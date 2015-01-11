Из аэропорта Донецка эвакуировали шестерых раненых "киборгов" - Порошенко

В ночь на воскресенье, 11 января, из донецкого аэропорта были эвакуированы шесть раненых бойцов (за стойкость их называют "киборгами").

Об этом Президент Петр Порошенко написал в своем аккаунте в Twitter.

"Сегодня ночью из донецкого аэропорта были эвакуированы шесть наших раненых бойцов, доставлены боеприпасы", - добавил он.

Сьогодні вночі з Донецького аеропорту було евакуйовано 6 наших поранених бійців, доставлені боєприпаси, продовольство pic.twitter.com/fAtrhebOTo — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 января 2015

Напомним, ранее сообщалось, что защитники донецкого аэропорта провели третью за время "перемирия" ротацию.

Фото: twitter.com