Из аэропорта Донецка эвакуировали шестерых раненых "киборгов" - Порошенко

Защитникам объекта доставлены боеприпасы, отметил Президент.
В ночь на воскресенье, 11 января, из донецкого аэропорта были эвакуированы шесть раненых бойцов (за стойкость их называют "киборгами").
Об этом Президент Петр Порошенко написал в своем аккаунте в Twitter.
"Сегодня ночью из донецкого аэропорта были эвакуированы шесть наших раненых бойцов, доставлены боеприпасы", - добавил он.
Сьогодні вночі з Донецького аеропорту було евакуйовано 6 наших поранених бійців, доставлені боєприпаси, продовольство pic.twitter.com/fAtrhebOTo
— Петро Порошенко (@poroshenko) 11 января 2015
Напомним, ранее сообщалось, что защитники донецкого аэропорта провели третью за время "перемирия" ротацию.
Фото: twitter.com