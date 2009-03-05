Рада успокоилась

В конечном итоге, собрание так и не состоялось, а Огрызко решил свою судьбу сам – попросив Президента не подавать его кандидатуру на утверждение Рады. Зато парламент начал масштабное наступление на СБУ и Президента – приняв в первом чтении изменения в профильный закон и создав временную следственную комиссию по расследованию вчерашнего захвата «Нафтогаза». За создание еще одной потенциально резонансной ВСК ратовали оппозиционеры – они требовали расследовать обстоятельства более чем трехлетней давности ареста «регионала» Бориса Колесникова и роли в тех событиях Юрия Луценко.