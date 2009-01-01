О чем сказал, а о чем промолчал Виктор Ющенко

Тут же появилось совместное заявление Президента Украины Виктора Ющенко и премьер-министра Юлии Тимошенко о том, что собственно украинского газа в подземных хранилищах хватит на нужды населения внутри страны на длительный период, вплоть до окончания отопительного сезона. Переговоры и консультации продолжаются: как подчеркивается в солидарном заявлении украинской власти, речь идет о цене газа по 201 доллар за тысячу кубометров (против цены в 250 у.е., как настаивают россияне) и повышении тарифов за транзит по украинской территории до 3 долларов за сто километров. Ранее официальные лица Украины подтверждали, что все долговые обязательства перед Россией в плане расчетов за 2008 год Украина выполнила. Известная внешняя угроза – отключение газа, вряд ли ставшее неожиданностью и для Президента, и для правительства, - побудила украинских политиков, по крайней мере, в этом вопросе, выступить консолидировано и оперативно. Разумеется, нет причин питать иллюзии, что такая солидарная позиция будет наблюдаться у них и в дальнейшем, но, как бы то ни было, год начался с совместных действий власти по обеспечению энергетической безопасности страны. А 31 декабря вечером политики поздравляли украинский народ с Новым годом: по разным телеканалам в разное время транслировались предновогодние выступления Президента Виктора Ющенко, премьера Юлии Тимошенко и лидера Партии регионов Виктор Янукович, продолжающего считаться одним из трех «великих» в украинском политикуме. Новогоднее президентское выступление с Софийской площади транслировалось в оговоренное в программах время на всех основных телеканалах, за десять минут до полуночи. Выступление премьера и лидера оппозиции - в эфире «своих», лояльных к ним, телеканалов вечером 31-го, в прайм-тайм в обычный день, но совсем не в выигрышное время накануне встречи Нового года. Зато на следующий день эти поздравления многие телеканалы ретранслировали множество раз: Тимошенко и Янукович то и дело мелькали в перебивках к развлекательным программам. Но и Ющенко не выпал из информпространства в этот день: его интервью на тему газовых вопросов и окончания строительства нефтепровода «Одесса-Броды», записанное 5-м каналом, пришлось как нельзя кстати в разгар нового витка ставших уже традиционными энергетических войн. Из звучавших в канун Нового года поздравлений первых лиц исполнительной власти и политикума вряд ли можно делать какие-либо выводы относительно рекогносцировки сил и последних перемещений «боевых отрядов» по линии Банковая-Грушевского. Праздничное перемирие на время поубавило нескрываемую враждебность, сквозившую в отношениях прежде всего Президента и премьера. Но, во-первых, в позиционной войне между Президентом и премьером все меняется, как на поле боя, каждые пятнадцать минут. Во-вторых, поздравительные речи первых лиц записываются заранее, без привязки к быстротекущему моменту: их цель – представительская и глобальная, это не место для мелочных перепалок. К примеру, поздравление Президента записывалось 15 или 16 декабря вечером: тогда еще и речи не было ни о бюджете на 2008-й, ни о скандале вокруг НБУ, ни о многом другом, включая рекомендацию ВР к Президенту об увольнении главы НБУ Владимира Стельмаха с занимаемой должности или принятии в первом чтении закона о временных следственных комиссиях ВР, то есть об упрощении механизма импичмента Президента через недоверие парламента. В последние недели уходящего года произошло и было сказано много такого, что то и дело давало перевес той или другой стороне. Год закончился принятием бюджетного законопроекта, представленного в парламенте премьером Тимошенко лично, хотя, признаться, это следовало бы считать скорее чудом, нежели логичным и ожидаемым последствием. И Президент, который неоднократно называл этот правительственный документ «бюджетом кризиса», а президентские соратники – нереальной и взятой из чьей-то головы «фата-морганой», этот бюджет подписал – да, с оговорками «переделать-доработать», но подписал же! Вряд ли тогда, в середине декабря, Президент мог предположить, какие нешуточные обвинения прозвучат в его адрес из уст премьера по поводу валютных манипуляций, вследствие чего гривня обвалилась в одно мгновение. Тогда еще не были высказаны весьма резкие и недвузначные эпитеты обеих сторон в адрес оппонентов, не были произнесены слова «воровка», «махинатор» и многое другое. Не было резонансных и резких выступлений на популярных телевизионных шоу, не прошла еще итоговая пресс-конференция главы государства, на которой Виктор Ющенко, кроме пространных объяснений своего видения прошлых и будущих процессов, не преминул, как и ожидалось, указать перстом на виновницу всех бед и его лично, и государства в целом – на Юлию Тимошенко. Впрочем, она тоже не осталась в долгу по части разговорного жанра… Тем не менее, новогодние поздравления обоих «заклятых друзей» были выдержаны в спокойных тонах: и Президент, и премьер упоминали кризис только в общих словах и в контексте кризиса мирового – экономического и финансового, который переживает и Украина. О внутреннем политическом сопернике внутри страны ни он, ни она не упоминали, хотя, вне сомнений, для обоих цифра 2009 означала одно и то же: начало и завершение президентской кампании, которой страна живет, пожалуй, уже не один год. Оба говорили о людях и обращались к людям, выражая надежду, что уж люди-то осилят и победят и кризис, и, так сказать, поймут, где правда. «Дорогие соотечественники! Обращаюсь к вам с нашей главной площади – с площади Святой Софии, - начал Президент за десять минут до полуночи. - Я хочу добавить вам надежды и спокойствия. Проходит 2008 год – год сложный, високосный, непростой для каждого из нас. Нужно поблагодарить, что он был в нашей жизни, и чтобы его ладонь забрала все наши проблемы, сложности и недоразумения. Хочется уверенности, хочется ясности, хочется светлого… И это светлое есть!..» Виктор Андреевич начал вспоминать отдельных людей, особо отличившихся, по его мнению, в 2008-м, и получившим из рук Президента высокие звания и награды – отца Михаила Жира с Буковины, усыновившего 155 детей и удостоенного в год усыновления звания Героя Украины, правозащитника и философа Евгения Сверстюка, ставшего кавалером Ордена Свободы, актрису Неонилу Крюкову, прикованную к постели, но продолжающую выходить на сцену – тоже Герое Украины…Вспомнил команду олимпийцев, которая несмотря ни на что принесла Украине высокий результат на Играх в Пекине… Кстати говоря, и Президент, и Юлия Тимошенко в своих речах вспоминали эти олимпийские достижения, причем в устах обоих это звучало не только как достижение государства, но и, в какой-то степени, почему-то каждого из них лично. Юлия Тимошенко, среди прочего, назвала также самый большой в истории украинского государства урожай зерновых, прорыв в подготовке к проведению в Украине Евро-2012, рост рождаемости (благодаря увеличению выплат на рождение ребенка), а также возврат гривни к более-менее обоснованному курсу после «срыва» до отметки в 11 гривен за доллар. Ну и, как говорила премьер, рост, несмотря ни на что, ВВП, рост пенсий зарплат и стипендий и пр. Примечательно, что премьер не подчеркивала, как в прошлом году, что украинский народ получил от нее подарок под елку в виде госбюджета на будущий год: всякий, кто хотя бы поверхностно знаком с утвержденным документом, говорил и говорит, что нереальность и несбалансированность его – самые мягкие определения. «Экспертная среда прогнозирует, что на протяжении 2009 года мировой кризис завершится так же стремительно, как и начался. Поэтому нам нужно быть сильными и едиными. Мы выстоим! – уверяла премьер. - Кроме этого нужно помнить, что кризисы всегда заканчиваются выздоровлением и подъемом. Так же будет и в нашей стране! У нас есть четкий антикризисный план. Правительство уже начало воплощать в жизнь масштабные инфраструктурные изменения. Страна выйдет из кризиса обновленной и сильной! С праздником вас, родные мои!..» «Есть ежедневное добро, обращенное друг к другу, есть вера в высшую справедливую силу и в наши с вами силы, - перечислил Президент ценности в его понимании. - Есть достоинство, сохраненное ежедневно – достоинство личное и национальное. Есть Отчизна, есть государство – одно для всех, и создаваемое всеми. Мы не безликая масса – мы великий народ личностей, чей прошедший год определяется не политиками и телевизионными шоу, а личными успехами, радостями, переживаниями, конкретными делами и достижениями…» В контексте «руки Москвы» в Украине, о которой говорится где-то с лета и которая засела на Грушевского в Кабмине, а также участившихся появлений Юлии Тимошенко в телеэфирах с пресс-конференциями и обращениями к народу, Президент, судя по всему, не счел нужным сдерживаться, чтобы хоть как-то не упомянуть нынешнюю и будущую соперницу в борьбе за голоса украинцев. В ряду достижений страны от Президента, кроме олимпийцев и ежедневного подвига «десятков тысяч врачей, правоохранителей, военных, учителей, спасателей жизни и душ, культуры и памяти» были: вступление в ВТО, будущее соглашений об ассоциации Украины в Европейском Союзе, а также «измененения, могущие стать историческими – постепенное осознание нации, первые шаги к объединению и духовной жизни». «Наше очищение – это очищение прошлого, а значит, и будущего. Это свет и это наша опора», - подчеркнул Президент, не упускающий возможности напомнить о событиях тридцатых годов, Голодоморе и признании его геноцидом украинского народа. Впрочем, эту тему в новогоднюю ночь он развивать не стал и перешел к настоящему и будущему. «Впереди нелегкие времена для мира и Украины. Я знаю, что мы пройдем испытания уверенно и, верю, без потерь. Для этого уже объединяются украинские профессионалы – без политического или партийного разделения. Мы должны использовать нынешний кризис для самого важного – настоящего и глубинного изменения страны», - призвал Президент, не упомянув, впрочем, полюбившееся уже всем толкование китайского иероглифа «кризис», предполагающее понятие «возможность» и «шанс». Что Президент имел в виду, говоря о начале объединения украинских профессионалов, свободных от партийных и политических пут? О таких объединениях то и дело говорят как политики второго и третьего звена, вроде Анатолия Гриценко и Арсения Яценюка, так и люди, в общем-то далекие от политики. Проблема в том, что профессионалы, может быть, и есть, вот только от центра принятия решений они далеки: там царят чистые политики и всемогущественное лобби, далекое от интересов государства. Но Гриценко и Яценюк – это дело будущего, может быть и недалекого, а что же нынешние государственные мужи? Ведь сегодня если и стоит вопрос о кадровой ротации в правительственной команде, то разве что в плане отставки министров «нашеукраинской» квоты, так как часть НУНС так и не вошла в новую коалицию НУНС-БЮТ-Блок Литвина. С другой стороны, нельзя исключать, что в феврале-марте все-таки состоится так называемое переформатирование в украинском политикуме и власти, и каким-то образом Банковой удастся избавиться от премьерства Юлии Тимошенко – правда, условием станет, скорее всего, премьерство Виктора Януковича, причем условием главным и не обсуждаемым. А там, глядишь, и официальная избирательная кампания стартует… «Я обращаюсь к людям мыслящим и понимающим природу процессов в Украине, - продолжал Президент. - Многие из вас стали в стороне, устав от политики и невозможности изменить положение дел. Не опускайте руки, не молчите, возвращайтесь! Станьте правдивым и весомым голосом Украины! Я обращаюсь ко всему нашему народу – не впускайте тревогу в свое сердце! Мы все сумеем сделать – лучше, чем когда-либо. Пусть 2009 год станет для нас счастливым! Пусть он поможет нам отличить правду от лжи, стать сильнее и успешнее!..» Вне сомнений, в Новый год всегда хочется верить в лучшее. Вне сомнений также то, что позиционная борьба за президентский пост, выходящая уже на финишную прямую официальной избирательной кампании, только усилится, поэтому отличать, где правда, а где ложь, будет все труднее. Безусловно также то, что договориться о совместных действиях - двое из троих против одного, основным политическим игрокам если и удастся, то с большим трудом. Тем более, что вполне очевидно, в игре в президентский покер появится и четвертый, а может быть, и пятый игрок – тот же Владимир Литвин, например. В новогодних обращениях Президента Кучмы политикум пытался уловить контекст, задаваемый на более-менее продолжительную перспективу. По крайней мере, из этих иногда неуклюжих телевыступлений Леонида Даниловича можно было понять, чего и как именно будет добиваться глава государства – той же конституционной реформы, всенародного референдума или третьего срока. Из выступлений нынешних политических деятелей, вертящихся в центрифуге парламентско-президентской республики с плохо выписанными да еще и несоблюдаемыми нормами, понять можно лишь одно: каждый думает, что у него есть план, как победить, хотя такого долгосрочного плана наверняка нет. Поэтому и сквозит в их голосах неуверенность, тревога за завтрашний день, который, как бы то ни было, принесет победу лишь кому-то одному. Проигравший же, как у нас принято, будет плакать.