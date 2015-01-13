Заявления лидера "Батькивщины" подрывают целостность коалиции в Раде - Береза

За деятельность Правительства ответственность несут пять фракций, которые подписали коалиционное соглашение.

Об этом заявил на брифинге в кулуарах Верховной Рады заместитель председателя парламентской фракции "Народный фронт" Юрий Береза.

"Перед Новым годом Верховная Рада приняла бюджет обороны, что является особенно актуальным ввиду обострения ситуации на Востоке Украины и наращивание сил террористами", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что единственная политическая сила, которая не поддержала проект Государственного бюджета на 2015 год, несмотря на то, что подписала коалиционное соглашение – это "Батькивщина".

Заместитель председателя фракции "Народного фронта" добавил, что такие действия не прошли без внимания как партнеров по коалиции "Европейская Украина", так и международных представителей, которые сделали из этой ситуации соответствующие выводы.

"Наши партнеры по коалиции должны понимать, что они делегировали определенное количество министров в Правительство, и ответственность Правительства – это не только ответственность Премьер-министра, и ответственность каждого министра. Поэтому подчеркиваю относительно всех других голосований, предлагаемых Кабинетом министров: ответственность у нас коллективная", - заявил Юрий Береза.

Он отметил, что сейчас лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко пытается оправдаться перед партнерами по коалиции и гражданами Украины за непредоставление голосов за бюджет.