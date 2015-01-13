Сегодня заседание Рады: может принять законопроекты Порошенко

Во вторник, 13 января, проходит заседание Верховной Рады, в ходе которого нардепы рассмотрят ряд законопроектов, в частности, предложенный Президентом Петром Порошенко документ об обеспечении права на справедливый суд.

Об этом пишет УНИАН.

В же время агентство уточнило, что депутаты рассмотрят два проекта постановлений об обращении парламента к ПАСЕ, канцлеру Германии, президентам Франции и России по поводу освобождения украинской летчицы Надежды Савченко.

Повесткой дня также предусмотрено повторное рассмотрение ряда законопроектов с предложениями Президента.

Кроме того, будут рассматриваться законопроекты, касающиеся защиты информационного телерадиопространства Украины и Общественного телевидения и радиовещания.

Между тем народные избранники рассмотрят проект постановления об увековечении памяти Героев Украины, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей страны.

Напомним, Верховная Рада накануне Нового года приняла несколько законопроектов, которые меняют условия ведения бизнеса. Главные положения смотрите здесь.