров Украины назначил Ксению Ляпину председателем Государственной регуляторной службы.

Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующее распоряжение от 9 января в 2015 г. №1-р опубликовано на Правительственном портале.

Как сообщалось ранее, в августе 2014 года правительство приняло решение о создании Государственной регуляторной службы, которая займется вопросами дерегулирования.

Ляпина была народным депутатом Украины 4-го созыва с апреля 2005 до мая 2006 от блока Виктора Ющенко "Наша Украина", народным депутатом Украины 6-го созыва с ноября 2007 до декабря 2012 от блока "Наша Украина - Народная самооборона", а также народным депутатом Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 от партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".

В августе 2014 года вышла из "Батькивщины" и вступила в партию "Народный фронт", от которой баллотировалась в Верховную Раду на выборах 26 октября по одномандатному округу № 216 города Киева, но не попала в Раду.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада изменила правила сбора ряда налогов для бизнеса: главные положения.